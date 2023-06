Najljubša zatočišča trgovcev, tatov in skrivnih ljubimcev v preteklosti: hiše z vrati v Budimpešti

Ko v Budimpešti tečemo od enega kraja do drugega, se pogosto ne zavedamo, koliko skrivnih kotičkov skrivajo ulice prestolnice, a če imamo odprte oči, si lahko prihranimo nekaj metrov. Odkrijte hiše z vrati preteklih stoletij in zanimive zgodovine sedanjosti.

Zgodovina vrat

Konec 19. stoletja so lastniki hiš lovili območja, ki povezujejo dve ulici, kjer bi lahko ustvarili trgovske hiše z vrati ali bazarje. Medtem ko je trgovcem postavitev, podobna prehodu, zagotavljala stalno bazo strank, je pešcem v Pešti pomenila nižje cene in manj kilometrov.

Vendar so osamljeni prostori, polni blaga, včasih postali tudi prostor za mestni kriminal. V dvajsetih letih 20. stoletja so tatovi nič hudega sluteče meščane radi zvabili pred vrata stavb, skrivnostne luči in samotni prostori pa so bili tudi velika privlačnost za skrivnostne ljubimce.

Z nacionalizacijo pa se je obdobje prekupčevalcev s prehodi končalo, saj so se umetniki zatekli v galerije, trgovci pa v velike korporacije. Tako so od šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja nekdanja sejmišča postala zgolj vratarnice. Nekdanji Harisov, Ankerjev in Kraljev bazar so zdaj stvar preteklosti, vendar se lahko skozi nekatere vratarnice prebijete še danes.

Röserjeva hiša (22 Károly körút – 19 Semmelweis utca)

Če se na ulici Károly körút odpravite proti neorenesančni hiši Röser in se izognete ropotanju tramvajev in ropotanju avtomobilov, lahko končate na očarljivem dvorišču Röser. Stavbo okoli najstarejše, neprekinjeno delujoče vratarske hiše v mestu je zgradil poslanec Miklós Röser, pri čemer je posnemal tip dvorišča, ki je bil že običajen na Dunaju in v Bruslju. Eklektična stanovanjska hiša se je rodila leta 1884 in prebila srednjeveško mestno obzidje, kot oznanja njeno pročelje.

Od takrat so zlatarske in čevljarske delavnice, ki so obkrožale tlakovano ulico, zamenjale kavarne, trgovine s spodnjim perilom in zajtrkovalnice, vendar v mračno osvetljenem prostoru še vedno ostaja vzdušje vratarskih hiš iz preteklih let. Poseben zajtrk si privoščite v restavraciji Szimply, slastno kavo v kavarni Kontakt ali celo v kavarni Nothing Café, nato pa svojo urbano pustolovščino nadaljujte v čudoviti ulici Vitkovics Mihály.

Ungerjeva hiša (Muzejski bulvar 7. – Madžarska ulica 10.)

V 19. stoletju je na zemljišču blizu Astorije na Muzejskem bulvarju stala kovačnica Benedeka Ungerja, ki jo je njegov vnuk leta 1852 porušil in zgradil stanovanjsko hišo, ki jo danes varujejo grivarji. Henrik Unger je dal povsem proste roke Yblu, ki je bil takrat še na začetku kariere in je pri oblikovanju svoje prve stanovanjske hiše v Pešti združil mavrsko in bizantinsko umetnost z neogotsko in romantično.

Stavba še ni bila dokončana, ko so bila vsa stanovanja razprodana, trgovine pa so našle najemnike. Hiša naj bi bila nekaj časa Krúdyjev dom in tudi bordel. Od takrat je Yblovo delo propadlo, vendar je arkadno dvorišče tudi v svojem uničenem stanju impresivno. Danes je z lesom obložen prehod odličen kraj, kjer si lahko privoščite božansko pico iz restavracije Manu+ ali številne cenovno ugodne knjige iz knjigarne Book Court.

