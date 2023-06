6+1 manj znanih atrakcij ob slikovitem Velenškem jezeru za to poletje

Čeprav večina ljudi pri načrtovanju domačega dopusta ob vodi pomisli le na Blatno jezero, Velenško jezero in njegova okolica tako kot njegov veliki brat ponujata številne zanimivosti, zato je lahko idealna destinacija, če se ne želite tako daleč od kapitala.

Pákozdi Otok komarjev

Otok, znan tudi kot polotok Pákozdi, ima lastno postajo za čolne in se nahaja na vzhodnem delu jezera, v občini Pákozd. Nekdanji otok je bil umetno pregrajen, da bi ustvarili dno jezera, in je zdaj polotok, zato je lahko dostopen z avtomobilom, kolesom, peš in čolnom. Priljubljen je med ribiči in pohodniki, ima neprekosljivo floro in favno ter velja za enega najlepših predelov Beneškega jezera z osupljivo pokrajino in bogato geološko vrednostjo. Na obali otoka je ribiška krčma za utrujene pohodnike in pokrito počivališče za tiste, ki si želijo oddahniti.

Reformirana cerkev Sukoró

Cerkev, zgrajena leta 1702, je sedanjo velikost in obliko dobila, ko so jo leta 1787 povečali, zanimivo pa je, da je oprema iz tega obdobja, prižnica pa je verjetno še starejša. Ena glavnih značilnosti cerkve so orgle, zgrajene leta 1876, ki so skupaj s cerkvijo na seznamu spomenikov. Kip na majhnem trgu pred cerkvijo upodablja grofa Lajosa Batthyánya, predsednika vlade, in generala Jánosa Mógo, ki sta med osamosvojitveno vojno leta 1848 v obzidju cerkve vodila vojni svet v okviru priprav na bitko pri Pážozdu.

8096 Sukoró, Fő utca 66.

Rimskokatoliška cerkev svetega Ignacija iz Lojole, Sukoró

To čudovito cerkvico, ki velja za biser tega območja, so leta 1767 zgradili jezuiti iz Komároma, posvečena pa je bila 7. avgusta 1768. Cerkev je bila zgrajena na vrhu hriba na robu Sukorója, zato še bolj izstopa v slikoviti pokrajini. Cerkev je bila leta 1867 obnovljena v svojem prvotnem sijaju, zahvaljujoč stalnemu vzdrževanju in občasnim obnovam.

8096 Sukoró, Öreg utca 19.

Terme in zdravilišča Agárd

Za resnično sproščujočo izkušnjo obiščite zdravilišče Agárd in termalne kopeli, kjer si lahko napolnite baterije v čudovitem okolju. Poleg zunanjega in notranjega doživljajskega bazena ter zunanjega termalnega bazena je na voljo tudi notranji spa bazen, v vrtu savn pa so na voljo finske, infra-, sivkine in parne kabine z različnimi temperaturami ter notranja in zunanja soba za sprostitev v sredozemskem slogu. Če želite ostati več dni, lahko bivate tudi v termalnem kampu, ki se nahaja tik ob zdravilišču in kjer si lahko spočijete glavo v mehkem naročju narave.

2484 Gárdony, Spa Square 1.

Gárdonyi rönkvár

V Agárdpuszti si lahko ogledate posebno znamenitost, in sicer grad Egri, ki je miniaturna replika prizorišča iz romana Zvezde iz Egrija. Rönkvár, zgrajen ob hiši, v kateri se je rodil Géza Gárdonyi, ni le spomin na literarno mojstrovino in zgodovinsko pomemben dogodek, temveč prikazuje tudi obdobje in vsakdanje življenje ljudi v tistem času. Za popolno doživetje bo Gárdonyjev grajski kapitan obiskovalce popeljal po gradu in kotlovskem sistemu, za bolj vznemirljive dogodivščine pa so po dogovoru na voljo skupinska srečanja.

2484 Gárdony, ulica Sigray István

Katoliška cerkev svete Rozalije v Palermu, Nadap

Cerkev, ki je stala na tem mestu in v kateri je bil krščen slavni pesnik Mihály Vörösmarty, so leta 1903 porušili, da bi naredili prostor za večjo in impozantnejšo cerkev. Novo stavbo je zasnoval budimpeštanski arhitekt Jenő Hübner, zgradil pa jo je znameniti gradbeni mojster iz Székesfehérvára János Szenzestein. Cerkev je bila posvečena sveti Rozaliji Palermski, zavetnici Palerma in eni od „kužnih svetnic” ki je leta 1625 pomagala Sicilijo rešiti hude kuge. To veličastno cerkev je vredno občudovati od zunaj in znotraj, saj je skriti zaklad majhnega mesta.

8097 Nadap, Haladás út 54.

+1: sladoledarna Elixir

Noben dopust ni popoln brez sladoleda in na srečo vam te dobre navade ni treba zamuditi niti ob Beneškem jezeru, saj vas sladoledarna Elixir čaka na plaži na prostem Agard. Širok izbor vključuje posebne in klasične obrtniške sladolede, ki jih spremlja izbira odličnih kav in osvežilnih pijač.

2484 Agárd, Üdülők útja 11/B