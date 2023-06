Na pobočjih balatonskega višavja najdete zmagovalca izbora Ljubka restavracija leta.

V začetku tega tedna so bili razglašeni zmagovalci slavnostne podelitve nagrad Dining Guide Restaurant of the Year, pri čemer je Casa Christa na Blatnem otoku prejela eno od prestižnih nagrad.

Potem ko je lani prejela nagrado Michelin Bib Gourmand, je bila domača vodja agroturizma ponovno počaščena, da je bila razglašena za zmagovalko restavracije leta po izboru vodnika Dining Guide.

Novo odprto restavracijo vodita kuharska mojstra Benjámin Gerstmayer in Edit Kovács.

Ta posebna nagrada je gostincema iz Balatonszőlősa še posebej draga, saj odraža njuna temeljna prepričanja.

Toda čudovito okolje, odlični kuharji in brezhibna storitev so le češnja na torti, saj ekipa Casa Christa ne skriva, da je njihov cilj poskrbeti, da se bodo gostje med bivanjem v restavraciji odlično zabavali – da bodo vzljubili kraj in se vedno znova vračali.

Še ena nagrada dokazuje, da so na pravi poti pri doseganju tega cilja.

Na pobočjih Malega Gella je bilo v neponovljivem toskanskem slogu prenovljenih sedem očarljivih hišic z zasebnim wellnessom. Lastnika Miklós in Kriszta sta posestvo zasnovala tudi z namenom, da bi ohranila zasebnost hiš, zato je idealen kraj za sprostitev posameznika, para, družine ali celo večje skupine prijateljev.

Več informacij: casachrista.hu

Zmagovalci Gala podelitve nagrad Audi-Dining Guide Restavracija leta 2023:

Posebne nagrade:

Dining Guide Nagrada za slaščičarno leta / Málna The Pastry Shop

Dining Guide Nagrada za osebnost leta / Gergely Németh / FELIX Kitchen&Bar

Dining Guide – Master Good najboljši kuhar leta / Szabina Szulló & Tamás Széll

Dining Guide – BidFood Mladi kuhar leta / Bence Dalnoki

Vodnik po jedilnici Ljubka restavracija leta / restavracija Casa Christa

Audi – Dining Guide Inovativna kuhinja leta / 42 Restaurant

Audi – Dining Guide Hotel leta / Matild Palace, Hotel Luxury Collection, Budimpešta

Nagrada Dining Guide za življenjsko delo / Ilona Zsidai

Dining Guide – Nagrada Wolt za alternativno restavracijo leta / Il BAFFO by Avalon

Dining Guide Nagrada Sommelier leta / Gábor Becker / KOLLÁZS – Brasserie & Bar

Dining Guide Nagrada za vinsko karto leta / BOTANIQ Turai Kastély & Clarisse étterem

Dining Guide Restaurant Best Of The Best / Stand

Dining Guide Pastry Shop Best Of The Best / Mihályi Patisserie

TOP10+2 restavracija:

Platán Gourmet Étterem

Salt Budapest

Rumour by Rácz Jenő

Babel Budapesten

42 Restaurant & Bar

Costes Downtown

Essência Restaurant

Costes Restaurant

Borkonyha Étteremkalauz

Spago by Wolfgang Puck

Mák Restaurant

Onyx Műhely