Merkurjeva palača (54-56 Nagymező Street – 33-35 Hajós Street)

Ta secesijska in zgodovinska stavba, zgrajena leta 1903, je dobila ime Merkurjeva palača šele leta 2009, ko je bila znana kot telefonska centrala Terézváros, prva stavba v prestolnici, zasnovana posebej za telefonsko centralo, ki jo je oblikoval Ernő Balázs, odprl pa József Ferenc.

Danes lahko, če si želite skrajšati pot do ulice Hajós, to storite na očarljivem dvorišču, ki ga obdajajo svetilke, sodobne skulpture in bršljan. Vendar tu manjkajo vetrovi zgodovine, saj je atmosferski prehod, v katerem se nahaja vrt restavracije Apacuka fun dining, stvaritev 21. stoletja.

Gerlóczyjeva hiša (Petőfi Sándor utca 12. – Párizsi utca 6.)

Prehod miru, ki povezuje ulici Párizsi in Petőfi Sándor, skriva s sivim kamnom obložena Gerlóczyjeva hiša, sodobna arhitekturna znamenitost nasproti nekdanje glavne pošte. Na njenem mestu je nekoč stala stanovanjska hiša iz 18. stoletja, v kateri je od leta 1852 delovala mednarodno uspešna trgovina s haljami, perilom in namiznim perilom Józsefa Mössmerja in Paula a Bride. Nato je leta 1940 Gedeon Gerlóczy – ki je nekoč rešil Csontváryjeve slike – začel graditi stavbo, ki jo je zasnovala tovarna niti MEZ iz Nagyatáda.

Vhodno dvorano sedemnadstropne stanovanjske stavbe osvetljuje svetloba, ki pronica skozi majhne kupole. Ta drobna steklena okna je izdelalo isto podjetje Haas in Somogyi, ki je izdelalo dvorišče bližnjega Párisija. Vendar v arkadah ni trgovin, le nekaj, saj je razcvet tega območja pred nekaj leti arkade zaobšel.

Trattner-Károlyi-ház (Petőfi Sándor utca 3.- Városház utca 6.)

Družina Trattner je na območju današnje ulice Petőfi Sándor utca 3. vodila tiskarno, po prezgodnji smrti lastnikov pa je podjetje leta 1828 prevzel Trattnerjev zet István Károlyi. Nekaj let pozneje, leta 1831, je Károlyi kot lastnik tiskarne naročil Józsefu Hildu gradnjo neoklasicističnega krila stavbe, ki je počasi postala središče intelektualnega življenja.

V pritlični tiskarni v delu ulice Petőfi Sándor so tiskali družino Kisfaludy, Kazinczy, Vörösmarty, Széchenyi (vključno s Hitelom) ter številne revije, časopise, znanstvena dela, cerkvene in šolske knjige iz obdobja reform. Legenda pravi, da so Petőfi in njegova družina v Trattnerjevi hiši, kjer so se odvijali zaupni sestanki, uredili prehod iz bližnjega Pilvaxa. Čeprav je ta pripoved zelo vprašljiva, je povsem gotovo, da so v naglici v kavarno pogosto prečkali prav tu.

Tu je bil sedež društva Kisfaludy, kar pomeni, da je Toldi Jánosa Aranyja najprej prišel v to hišo, pesnik sam pa jo je večkrat obiskal kot generalni tajnik društva. Poleg tega je prostore v prvem nadstropju hiše med letoma 1833 in 1865 uporabljala Madžarska akademija znanosti, ki jo je za nekaj časa zamenjala hranilnica Belváros in ograjna soba Károlyja Fodorja.

Skozi leta so bili v prehodu tudi trgovina s kirurškimi instrumenti, delavnica za izdelavo postrojev in moška krojaška delavnica. Če bi ga zdaj obiskali, bi morali imeti veliko sreče, da bi našli odprta vrata, saj je skoraj povsem izgubil svojo funkcijo.