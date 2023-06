13 odličnih dogodkov po vsej državi, ki jih junija ne smete zamuditi

Poletje je tu in po vsej državi je veliko krajev, kjer ga lahko pozdravite in uživate. Zbrali smo najboljše med najboljšimi, da bi junij napolnili z odličnimi dejavnostmi.

Tokajski vinski dnevi (2.-4. junij 2023)

Od 2. do 4. junija vas v 950 let starem mestu Tokaj čaka nepozaben začetek poletja. Simbolno mesto belega vina bo gostilo vrsto degustacij, vznemirljivih koncertov in okusnih gastronomskih doživetij. Vse tri dni bodo obiskovalci lahko uživali v različnih dejavnostih po vsem mestu, vključno z ogledom pešpoti. Vstop je brezplačen, vendar je za nekatere programe treba kupiti posebno vstopnico, zato to preverite pred prihodom.

Szeláví! Festival, Pilisborosjenő (2.-4. junij 2023)

Festival Szeláví! Festival v duhu počasnega turizma, ekološke trajnosti in vsestranskega umetništva bo med 2. in 4. junijem že tretjič potekal v kraju Pilisborosjenő. Festival bo družinski dogodek za mlade in stare, na katerem se bodo zvrstili glasba, literatura, kulinarika, obrtni sejem in zanimivi programi za otroke. Tokratno prizorišče bo replika gradu Eger, ki ga obdaja gozdni park Pilisilborosjéno, kjer boste lahko piknikovali ob steklenici dobrega vina in pozabili na skrbi vsakdanjega življenja.

Vikend vinskih regij, Monor (10. junij 2023)

Monor, mesto tisočerih kleti, 10. junija odpre svoja vrata obiskovalcem za vikend degustacije vin na 180 hektarjih vinske vasi. Na brezplačnem dogodku bodo obiskovalci lahko okusili 22 nacionalnih vinskih regij, zahvaljujoč sodelovanju nacionalno priznanih vinarjev in lokalnih odprtih kleti. Med razgibanimi vinogradi bodo na voljo prijetno vzdušje, brezplačna glasba, otroško dvorišče in lokalni pridelki. Od 29. junija do 1. julija pa so obiskovalci festivala vabljeni v središče mesta na dogodek Okusi Češko! Pridite in okusite češko podeželje!

ART Piknik Pannonhalma (10.-11. junij 2023)

ART Piknik, ki bo letos potekal od 10. do 11. junija, je edinstven koncept, ki v Pannonhalmi združuje vrhunsko gastronomijo in umetnost. Na brezplačni prireditvi se bodo v dveh dneh predstavile najbolj znane restavracije in gostinski lokali v državi ter celo kuharji z Michelinovo zvezdico. Na festivalskem obrtnem sejmu lahko kupite okusne izdelke domače obrti, se udeležite umetniških programov, razstav in delavnic, letos pa se bosta dogodku pridružila tudi oblikovalski sejem WAMP in Tiny Market.

Festival Tiszavirág, Szolnok (14.-18. junij 2023)

Tudi letos bodo park Tisza v Szolnoku napolnile različne kleti in žganjarne, ki bodo obiskovalcem ponudile izbor kakovostnih alkoholnih pijač iz različnih madžarskih regij. Poleg degustacij bodo na voljo tudi gastronomski razstavljavci, ki bodo vina in pálinko pospremili s širokim izborom sirovih specialitet, zlikanih ravnih kruhkov ali celo klobas mangalice. Vzdušje bo na dveh odrih, na katerih se bo pet dni vrtela glasba od ljudske do swinga in šansonov ter jazza.

Miskolc Fröccsfestival (16. in 17. junij 2023)

Na festivalu Miskolc Fröccsfestival, ki bo potekal 16. in 17. junija, boste lahko poskusili najrazličnejše fröcche, za katere morda še niste slišali. Letos se je festivalsko območje razširilo, saj je nekaj dolgih odsekov povezalo Kisavas z Nagyavasom prek Mélyvölgyja. V vinotočih si lahko celo sami zmešate fröccs, gastronomski razstavljavci pa ponujajo najboljše možne prigrizke. Poleg tega bodo ulični glasbeniki, koncerti in druge dejavnosti poskrbeli, da bo vaš obisk Miskolca nepozaben.

Debrecziner Gourmet Festival (16.-18. junij 2023)

V okviru festivala Debrecziner Gourmet Festival se bodo med 16. in 18. junijem v Nagyerdő preselili najboljši predstavniki madžarske gastronomije. Ta konec tedna se bodo obiskovalci lahko sprehodili po gastronomskem zemljevidu od Soprona prek Karcaga, Budimpešte in Ennsa do Debrecena. Festival bo strokovno vodil Ádám Thür, šef kuhinje IKON, ki ga bo spremljal gastrobloger András Jókuti “Világevő”, ki nas bo popeljal skozi razkošno ponudbo hrane in pijače, na odru pa bo med drugim nastopil tudi Zsófi Mautner. Letos bodo meniji, ki jih navdihujejo naši poletni spomini, predstavljeni v novi preobleki in bodo navdušili ljubitelje posebnih jedi. Z družinsko vstopnico Gourmet Family Ticket se lahko mladi in stari gurmani prepustijo kulinaričnim užitkom.

