Naši najljubši ob jezeru Tisa: 5 nepogrešljivih dejavnosti in zanimivosti na tem območju

Marsikdo se morda ne zaveda, koliko zanimivosti ponuja jezero Tisa v svoji divji in slikoviti okolici. Tukaj je nekaj razlogov, zakaj se morate to poletje odpraviti na drugo največje madžarsko jezero!

Nastanitev: Tisza je najboljša turistična destinacija v Sloveniji, kjer se lahko nastanite.

Tišina jezera Tisa je neprimerljiva in se ne more primerjati z ničemer drugim. To je kraj, kjer ima tišina nešteto zvokov: ptičje petje, nežen pljusk, koraki v podrasti, valovi, ko dosežejo obalo. V pristanišču Cormorant Harbour lahko izbirate med šestimi vrstami nastanitev, odvisno od tega, kje želite spati: na kopnem, na vodi ali v zraku. Plavajoče hiše, nadstreški in hiša na pilotih ponujajo ekskluzivno izkušnjo sprostitve in polnjenja, medtem ko sobe za goste in hiša na obali približajo pravo vzdušje jezera Tisa telesu. Aktivno sprostitev popestrijo različne dejavnosti: izleti z ladjico, izposoja koles, izposoja kanujev in SUP-ov ter ribolov.

5358 Tiszafüred-Örvény, pristanišče Kormorán

Restavracija: Sulyom Tájétterem, Sarud

Restavracija Sulyom Tájétterem se nahaja v Sarudu, majhni vasi na obali jezera Tisa, kjer vas bodo vedno pričakali pozorna postrežba, okusna hrana in kakovostna pijača. Bistro s počasno prehrano je gastronomska atrakcija Vasi doživetij v Sarudu, ki ponuja široko paleto posebnih jedi in enega od 20 najboljših turističnih cmokov v državi. Poleg hrane, pripravljene iz kakovostnih sestavin, je na voljo igralna hišica za družine z otroki in poseben pasji meni za štirinožne ljubljenčke. Na pokriti terasi restavracije je na voljo prost prostor za upočasnitev, medtem ko vas Sulyom Lounge vabi k sprostitvi.

3386 Sarud, Kossuth út 2.

Álompart, Tiszanána-Dinnyéshát.

Álompart, ki se nahaja na Tiszanána-Dinnyéshát, je po mnenju mnogih najlepše kopališče na jezeru Tisa. To ne preseneča, saj je zaradi mirne vode, mirne okolice z drevesi in peščene obale priljubljena destinacija tudi za družine z majhnimi otroki. Območje plaže ponuja tudi možnost najema ribiških čolnov, koles, kajakov in pedalinov za aktivno rekreacijo. Otroci lahko uživajo v celodnevni zabavi na tako imenovanem rokometnem igrišču in igrišču, na otokih za sončenje v plitvi vodi in v restavracijah ob jezeru.

3385 Tiszanána, Fő út 108/1.

Program: Kenguru Park, Tiszaderzs

Avstralska celina zaživi na obali jezera Tisa v parku kengurujev v Tiszaderzsu. Na en hektar velikem območju lahko odkrijete 200 živali 30 vrst, med njimi kenguruje, avstralske ptice, alpake in surikate. Upoštevajte, da se živali ne smete dotikati, razen v živalskem vrtu, kjer vas bodo pozdravile pozornosti željne kamerunske ovce in pigmejske koze. Park je odprt vsak dan v tednu od 9. do 16. ure, vstopnice pa lahko kupite prek spleta ali osebno.

5243 Tiszaderzs, Nefelejcs utca 14.

Ogled znamenitosti: razgledišče Bölömbika, Poroszló

Pred dvema letoma so na jezeru Tisa odprli tri razgledne točke, od katerih vsaka nosi ime po vrsti ptice, ki je znana na tem območju. Ena od njih je razgledna točka Bölömbika, ki je prejela prvo nagrado na natečaju za razgledno točko leta 2021. Razgledna točka z lesenim ogrodjem je dobila ime po bučanju lokalnega govnača, ki se je slišalo med njeno gradnjo. Eno je gotovo, za ta spektakel je vredno vzeti kanu, kajak, SUP ali čoln, ki ga lahko preprosto spustite z dna razgledišča.