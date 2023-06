10 brezplačnih vrtnih kinematografov v Budimpešti za nepozabne poletne večere // 2023

Tudi letos v Budimpešti ne bo manjkalo brezplačnih projekcij vrtnih kinematografov na prostem! Od Budafoka do Kőbánya, tukaj so nepogrešljivi vrtni kinematografi v prestolnici, ki bodo poleti 2023 na voljo brezplačno.

Miamor Rómaim

Miamor, priljubljeno mesto za družine z majhnimi otroki, vas bo z družinskim vrtnim kinom in športnimi projekcijami v živo povabil na obrežje Rima. S številnimi rekreacijskimi vsebinami – vključno z otroškim igriščem, mizo za ping-pong in trampolinom – je rekreacijski center v Stari Budi privlačen že sam po sebi, da ne omenjamo brezplačnih filmskih projekcij na prostem! Aktualni program si lahko ogledate v skupini Óbuda Secret Film Club na Facebooku.

Vrtni kino DunaFok

Tudi to poletje je v parku za prosti čas v Budafoku na Dunaju na voljo brezplačen vrtni kino! Filmske projekcije potekajo ob sobotah na prostorni travnati površini z vrečami za fižol in ležalniki. Na repertoarju so tako družinski filmi kot filmske uspešnice, od priljubljenih filmov Nazaj v prihodnost! do Gruja.

Hiša Virág Benedek

Izbor filmov iz ponudbe Cirko Film si lahko ogledate na prijetnem dvorišču hiše Benedict Flower House v središču mesta Taban. Zabavne, lahkotne, a z globokimi nauki, zgodbe, kot je francoski film Ples življenja, se to poletje odvijajo pred našimi očmi.

Terasa Kultik

Za ljubitelje filma je na strešnem vrtu Corvin Plaza ponovno odprta terasa Kultik, kjer lahko to poletje brez vstopnice uživate v klasičnih in sodobnih filmih. Vrtni kino bo svoja vrata tradicionalno odprl 15. junija, ko bo za družine in ljubitelje pravljic na sporedu konec šolskega leta in premiera filma Shrek. Letošnji program vključuje tudi filme Forrest Gump, E.T. ter Ponosnost in predsodek.

Budapest Garden

Na Budapest Gardenu bodo tudi letos potekale brezplačne filmske projekcije na prostem, ki se bodo začele ob sončnem zahodu, in sicer ob različnih urah med 8. in 9. uro zjutraj vse poletje. Vrtni kino je postavljen na peščenem območju, kjer lahko uživate v prigrizku ali pijači, kupljeni na vrtu. Program kina je mešanica družinskih filmov, filmskih uspešnic in starih klasik.

Vrtni kino Hunyadi téri

V središču VI. okrožja lahko tudi to poletje uživate v filmu pod zvezdami. Le streljaj od Oktogona, v mestnem, a zelenem okolju, lahko ob 21.00 uživate v projekcijah filmov Moskovski trg, Maščevanje, Liza, lisičja vila in z oskarjem nagrajenega filma Vse, povsod, vsepovsod.

Hiša madžarske glasbe

Glasbeni filmi so od junija do septembra v središču dogajanja na odprtem odru Madžarske hiše glasbe. Brezplačni vrtni kino enkrat mesečno, ob sredah od 20. ure dalje, v Liget pripelje stare klasike. Če vas zanimajo filmi Ti so mladi!, Plešasti pes ali Zvončica, se odpravite v Hišo glasbe!

Fellini Római Kultúrbisztró

Kot ste že pričakovali, bo naš najljubši rimski kulturni bistro vse poletje ponujal brezplačne filmske projekcije tik ob hitro tekoči Donavi. Tokrat lahko ob sredah zvezdastih večerih od 21. ure dalje uživate v kinematografskem doživetju na peščenem obrežju Fellinijeve plaže. Junijski program ponuja pester mednarodni izbor.

Ligeti Mozi

Brezplačni poletni program kina Erzsébetligeti, „Szabad (a) tér” vključuje koncerte, otroške programe in filmske projekcije na prostem. Junija sta bila predvajana kultni madžarski film Kontroll in neskončno zabaven film iz leta 1978 Hard Hat and Potatoes.

Kino PikNik

Filmske projekcije na prostem PikNik Cinema so na voljo v številnih delih države, med drugim v Kőbányi, Pesterzsébetu in Óbudi. Vsaka lokacija ima drugačen izbor filmskih uspešnic, za več informacij pa obiščite stran PikNik Cinema na Facebooku!