Pravljična kapela se skriva v čarobnem balatonskem višavju

Szigliget, eden od draguljev tega območja, je vreden ogleda ne le zaradi gradu, temveč tudi zaradi kapele Svete Trojice, ki jo domačini imenujejo kapela Rókarántói.

Te očarljive kapele ne smete videti le zaradi njenega edinstvenega čara, temveč tudi zaradi čudovite panorame, ki se od vhoda v kapelo razprostira na vinograd Szigligeti.

Kapelo v neoklasicističnem slogu so začeli graditi lokalni lastniki vinogradov v začetku 40. let 19. stoletja, ob posvetitvi leta 1846 pa je bila posvečena Sveti Trojici.

Kljub odmaknjeni in mirni lokaciji je bila prizorišče presenetljivega števila vojnih dogodkov, vključno s čudežem, povezanim s kapelico.

Med drugo svetovno vojno so letala streho cerkve, ki je imela nekoč skodlasto streho, zamenjala za stražni stolp in jo poskušala zadeti z več bombami, vendar je zgorela le streha, cerkev in ikone v njej pa so ostale popolnoma nedotaknjene. Med obnovo so cerkev prekrili s strešniki.

Leta 1944 je nedaleč od cerkve strmoglavilo ameriško bojno letalo, na kar spominjata spomenik in spominska plošča, kamniti križ na majhnem trgu pred cerkvijo pa obeležuje junaške mrtve v Szigligetu.

Z leti je bila kapela večkrat prenovljena, zadnja in največja je bila leta 1993. Pomemben mejnik v življenju kapele je bilo leto 2003, ko so jo od zunaj opremili z nočno razsvetljavo, dobro osvetljeni beli zidovi pa od takrat privabljajo obiskovalce od daleč.