Festival BEAT, Balatonalmádi (22.-25. junij 2023)

Festival BEAT, katerega korenine segajo v svet undergrounda, vendar ni namenjen le ozki skupini ljudi, bo letos prvič potekal v Balatonalmádiju, in sicer med 22. in 25. junijem. Na seznamu nastopajočih so nekateri najbolj vroči izvajalci madžarske glasbene scene, med njimi Dzsúdló, Beton.Hofi, Krúbi, Carson Coma, Nurnekedkislán in Bëlga. Na plaži Wesselényi bo poleg močne glasbene ponudbe na voljo tudi vse od ulične umetnosti, grafitov, uličnega plesa, skateboardinga, parkourja, airtrack, slackline in še več. Vstopnice si zagotovite čim prej, da ne zamudite največje kavalkarade poletja!

Festival in gledališko srečanje VéNégy, Nagymaros (22.-25. junij 2023)

10. festival VéNégy v Nagymarosu na Madžarskem bo med 22. in 25. junijem ponudil živahno mednarodno zasedbo in več kot pol stotine glasbenih dogodkov. Na jubilejnem sporedu bodo nastopile nekatere najboljše madžarske skupine, med drugim Analog Balaton, Bagossy Brothers Company, Belga, Beton.Hofi, Blahalouisiana, Carson Coma, Nurnekedkislány, Dzsúdló, Halott Pénz in Elefánt. Poleg madžarskih umetnikov bodo Nagymaros obiskali tudi glasbeniki iz različnih držav, kot sta nizozemska KOVACS in Kraak & Smaak, ki bodo prispevali k blišču dogodka.

Mézesvölgyi Nyár, Veresegyház (23. junij – 31. avgust 2023)

V Veresegyházu bodo od 23. junija do 31. avgusta potekali tudi kulturni dogodki v okviru gledališkega festivala na prostem Mézesvölgyi Nyár. Gledališka skupina Veres1 je tudi letos uprizorila številne zelo uspešne igre, med drugim Podstrešje, Fantje s Pavlove ulice in Kletka norih žensk. Glasbeni program vključuje rock pevko valižanskega rodu Bonnie Tyler ter Jánosa Bródyja in skupino Cotton Club Singers. Več informacij o programu najdete na spletni strani mezesvolgyinyar.hu.

ChardonnÉJ, Etyek (24. junij 2023)

Vinarstvo Etyeki Kúria želi svoje serije chardonnaya, ki ga izdelujejo že skoraj 30 let, javnosti predstaviti na bolj neformalen način. 24. junija vas vabijo v Etyek, v vinogradniško-zgodovinski kraj Öreghegy, na dogodek ChardonnÉJ, na katerem bo 20 kleti in penin iz Madžarske in tujine predstavilo svoje mirne in peneče chardonnaye ter peneča vina. Program se bo začel ob 17.00 z degustacijo na sprehodu, ob 20.00 pa mu bo sledila glasba v živo, ki jo bo izvajala skupina Garami Funky Staff. Pohitite! S klikom TUKAJ lahko še vedno dobite omejeno število zgodnjih vstopnic!

Festival Kolorádó, Nagykovácsi (28. junij – 2. julij 2023)

Letos bo festival Kolorádó, festival brez civilizacije in vesolja na budimpeških gričih, potekal med 28. junijem in 2. julijem. Dogodek, ki praznuje sedmo obletnico, slovi po divjem in svobodnem vzdušju z brezkompromisno glasbo, osupljivimi umetniškimi postavitvami, sodobnim gledališčem, jogo in različnimi športi. Med tujimi nastopajočimi bodo imena, kot sta La Femme in DJ Phyton, na Madžarskem pa bodo med drugim nastopili Deva, Beton Hofi, Bohemian Betyars, Analog Balaton, Carson Coma in Elefánt.

Víz, Zene, Virág Fesztivál, Tata (30. junij – 2. julij 2023)

Med 30. junijem in 2. julijem bodo najbolj priljubljeni izvajalci madžarske scene popularne glasbe obiskali areno za zabavo na obali jezera Öreg v Tati in vas zvabili na zabavo do jutra. Azahriah, Carson Coma, Kowalsky and the Vega, AK26, Attila Bárány in Follow the Flow se bodo pridružili desetim izvajalcem festivala Voda, glasba, cvetje, seznam pa še ni popoln. Za koncerte je treba kupiti vstopnico, za sejem, vinoteko, zabaviščni park in gastronomsko območje pa je vstopnine ni.