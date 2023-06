Veličastni vrtni vrt slikovitega baročnega gradu v naši državi je ponovno odprt za javnost.

26. maja se bo za javnost ponovno odprl Rožni vrt Margit Cziráky z gradu Esterházy v Fertődu, kjer boste lahko občudovali skoraj 8.000 cvetov vrtnic.

Impozantna baročno-rokokojska palača Esterházy, znana tudi kot madžarski Versailles, je najpomembnejši predstavnik tega arhitekturnega sloga na Madžarskem.

Grad je bil nekoč osrednje prizorišče družabnih dogodkov, vrtni vrt v impozantnem francoskem parku kompleksa pa sta leta 1908 uredila princ Miklós IV Esterházy in njegova žena, grofica Margit Cziráky.

Obnova parka, ki je bila izvedena s pomočjo enega najslavnejših vrtnarjev Avstro-Ogrske, Antona Umlaufa, je le še povečala lepoto grajske okolice, ki še danes blesti.

Tako zelo, da je zdaj v vrtovih skoraj 8000 cvetov vrtnic, ki so najbolj vidne maja in junija.

Ob drevoredih, ki se vijejo na stotine metrov daleč, lahko vidite vrtnice od maslene do rožnate, ognjeno rdeče, temno vijolične, rumene in celo oranžne barve, večinoma madžarske, nekaj pa je tudi nemških in angleških sort.

Cvetoče vrtnice si lahko ogledate od 26. maja v času odprtja, vsak dan med 10. in 18. uro.

Rožni vrt Margit Cziráky

9431 Fertőd, ulica Josepha Haydna 2.

Odpiralni čas: vsak dan od 10. do 18. ure

Vstopnina: 1000 HUF/osebo, družinska vstopnica: 500 HUF/osebo