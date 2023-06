Spodnje nabrežje v Pešti postane rekreacijska plaža z brezplačnimi programi

Od 17. junija dalje se bo priljubljeni del spodnjega nabrežja spremenil v rekreacijsko plažo in se vsak konec tedna osvežil s programi.

Od 17. junija do 24. septembra bodo Valyo, mesto in rečna pobuda RAKPART ponovno omogočili, da bo spodnje nabrežje na voljo meščanom s pestrim in brezplačnim programom dogodkov.

Tako bomo tudi letos ob prihajajočih vikendih okusili, kakšno bi bilo bolj zeleno in živahno nabrežje.

Otvoritveni vikend, od jutra 17. junija do večera 18. junija, bo primerno odprtje letošnje sezone, ko bosta dve roki merili izjemne programe.

Seveda bo nabrežje odprto tudi, če se boste po začasnem javnem prostoru, ki je osvobojen prometa, želeli le sprehoditi, se sprostiti ali se zapeljati s kolesom.

17. junija bodo na nabrežju Jane Haining med Verižnim in Elizabetinim mostom (Erzsébet híd) od 20. ure dalje potekali DJ, prevoz tovora, čarovniška predstava, sodelovalne igre za odrasle in odličen koncert skupine Csángálló.

18. junija se lahko od prvega vikenda nabrežja poslovite z mestnim veslanjem, jogo, delavnico projekcij, prenovo stolov, zvečer pa s projekcijo filma in house glasbo skupine Ramazuri.

Če ne želite zamuditi vsega dogajanja, spremljajte dogodek RAKPART na Facebooku, kjer boste našli vse podrobnosti.