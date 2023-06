Pot divjih živali ob treh jezerih v bližini Budimpešte

Le 25 kilometrov od Budimpešte lahko odkrijete divje pokrajine, kot je naravoslovna pot ob jezerih Veresegyházi, ki ima dve različni dolžini.

Med tremi jezeri jezera Veresegyházi so jezero Pamut, jezero Ivacsi in jezero Malom, ki so od pomladi do jeseni še posebej lepa in bujna.

Naravoslovna pot Jezera Veresegyházi s 13 postajami poteka ob obalah treh jezer, kjer lahko opazujete divje race, želve, orhideje in celo sladkovodne meduze.

Po 4880 metrov dolgi poti se lahko sprehodite samostojno ali z vodnikom, ima pa dve poti: mala zanka traja 2-2,5 ure, velika zanka pa 4-4,5 ure.

Območje jezer ni posebej priljubljeno le med pohodniki, temveč tudi med ribiči, ki lahko v svojem hobiju uživajo na zelo tihem, mirnem in prijetnem kraju.

Sredi junija pa bo del Mlinskega jezera odprl svoja vrata javnosti za kopanje od 8. do 20. ure.

Jezero Malom je od leta 1985 naravni rezervat, zato je pomembno, da se med obiskom zavedate naravnega okolja.

Če si želite piknika, so okoli Mlinskega jezera postavljene klopi, na katerih lahko brez težav pojeste prigrizke. Upoštevajte, da je pot odprta od začetka aprila do konca oktobra!