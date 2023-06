Zgodba o Pisti Pipás, najbolj zloglasnem morilcu 20. stoletja na madžarski kmetiji

V Szegedu in njegovi okolici se je med zakonskimi prepiri prijela besedna zveza „pokličem Pipása”, zgodovina tega izraza pa je temačnejša, kot bi si mislili. Tukaj je zgodba o krvniku kmečkega sveta Átokáz, ki je bil vedno prepričan, da je bil pravičen, ko je izvajal svoja strašna dejanja.

Nemirno otroštvo

Pista Pipás se je 23. februarja 1882 rodila kot Viktória Fődi v klepetavi vasi Átokháza v bližini Szegeda. Rodil se je v zelo revni družini kot prvi otrok kmeta in matere, njegov oče alkoholik pa je redno zlorabljal ženo in hčerko. Zaradi njegovih odvisnosti so se mu z leti nakopičili veliki dolgovi, ki jih sam ni mogel odplačati, zato je Viktorijo pri 13 letih poslal delat kot pastirko.

Poročena je bila z nasilnim gospodarjem, ki jo je večkrat posilil in jo domnevno enkrat tudi oplodil, poleg tega pa jo je seznanil s kajenjem pipe, ki je pozneje postalo njen največji zaščitni znak.

Pri 19 letih se je 3. februarja 1902 poročila s 27 let starejšim Pálom Riegerjem, premožnim kmetom, vendar zaradi svoje nepismenosti ni mogla podpisati poročnih in pozneje sodnih papirjev.

Žal je bil njen mož, tako kot njen oče in nekdanji delodajalec, pijanec in nasilnež, zato se ni mogla izogniti nenehnemu fizičnemu in psihičnemu nasilju. V zakonu se jima je rodilo pet otrok, od katerih je preživel le eden, ki je domnevno odraščal v soseščini, vendar se o njem ni ohranilo nobenih natančnih podatkov.

Zakonca sta leta 1910, potem ko so ga zaradi pretepa v baru poslali v zapor, končno vložila zahtevo za ločitev, vendar ta ni bila nikoli dokončana, zato je bila Pista Pipás do konca življenja uradno znana kot gospa Rieger Pál.

Viktoria Fődi je postala Pista Pipás

Obstaja nešteto govoric in zgodb o tem, kdaj natančno in zakaj je začel živeti kot moški in nositi ime Pista, ena najverjetnejših razlag pa je, da so proces začeli njegova nadpovprečna telesna moč in vzdržljivost ter močna postava.

Kmalu je spoznal, kakšne prednosti mu to prinaša, saj so ga zato radi zaposlili kot dnevnega delavca, kar je bil po njegovem mnenju glavni razlog za njegovo močno moškost. Ne nazadnje je bil tudi nosilec, saj je iz Subotice do Szegeda prevažal veliko kontrabanta.

Ne le da je bil moškega videza in videza, tudi njegovo vedenje po spominih ni bilo preveč prefinjeno: redno je pil, preklinjal, kadil in imel svojo mizo v lokalni gostilni Kutyakaparo, potem ko se je zapletel v pretepe ali prerivanja z vsemi drugimi. Po nekaterih zgodbah tudi ni preziral žensk in jih je rad pripravil do plesa med nočnim prepevanjem ter jim celo dvoril.

Svojo telesno moč je uporabljal tudi na druge načine, saj je bilo znano, da ga nihče ne more premagati v rokoborbi, tisti, ki so stavili in poskušali, pa so krepko izgubili.

Prebivalci tega območja so se ga večinoma bali in se ga bali, zato so se ga izogibali, če so le mogli, njegov sloves pa odlično povzema kratek intervju z lokalnim starejšim moškim, ki ga je med snemanjem dokumentarnega filma v osemdesetih letih prejšnjega stoletja opravila režiserka Judit Ember:

– Imeli smo ga za strica Pista, na glavi pa je imel šal.

– Zakaj so se ga bali?

– To je bil moški.

– Ali so se bali drugih moških?

– Noben drug moški ni bil ženska.

Umori, ki jih je zagrešil Pista Pista

Pista Pipás so na zahtevo pritožujočih se žena običajno pomagali spraviti k tlom nasilne može in to prikrili kot samomor. Ker nihče ni sumil, da ima kdo moč obesiti mrtvega človeka, nihče nikoli ni podvomil o samomoru kot takem. „Pomoč” so mu ženske nagradile z vinom, hrano ali denarjem, kar so bili zakladi kmečkega življenja.

