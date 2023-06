5 zanimivih poletnih zanimivosti in dejavnosti v očarljivem kraju Zsámbék

Le streljaj od Budimpešte so čudoviti kraji, kot je Zsámbék, kjer se lahko resnično zabavate. Pripravili smo izbor najzanimivejših znamenitosti in poletnih dejavnosti, ki jih ne smete zamuditi!

Premontski samostan

Premontski samostan je srednjeveška cerkev v mestu Zsámbék in privablja številne obiskovalce tega območja. Samostan, zgrajen med letoma 1220 in 1234 v poznoromanskem in zgodnjegotskem slogu, je bil leta 1763 v močnem potresu popolnoma uničen. Takrat je samostan dosegel sedanje ruševine, vendar je še vedno impresiven, saj se dviga med stanovanjskimi stavbami. Razrušeno cerkev si lahko ogledate med delovnim časom in zanjo plačate vstopnico.

2072 Zsámbék, ulica Corvin János

Kletna vrsta Józsefváros

Józsefvárosova kletna vrsta ohranja spomine na vinogradništvo švabskih prebivalcev Zsámbéka. V tistem času je bilo na nizkem območju približno 70 kleti, od katerih jih je danes ohranjenih 20 do 30, skupaj s tremi kmečkimi hišami in nekaj stiskalnicami. Za podrobnejši ogled je na voljo označena učna pot, ki vas popelje po območju, kjer je bil leta 2010 odkrit nemški državni spomenik. Vendar pa je pomembno, da med obiskom še posebej pazite na okolico, saj gre za zaščiteno območje!

Muzej svetilk

Na prvi pogled se morda zdi nenavadno, vendar je v kraju Zsámbék edini muzej svetilk v državi. Ferenc Borus je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja iskal svetlobno opremo za svoj vinski muzej, ko je v njih videl lepoto in začel zbirati edinstvene svetilke. Zbirka je tako narasla, da je dobil svoj muzej, ki je bil odprt leta 1979. Muzej, v katerem je zdaj približno 1100 svetlobnih predmetov, je bil leta 1995 vpisan v knjigo rekordov GUINESS, občudujejo pa ga tudi tuji turisti.

2072 Zsámbék, Magyar utca 18.

Poletno gledališče Zsámbéki

Na območju gradu Zichy bo tudi letos potekalo Poletno gledališče Zsámbéki kot srečanje preteklosti in sedanjosti v harmoniji klasičnega in modernega sloga. Lokacija, obdana z grajskimi drevesi, je popolnoma primerna za izvedbo najrazličnejših programov, koncertov, gledaliških predstav in branj. Poletni program je vsako leto zasnovan tako, da ustreza potrebam različnih starostnih skupin in vključuje najrazličnejše zvrsti, tako da lahko vsakdo najde umetniško zvrst po svojem okusu.

2072 Zsámbék, Zichy Miklós tér 3.

Festival bezgovih cvetov Zsámbéki

9. in 10. junija je v kraju Zárdakert v Zsámbéku potekal brezplačni festival bezgovih cvetov, oba dneva od 16. ure dalje. Prvi dan festivala, petek, se je začel z zanimivim otroškim programom, ki je vključeval obrtno igrišče, velikanski mehurček in poslikavo obraza za najmlajše. Tudi v soboto ne bo nič drugače, le da bo program vključeval tudi zasedbo srednjeveškega gradu. Poleg številnih gastronomskih užitkov bodo na sporedu tudi koncerti, med njimi v petek Aurevoir, v soboto pa Balkan Fanatics.