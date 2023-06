7 vznemirljivih destinacij v čudoviti Piliscsabi za nepozabna poletna potovanja

Pilis je vse leto idealen kraj za nepozabne pohode, s prihodom poletja pa je končno priložnost, da poleg sprehoda v naravi uživate tudi v pikniku ali celo kopanju. Pripravili smo seznam krajev, kjer si lahko napolnite baterije in kamor lahko enostavno in hitro pridete iz Budimpešte.

Razgled Antal Dévényi (Jenga)

Razgled Antal Dévényi se nahaja na vrhu 447 metrov visokega hriba Nagy-Kopasz na obrobju mesta Piliscsaba in že od daleč izstopa med drevesi, njegova priljubljenost pa ni le posledica njegove lokacije, temveč tudi oblike, saj je bil zasnovan po priljubljeni igri Jenga. Razgledni stolp, visok 11,5 metra, ponuja panoramski razgled na slikovite budinske griče in gorovje Pilis s 17 kvadratnih metrov visoke ploščadi, ob jasnih dnevih pa lahko vidite še dlje. Ob vznožju razglednega stolpa so ognjišča, klopi in mize, kjer se lahko udobno namestite med napornim pohodom.

Skala Gomba-szikla

Na pohodniških poteh v bližini Piliscsabe si lahko ogledate številne edinstvene oblike skal, med katerimi je tudi skala Gomba, ki je videti kot goba, v resnici pa ima na vsaki strani drugačno obliko, ki jo lahko opazujete z razgledne terase. Pred nekaj leti so lokalne nevladne organizacije uredile pohodniško pot, ki vodi do te skale, in na lahek, 3 km dolg sprehod skozi gozd lahko peljete tudi otroke.

Skala Gomba-szikla

Druga skala z enako fascinantno obliko je skala Krvava roža, ki jo večina pozna pod imenom Orlova skala, saj njena oblika najbolj spominja na razširjena krila ptice roparice. Edinstvena tvorba je daleč od hrupa turističnih cest, vendar je tudi težje dostopna. Do Sas-szikla skale, ki stoji na pobočju hriba, najlažje pridete od gostilne Kopár Csárda (Gostilna plešočega moža) in sledite rdečim krožnim oznakam, kar je približno 4 km dolg pohod.

Skala Ördögoltár-szikla

Znana je tudi kot Csabaijev stolp in je priljubljen vadbeni poligon za plezalce. Z ogromno belo bleščečo tvorbo je povezana skrivnostna ljubezenska legenda, saj je na sredini skale izpisan napis v cirilici. Skrivnostno sporočilo sta verjetno napisala sovjetski vojak Oleg in njegova mlada ljubica Valika v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo območje še del vojaškega strelišča.

Jezero Garancsi-tó

Okoli domnevno srednjeveškega, umetno ustvarjenega ribnika, ki je zaradi bogate divjine in idiličnega miru privlačna destinacija za tiste, ki iščejo pobeg iz prestolnice, so leta 2000 uredili učno pot in počivališča. Zelene ploščadi so odlične točke za piknik ali igro badmintona, na voljo pa so sončna in senčna mesta za vse okuse.

Tinnye je postal tudi priljubljeno prizorišče snemanja kultne madžarske komedije Üvegtigris, saj se ob gostem trstičju nahaja znameniti bife iz trilogije oziroma cesarstvo Lalija, ki ga igra Rudolf Péter. Bivak je postal nekakšen simbol, ne le kot kulisa, temveč tudi kot kraj, kjer lahko žejni in lačni gostje še vedno najdejo hrano.

Če ste ljubitelji filma in radi romate v kraje, ki so bili kulisa za umetniško delo, obiščite strelišče na obrobju Piliscsabe, kjer je snemalna ekipa, ki je posnela z Nobelovo nagrado nagrajeni roman Sorstalanság, zgradila kulise koncentracijskega taborišča Buchenwald. Nekatere barake z nekdanjega prizorišča še vedno stojijo.

Jezerske kopeli Palatinus (Dorog)

Jezero Palatinus, ki je uradno znano kot jezero Dorogi ali „Pala” upravno pripada mestu Esztergom, vendar je priljubljeno tudi med prebivalci okoliških vasi. Ime umetnega jezera izvira od kopalcev, ki so prihajali iz Budimpešte, saj so mnogi verjeli, da je njegova voda enako osvežilna kot voda v Palatinus Strandfürdő v prestolnici. Posebnost jezera je, da je eno najčistejših na Madžarskem in se ob jasnem vremenu blešči v čudoviti modrozeleni barvi. S peščene plaže ob obali lahko kopalci uživajo v čudovitem razgledu, za popolno udobje pa so na voljo tudi garderobe, sanitarije in okrepčevalnice.

2500 Esztergom, Tópart utca

Kalvarijski hrib

Do ene najlepših kalvarijev na tem območju lahko pridete, če sledite modri oznaki in se sprehodite med stopnicami, zgrajenimi na pobočju hriba. Kalvarija in kalvarijska kapela, zgrajena leta 1852, obnovljena leta 1991 in nato leta 1994, ponujata čudovit razgled na vas, zato je že samo zaradi tega vredna ogleda.