Poleg tega, da nikomur ni prišlo na misel, da bi lahko nekdo na tak način prikrival umore, mu je v prid igralo tudi dejstvo, da po prvi svetovni vojni samomori moških, ki so se vračali s fronte, niso bili redkost, zato ti primeri niso izstopali.

Njegova prva žrtev je bil po podatkih sodne preiskave István Börcsök, s katerim se je Pista poročil maja 1919, da bi delal na njegovi kmetiji. V preteklih mesecih je iz prve roke videla, kako agresiven je bil do svoje žene in kako ji je večkrat grozil s puško, zato sta se z gospo István Börcsök odločila, da ga je treba usmrtiti.

Za to sta pripravila hudičev načrt, po katerem je Pista neke noči zadavil lastnika in njegovo truplo obesil v shrambo, kjer so ga naslednji dan našli drugi delavci.

Odlomek iz kasnejšega zaslišanja na sodišču / Vir slike: egyperceskrimi.blog.hu

Drugi umor, za katerega je bila obsojena, se je zgodil marca 1922, ko je pomagala Antalnu Dobáku na kmetiji, potem ko je bil njen mož vpoklican in je bil prepuščen upravljanju zemlje. Ko se je Antal Dobák po vojni vrnil domov, je presenečen ugotovil, da sta njegova žena in nova pomočnica Pista uničili premoženje in spravili kmetijo v stečaj. V besu je zagrozil, da bo obe ženski spravil na cesto, vendar nobena od njiju tega ni želela, zato se je Pista vrnila k starim navadam.

Nekega večera se je Antal Dobák vračal z zabave, ko so ga prijeli, mu okoli vratu vrgli zanko in ga obesili na tram, vse skupaj pa je bilo videti, kot da je pijani moški storil samomor, njegovo truplo pa je našla prestrašena in izmučena žena, ki so jo po dogodku mnogi podprli.

Naključni ulov

Pista, ki naj bi zagrešil še veliko več umorov od teh, je bil ujet le po naključju, brez katerega njegova dejanja verjetno ne bi bila nikoli odkrita. Vse se je začelo zaradi domačega spora, ko so 7. junija 1932 prejeli prijavo, da se József Vér in njegov partner Veron Németh glasno prepirata in pretepata, zaradi česar sta na kraj dogodka odhitela dva žandarja.

Po pojasnilu, da se je Veron poskušala raziti z moškim, ki tega ni dobro sprejel, sta žandarja obljubila, da bosta žensko varno pospremila domov. Razburjena ženska se je razjezila in začela govoriti, da bo Pista Pipasa potisnila na svojega partnerja, ker je tako ravnal z njo, in čeprav moška sprva njenih besed nista jemala resno, jima je postalo sumljivo, kaj govori.

Nazadnje so žandarje prepričali, ko jim je ženska povedala, da je Józsefu Vérju že grozila njegova nekdanja žena, hči Antala Dobáka Piroska Tombácz, ki je dejala, da bi zlahka končal kot njegov oče, če se ne bo brzdal. Pozneje se je izkazalo, da je bila takrat petletna deklica tisto marčevsko noč priča očetovemu umoru.

Začela se je preiskava, med katero so zaslišali vpletene osebe, primer se je počasi razpletal in kmalu prišel na sodišče. Čeprav je bil Pista Pipás osumljen več umorov, požigov in napadov na starejše ženske, sta bila na koncu dokazana le dva zgoraj omenjena primera.

Sodni proces in leta v zaporu

Pista je bil 13. januarja 1933 na prvi stopnji in aprila 1933 na drugi stopnji obsojen na smrt z obrazložitvijo, da je le služil pravici zaradi ravnanja nasilnežev, vendar ni omenil, da je imel z umori velik finančni dobiček.

Medtem ko je čakal na usmrtitev, je postal dober prijatelj Ide Thaly, učiteljice verouka v zaporu Star v Szegedu, ki je dejala, da je Pista zelo napredoval in se pokesal za svoja dejanja. Sam je napisal pismo neposredno Miklósu Horthyju, v katerem ga je prosil, naj Pista oprosti smrtne kazni. Na presenečenje vseh je guverner to storil.

Tako je Pista Pipás leta 1940 končno umrl zaradi odpovedi srca v kolektivnem zaporu v Budimpešti.