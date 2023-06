7 čarobnih cerkvenih ruševin za zgodnje poletne izlete v višavju Blatnega jezera

Visokogorje ob Blatnem jezeru je zakladnica zakladov, od kulinaričnih užitkov do dih jemajočih panoram in osupljivih pričjih gora. Prinesli smo vam košček zgodovine iz te čudovite regije, kjer boste na enodnevnem izletu našli tudi številne skrivnostne templje, stare več sto let.

Ruševine cerkve Avasi, Szigliget

Vijugaste ulice Szigligeta, ki se vijejo po pobočju hriba, vas lahko pripeljejo tudi do ruševin srednjeveške cerkve Avasi, ki jo mnogi poznajo pod imenom Csonkatorony. Po nekaterih virih naj bi bila enonadstropna cerkev zgrajena v 13. stoletju, čeprav arhitektura nakazuje, da jo je morda že stoletje prej zgradila benediktinska opatija Pannonhalma ali družina Atyusz. Cerkev je bila verjetno šele pozneje obogatena s stolpom, kamor so vaščani odlagali svoje mrtve do pokopa.

Najzanimivejša legenda o cerkvi, ki je bila zapuščena v osmanskem obdobju, govori o turškem vojaku in kamnitem kipu, ki stojita pred Csonkatorony. Po tej legendi je bil kamenček otroška igrača, dokler ni nekega dne v vas prišel turški vojak, ga razbil na pol in vzel zlate kovance, ki so bili nekoč skriti v njem.

Ruševine cerkve Ecséri, Kővágóörs

Med krajema Pálköve in Révfülöp, ob južnem vznožju vinograda Ecsér, se nahaja ena najlepše ležečih in oblikovanih romanskih cerkvenih ruševin v državi, ki je bila verjetno zgrajena na temeljih rimske stavbe. Cerkev, zgrajena v 12. stoletju, ima tri ladje in polkrožno apsido ter je bila nekoč posvečena svetemu Krištofu, zavetniku pomorščakov, in še danes so vidni sledovi freske, ki ga upodablja.

V času svojega največjega razcveta je bila ladja podprta z dvema vrstama masivnih stebrov, svetišče z zakristijo in ladijska dvorana, ki je bila pritrjena na jugozahodni strani ladje, sta bila obokana, jugovzhodni vogal ladje je podpiral en masiven opornik, severozahodni vogal pa dva masivna opornika. Cerkev, ki je leta 1433 po zaslugi kraljevega podžupana Lászla Ecsérija dobila papeški odpustek, je skupaj z vasjo postala žrtev osmanske okupacije.

Samostan Salföldi

Ostanki nekdanjega samostana in cerkve v Salföldu so ene najbolj ohranjenih srednjeveških ruševin, saj zidovi cerkve segajo do strehe, gotska obokana okna in oboki ter kamniti vodnjak v središču samostanskega križnega hodnika pa je mogoče občudovati še danes. Natančen datum izgradnje kompleksa, posvečenega Mariji Magdaleni, je nejasen, znano pa je, da so Palatinci razširili in obnovili romansko cerkev, ki je prej stala na tem mestu. V dokumentu iz leta 1307 se ime sedanje cerkvene ruševine pojavlja kot samostan köveskút.

Do danes priljubljene pohodniške točke, ki se skriva globoko v gozdu, se lahko odpravite tudi s Salföldi Major in s hriba Ábrahám, če pa se želite podati na krožno pot, lahko na svoj seznam dodajte tudi Arboretum Folly.

Ruševine cerkve Ódörögdi, Zalahaláp

Med drevesi na obrobju mesta Zalahaláp so skrite ruševine cerkve ódörögdi, kjer je bila po nekaterih podatkih zadnja maša leta 1958. Čeprav nas osmerokotni stolp z vzpenjajočim se stolpom spominja na srednjeveško gotsko arhitekturo, cerkve ne moremo šteti za srednjeveško. Ima sodoben vhod pod stolpom, baročna okna in apsido, obrnjeno proti vzhodu, kar je v nasprotju z njenim srednjeveškim značajem. Poleg tega ruševina cerkve nosi zgodnje spomenike v slogu koničastega oboka v Sopronu in okolici, baročni glavni vhod pa spominja na vhode romanskih vaških cerkva v Vasi, Zali in Mali planini.

Cerkev svetega Andreja, Taliándörögd

V Taliándörögdu je že v obdobju Árpád stala cerkev, katere sledovi so še vedno vidni na ruševinah romanske cerkve, zgrajene leta 1339. Enoladijsko cerkev je v romanskem slogu zgradila družina Dörögdi v čast svetemu Andreju, pozneje pa jo je Miklós Dörögdi popolnoma obnovil in povečal v gotskem slogu, pri čemer je pustil romanske temelje. Turški časi Taliándörögdu niso prizanesli, zato sta se od cerkve ohranila le svetišče in zakristija, na stenah pa je mogoče odkriti nekaj šibkih ostankov fresk.

Ruševine cerkve so bile izkopane leta 1975, ko so našli urne grobove iz bronaste dobe, ostanke rimske stavbe, srednjeveške grobove s kovanci in izklesano krstilnico iz rdečega peščenjaka.

Cerkev svetega Balázsa, Balatoncsicsó

Med vinogradi na vzhodnih pobočjih doline Nivegy je skoraj neopazno skrita cerkev svetega Balázsa, ki je bila morda v 12. in 13. stoletju zgrajena na mestu prejšnje lesene predhodnice. Najprej je bila zgrajena v romanskem slogu, pozneje pa so jo razširili v gotskem slogu, ki nam je zapustil bogato okrašena koničasto obokana vrata s palacijskimi balustrami.

Zanimivo je, da je baron Jörg Lanz von Liebenfels – oživljalec srednjeveškega viteškega reda templjarjev iz 20. stoletja, po mnenju nekaterih tudi prevarant – tu bival nekaj let in v tem času opravil nekaj prezidav. Na srečo so potomci izbrisali vse sledi, saj so bile impresivne cerkvene ruševine leta 2001 delno obnovljene, ob lepem vremenu pa lahko uživate v slikoviti panorami, ki se razteza vse do Badacsonyja in Hegyestűja.

Cerkev Marije Asiške, Alsódörgicse

Današnje Dörgicséje so nekoč sestavljale tri vasi, od katerih je vsaka seveda imela svojo cerkev, med katerimi je morda najbolj spektakularna cerkev Marije Asiške, zgrajena v 13. stoletju. 20-22 metrov visok stolp je bil nekoč verjetno pokrit s šotorsko streho, in čeprav strehe cerkve ni več, so zidovi še vedno impresivni, preostale dele stolpa pa krasita dve izvirni in eno obnovljeno romansko okno dvojček.

Kasnejša obnovitvena dela so vključevala dodajanje obzidja okoli cerkve in oblikovanje celotnega kompleksa stavb okoli nje: zakristije, stavbe v obliki črke L z devetimi prostori. Če se danes sprehodite po hribu Gernye, lahko ob cerkvi najdete prostore za peko na žaru in dih jemajočo panoramo Blatnega jezera.