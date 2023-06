Izlet iz Budimpešte: 7 edinstvenih znamenitosti v Érdu in okolici

Malokdo se zaveda, kako poseben je Érd in njegova okolica tik ob Budimpešti. Tu boste našli sledove različnih zgodovinskih obdobij, divje kraje za obisk in nekaj najlepših razgledov na Donavo.

Ófalu

Ófalu Érd se nahaja na jugovzhodnem delu občine, od starega mestnega jedra Százhalombatta jo loči hrib Kakukk. Gre za zelo bogat del mesta z vidika preteklosti, saj je svoj pečat pustilo več zgodovinskih obdobij. Med lahkotnim sprehodom po urejenih ulicah in hišah je mogoče opaziti ostanke rimske vojaške ceste in visokega minareta, ki priča o turških časih. Z razglednega stolpa v stari vasi lahko občudujete mesto in okoliško pokrajino, tu, na oporišču, pa boste našli tudi ruševine nekdaj mogočnega gradu Szapáry.

Minaret Érdi

Nedaleč od trga Hamzsabég v starem mestnem jedru Érdija se nahaja najmanjši od nedotaknjenih minaretov v naši državi. Stolp minareta Érdi, zgrajen na poligonalni podlagi, sega 23 metrov v nebo. Edini ohranjeni del mošeje, ki jo je zgradil princ Hamza, je molitveni stolp, ki ga je mogoče videti še danes. Tako kot minareta v Esztergomu in szigetváru je bil tudi minaret v Érdu ruševina, njegov vrh – ki ga je verjetno poškodovala strela – pa je bil obnovljen leta 1970. Minaret je bil prvotno zgrajen iz apnenca iz Salskúta, njegov stolp pa je bil obnovljen iz armiranega betona. Čeprav je razgled s stolpa čudovit, lahko trenutno minaret občudujemo le od zunaj.

2030 Érd, Mecset u. 20.

Érdi magaspart

Lahko se mu približate iz več smeri, iz Ófaluja pa se lahko odpravite skozi ulico Molnár preko ulice Magasparti do enega od biserov naselja, visokega brega Érd. Bližina narave visokega brega, ki ponuja čudovit razgled na okljuk Donave in Ófalu, je vsaj tako očarljiva kot njegova panorama. Strma, mestoma navpična brežina – ki se v povprečju dviga 60 metrov nad reko – je z vodne gladine videti skoraj kot gora. Morda nismo daleč od resnice, saj je območje del Sánc-hegyja, ki je nepogrešljiva destinacija za tiste, ki še niste hodili po tem delu naselja.

Otok Beliczay

Otok Beliczay, popoln kraj za izlet v divjino, leži med Donavo in Ófalu v Érdu. Otok je dobil ime po tem, da ga je nekoč omejevala ozka rokavska struga Donave, zdaj pa je postal močvirnato poplavno območje. Poplavni gozd na tem območju je pravi otok miru in tišine, na kažipoti učne poti Tőzike pa lahko odkrivate neokrnjeno in zelo bogato floro in favno poplavnega območja. Donava je le streljaj stran, kjer si lahko odpočijete in se napolnite z energijo.

Dolina Fundoklia

Edinstvena dolina Fundoklia na zahodu planote Tétényi in učna pot z 12 postajami na jugu doline sta odličen kraj za potepanje. Dolina je dolga 3 km in jo prečka avtocesta M7. Dolina je od leta 1999 zavarovano območje lokalnega pomena in območje Natura 2000 ter se ponaša z bogato floro in favno. Do prve postaje na poti vodijo lesene stopnice skozi kamnite zidove, od koder se začne strma, zavita dolina z umetnimi jamami, ki so ostale od rudarjenja, in gozdnatim območjem, ki poteka po dnu doline.

Kutyavár

Le 10 minut hoje od ule Diósdi je gotski Kutyavár, ruševine najstarejše stavbe v Érdu. Natančen datum gradnje in graditelj nista znana, njeno ime pa izhaja iz njene takratne vloge: po virih naj bi bila dom lovskih psov kralja Matjaža. Lovski dvorec, ki je prehajal od gospodarja do gospodarja, je bil sčasoma uničen v viharjih in zgodovinskih prelomnicah, njegovi kamni pa so bili raztreseni po drugi svetovni vojni. O njem priča le še delček zidu, ki pripoveduje zgodbo o njegovem obstoju.

2030 Érd, Kutyavári u. 40.

Rekreacijski park Záportározó

V predelu Érd v mestu Érd je bil leta 2020 odprt mestni rekreacijski park s čolnarskim jezerom. Park, ki meri 35 hektarjev, ponuja nekaj za vsakogar: med drugim tradicionalno in vodno igrišče, drsalno in tekaško stezo ter kolesarsko pump stezo. V parku so klopi, ognjišča, prostori za piknike, sprehajalne poti in oznake, ki vam pomagajo pri spoznavanju okolja. V okolici umetnega jezera je veliko možnosti za aktivne in prostočasne dejavnosti, mostovi čez vodo pa vodijo do otokov.