Skrivni vrt in senzacionalni poletni okusi v mehiški oazi v Budimpešti

Mehiška urbana oaza v središču Budimpešte je nedvomno nepogrešljiv del budimpeške gastronomske palete. Tereza s svojim očarljivim vrtom in pestrim programom dejavnosti v spomladansko-poletni sezoni predstavlja pravo atrakcijo na ulici Nagymező.

Tereza, ki se nahaja le streljaj od Oktogona, ponuja neokrnjene okuse regionalne mehiške kuhinje. Po okusnem obroku vas bo široka izbira mezcala in margarit zvabila, da se zadržite za eno od boemskih miz na vrtu ali v neponovljivem vzdušju živahne notranjosti.

Skrivnostni vrt, senzacionalni okusi

Od maja dalje občutek poletja zaživi na terasi s spektakularno kuhinjo, kjer vzdušje popestrijo pisani girlande in vrvice luči. Vrt, skrit med hišami v Pešti, ponuja edinstveno gastronomsko doživetje z vznemirljivimi novimi poletnimi jedilniki.

Kuharska mojstra Máté Gaál in Áron Kelemen bosta pričarala okusne jedi, kot sta Ceviche Tereza, tunina s pomarančno-limensko marinado, rdečo čebulo, zelenim oljem in praženo koruzo, ali Sopa de Elote, hladna mangova koruzna juha s semeni čilija in pikantnimi rakovimi kraki.

Kar zadeva pijačo, bodo gostje v Terezi uživali v nepogrešljivih koktajlih in širokem izboru mezcala. Najljubša je zamrznjena margarita, ki je na voljo z okusom manga, jagode, kokosa, banane ali pasijonke.

Nepozabne dejavnosti vse poletje

Latinskoameriško kulinarično potovanje je le eden od razlogov za obisk Tereze: pester program dogodkov vas vabi tudi na ulico Nagymező. Poleg vsakoletnih dogodkov, kot sta mednarodni dan margarite in Cinco de Mayo, se na bleščečem vrtu redno odvijajo dogodki z živo glasbo, pozimi pa so notranji prostori restavracije odprti za javnost.

Vsak torek je taco torek, kar pomeni, da lahko za 1290 HUF dobite širok izbor tacosov. Občasno potekajo tudi delavnice Margatia, na katerih se naučite pripravljati koktajle, in mesečni gastronomski dogodki. Naslednji bo 25. maja, ko bo potekal dogodek Ostrige proti cevicheju, ki bo nepozaben večer.

Tereza

1065 Budimpešta, Nagymező utca 3.

06 70 368 9374

tereza.hu