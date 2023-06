5+1 fascinantnih znamenitosti v pravljičnem Hercegkutu in njegovi okolici

Očarljiva vas Hercegkút, ki leži na pobočjih neprimerljivo lepšega vinorodnega okoliša Tokaj-Hegyalja, je s svojimi čarobnimi zgodovinskimi kletnimi vrstami, naravnimi zakladi in odličnimi vinotoči pravi kraj za potepanje.

Klet Gombos-hegyi

Le nekaj kilometrov od Sárospataka, na obrobju Hercegkúta, boste našli ponos vasi, večnadstropno klet Gombos-hegy, ki je uvrščena na seznam svetovne dediščine. Konec 19. stoletja so švabski naseljenci v pobočje hriba Gombos v osrčju Tokaja-Hegyalja vklesali trikotne kleti, ki segajo do 40 metrov v jedro gore. S travo porasle kleti so povezane z romantičnimi tlakovanimi potmi, z vrha pa je čudovit razgled na vas. Ob koncih tedna je velika možnost, da najdete odprto klet, v kateri lahko pokušate lokalna vina in morda celo pokukate v podzemno jamo.

Kalvarija na gori Gombos-hegyi

Za neprekosljiv razgled se odpravite do kapele vstajenja, posvečene leta 2009 na vrhu gore Gombos, ki ponuja čudovit razgled s prosto dostopne strehe. S čudovitega razgleda se vas Hercegkút razkriva v vsej svoji veličini, vključno s kletjo Kőporosi na drugi strani vasi. V daljavi se vidijo hribi Zemplén, hiše v Sárospataku in hrib Kopasz v Tokaju. Do kapelice vodi 14-stopenjska kalvarija.

Kőporos kletni niz

Na severozahodu vasi vas na prijeten sprehod vabi prav tako spektakularna kletna vrsta, ki je prav tako uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine. Klet, ki spominja na hobitsko vas, je zelo podobna Gori Gombos, vendar je morda nekoliko bolj kaotično zasnovana, zaradi česar je bolj romantična. V bližini glavne znamenitosti Hercegkúta sta parkirišče in pokrito počivališče za tiste, ki želijo uživati v panorami.

Megyer-hegy pogled na morje

V bližini Hercegkúta, na obrobju mesta Sárospatak, lahko obiščete eno od najbolj osupljivih obmorskih točk na Madžarskem. Morje Megyer-hegyi, ki ga je ustvaril človek, je zaradi edinstvenega pogleda na lesketajoče se jezero in 70 metrov visoke skalne stene, ki se dvigajo nad njim, ena najbolj priljubljenih pohodniških destinacij v državi. Jezero, ki je ponekod globoko do 6,5 metra, lahko raziskujete na učni poti Malomtó, ki vodi po strmi poti do roba rudnika, od koder lahko uživate v čudovitem razgledu na madžarsko čudo. Vredno se je povzpeti tudi na razgledni stolp na vrhu hriba, kjer vas prav tako pozdravi čudovita panorama.

Grad Rákóczi, Sárospatak

Grad Rákóczi v Sárospataku je že na prvi pogled videti znan, saj je na hrbtni strani našega papirnatega denarja za 500 forintov znak stavbe, ki je nekoč pripadala cesarstvu Rákóczi. Edinstveni poznorenesančni spomenik je v tridesetih letih 15. stoletja začel graditi nadškof Péter Perényi, vendar je svoj razcvet doživel pod vladavino Györgyja Rákóczija I. v prvi polovici 16. stoletja, ko je bila zgrajena impresivna loggia na notranjem dvorišču. Zdaj lahko ljubitelji zgodovine od torka do nedelje obiščejo grad Patak, kjer je na ogled obsežna razstava o Rákócziju, ki je edinstvena v državi.

+1 Frikker Tokaj-Hegyalja

Ko se boste sprehajali po čudoviti vinski cesti Kőporosi, boste zagotovo našli družinsko vinsko klet z odprtimi rokami: klet prve generacije Frikker Tokaj-Hegyalja je odprta vsak dan. Klet Frikker sta leta 2015 ustanovila mlada zakonca, potem ko sta obnovila leta 1871 zgrajeno klet, ki se je leta 2000 porušila, v kletni vrsti, ki je na seznamu svetovne dediščine. Z leti je njuna vina, ki jih je mogoče uživati tudi na slikovitem tokajskem podeželju, spoznalo in vzljubilo vse več ljudi.

Na 25 hektarjih vinogradov so večinoma zasajene sorte furmint, lipovec in rumena češnja, ki dajejo odlična vina. Če želite dobiti vpogled v vsakdanje življenje posestva in se naučiti veščin pridelave vina, se prijavite na eno od Frikkerjevih degustacij in ogledov vinogradov, s katerih boste odšli z nepozabnim doživetjem.

3958 Hercegkút, Petőfi Sándor u. 1/i | Mesto degustacije: 3958 Hercegkút, kletna vrsta Kőporosi številka 87 | Spletna stran