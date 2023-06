10 zanimivih znamenitosti ob jezeru Tisza, ki jih to poletje ne smete zamuditi

Velik del kolesarske poti ob Tisskem jezeru poteka po grebenu jezu, po ravnem terenu, tik ob slikoviti pokrajini Tisskega jezera. Kolesarjenje lahko razdelimo na dva dela: malo in veliko zanko, vendar s pogostejšimi postanki, na sedlo pa lahko skočijo tudi družine z majhnimi otroki in preživijo podaljšan vikend ob jezeru Tisza, ki letos praznuje 50 let in je del Direkcije narodnega parka Hortobágy ter prav tako praznuje 50. rojstni dan. Predstavljamo vam, pri katerih znamenitostih se je vredno ustaviti!

Seznam jezera Tisza

1. Z vlakom Tisza-tó Express se zapeljite do mesta Tiszafüred.

2. 2. Kolesarjenje okoli jezera Tisza-tó.

3. Raziščite podvodno čudežno deželo v Ekocentru jezera Tisza.

4. Skozi zapleteno trstičje veslajte do ene od treh vodnih razglednih točk.

5. Na valovih kolesarskega mostu, ki povezuje mesti Poroszlo in Tiszafüred, naredite selfi.

6. Opazujte ptice v rezervatu za ptice v dolini reke Tise.

7. Veslanje med pravljičnimi vrtnicami na jezeru Göbe.

8. Degustacija čokolade in ribje obare.

9. Spoznajte divje živali travnikov in jezera Tisza na naravoslovni poti Tiszavirág.

10. Pogled v skrivno življenje rib na ribji lestvi v kraju Kisköre.

11. Sprehoditi se na hoduljah nad vodo na sprehajalni poti po jezeru Tisza.

Naravna pot Tiszavirág in Naravna pot Pákász

S kratko vožnjo z ladjico se pripeljete do poti, nato pa se nekaj kilometrov sprehodite in spoznate življenje in razvoj ptic jezera Tisza. Na pravljičnem jezeru Göbe lahko občudujete pravljične vrtnice, na poti Pákász pa spoznavate življenje ribičev Tisza. Preden se usedete v čoln, se velja preobuti v gumijaste škornje, pripravljene za pohodnike!

Kotlina Abádszalóki

Zaradi naravnih značilnosti enega najmanjših bazenov jezera Tisza se zdi, kot da je bil zasnovan za vodne športe. V porečju Abádszalóki so številni kanali, trstični otoki in čudovito celinsko jezero, zato je za ljubitelje vodnih športov na voljo veliko zanimivosti. Poleg tega se razvita plaža Abádszalóki ponaša z največjo peščeno plažo ob jezeru Tisza, na kateri so na voljo vodni tobogan, jetski, banana, vodna kolesa in bobi.

Halléprohr, Kisköre

Največji evropski ekološki koridor se nahaja tik ob kolesarski stezi in od leta 2014 zagotavlja naravno prehodnost za ribji stalež. Razliko med gladino vode v jezeru in podtalnico premošča kanal s 37 bulami. Obiskovalcem je na voljo soba za spremljanje, ki je podobna oknu in v kateri lahko pokukajo v ribje kraljestvo.

Bazen Sarudi

To je največji bazen z odprto vodo na jezeru in idealno mesto za vodne športe. Začetnikom priporočamo zaliv Sarudi in območje plaže, medtem ko se morajo bolj izkušeni potapljači zavedati, da lahko v odprtem delu bazena naletijo na zibajoče se rekreacijske čolne. Izkušeni ljubitelji vodnega turizma bodo resnično uživali na čudoviti poti skozi Flushing Channel V do otoka Aranyosi na Tisi.

Ekocenter ob jezeru Tisza, Poroszlo

Turistični center za avtohtone živali jezera Tisza ponuja obiskovalcem zabaven način odkrivanja naravnih zakladov regije. V njem se nahaja največji sladkovodni akvarijski sistem v Evropi, ki ponuja edinstveno doživetje podvodne dežele v bližini narave. Park za prosti čas ob glavni stavbi je hkrati zabaviščni park in živalski vrt s predstavami živali in igrišči, podeželska hiša, ribiška koča in dvorišče za perutnino pa ponujajo pravo potovanje skozi čas.

Bazen Poroszló

Kotlina Poroszló ponuja različne vodne značilnosti, vključno s kanali, majhnimi zalednimi vodami in velikimi vodnimi telesi. Na območju je veliko vrst rib in vodnih rastlin, na primer Óhalászi-Holt-Tisza je eno največjih nahajališč čudovite vile rose na Madžarskem. Številni trstični otoki v zalednih vodah ponujajo različne izlete tako za začetnike kot za napredne vodne pohodnike.

Vodna in naravoslovna pot ob jezeru Tisza, Poroszlo

Na poldrugi kilometer dolgi poti se lahko po deskah, zgrajenih na kolih, sprehodite skozi čarobni svet jezera Tisza. Na njej sta dve ptičji zavetišči, opazovalni stolp in trije otoki, do katerih lahko pridete z ladjo iz pristanišča Fűzfa. Informacijske table in usposobljeni vodniki vam bodo pomagali bolje spoznati okoliško pokrajino.

Vodna vrata, bazen Poroszló

V zadnjih letih je bila kotlina Poroszló obogatena s tremi novimi razgledišči, ki jih je mogoče obiskati le po vodi. Razgledišča Bölömbika, Labodji kamen in Küszvágó Tern so poimenovana po zaščitenih vrstah ptic, ki jih lahko z nekaj sreče opazite na kraju samem. Najboljši dostop do razgledišč je iz pristanišč Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud ali Tiszaörvény.

Rezervat za ptice, porečje Tiszavalki

V rezervatu ptic v kotlini Tiszavalki je kot na sprehodu po deževnem gozdu. Rezervat je strogo zaščiten naravni rezervat in je dostopen le po vodi, večinoma s kanuji ali vodenimi vodnimi izleti s čolnom. Da bi zagotovili mir v času gnezditvene sezone, so nekatera območja parka od 1. februarja do 15. junija zaprta za obiskovalce!

Porečje Tiszafüredi

Idealna destinacija za vodne ture je za nas Örvényi-morotva v Tiszafüredu. Z gosto mrežo kanalov, divjimi otoki, zalednimi vodami in gozdovi, ki visijo v vodo, je to majhno območje, ki ga zlahka obiščemo v enem dnevu. Na obali reke Holt-Tisza v Tiszafüredu pa boste našli peščeno plažo na prostem s kolesarskim parkom, restavracijami, okrepčevalnicami, sistemom ribnikov in največjo pasjo plažo na jezeru.