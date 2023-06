Novosti v Budimpešti: 8 mest, ki jih morate obiskati junija

V zadnjih nekaj tednih je v prestolnici odprlo vrata veliko novih in še bolj neverjetnih gastronomskih lokalov, mi pa smo za vas poiskali najboljše med njimi.

Oda

V enklavi Czakó Kert sredi prestolnice, ki se ponaša s podeželskim šarmom, se nahaja staro-nova vrtna restavracija v Budimpešti. V restavraciji ODA lahko vsakdo najde nekaj zase: ljubitelje umešanega mesa bo navdušila ekipa Buja Disznó(k), Azijo zastopajo parjene žemljice in riževe sklede 101 Bistro, na meniju pa je tudi italijanski ponos in veselje, pica po rimsko. Osvežilne pijače segajo od sicilijanske sladoledne kaše do lokalnih naravnih vin, manjkati pa ne smejo niti tradicionalni italijanski zajtrki, igralnica in kmečka tržnica ob koncu tedna.

1016 Budimpešta, Czakó utca 15.

Tapas Fino

Panorama Donave, španska kuhinja, prijazna postrežba. Vse to in še veliko več vam ponuja restavracija Tapas Fino, odprta v pritličju hotela s štirimi zvezdicami Belgrade Quay Hotel, kjer lahko na oltarju sredozemske gastronomije žrtvujete različne kombinacije tapasov in španske specialitete pijač. Kebab s črno tigrovo kozico je vrhunec pestrega repertoarja, obvezen pa je tudi croquetas iz rakovic, ki spominja na naše najboljše spomine na Madrid. Večerna glasba v živo in terasa z neprekosljivim razgledom sta le še češnja na torti!

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 24.

Szitakötő

Divja obala Donave na vse bolj priljubljenem otoku Népsziget (znanem tudi kot otok Szúnyog) se je razširila z novim delom: Szitakötő, kjer lahko pobegnete pred mestno kavalkarado z naravnim vzdušjem, slikovitimi sončnimi zahodi, neapeljskimi picami, pečenimi v pečici, in osvežilnimi kreacijami gina in tonika. Na dveh kolesih ali brez njih, s psom ali prijatelji, s pijačo ali hrano, v sproščenem stanju ali s pospešenim motorjem, Szitakötő je tu vse poletje!

1138 Budimpešta, Népsziget

Mischenko Kitchen

Na ulici Tompa boste našli mednarodno razgibano, kar se da razgibano, mazljivo restavracijo ukrajinskega kuharskega mojstra Igorja Miščenka, ki je lani iz Kijeva prispel v Budimpešto. V središču vrveža Ferencvárosa lahko potešite svoj apetit po gurmanskih dobrotah, kot so račja jetra, namočena v belo čokolado, panipuri, nadevani s sirovo kremo in lososom ter obloženi s kaviarjem, ali kozice s česnom in maslom, postrežene s pečenim domačim kruhom. Jedi seveda spremljajo odlična madžarska vina, ki jih lahko uživate v udobju svojega doma.

1094 Budimpešta, Tompa utca

Kpi’s Soup & More

Japonsko-madžarsko kulinarično os krepi Péter Székely, znan tudi kot fuzijska kuhinja Kpi na trgu Nyugati, kjer se tonkatsu in račji ramen dopolnjujeta z govejim golažem in zeljem Székely ter sake s tonikom. Neumorno zunanjost z manga hroščem, ki visi s stropa, nadomestita svetla notranjost in privlačna predstavitev, ki vsak krožnik hrane povzdigne v umetniški status, pa naj gre za začinjene ocvrte rezance soba, solato z hruško nashi in morskimi algami ali japonske palačinke. Najprej veliki jedci!

1066 Budimpešta, Nyugati tér 1.

UFO Lángos

UFO Lángos, dolgoletne sanje dueta matere in sina Timija in Zolija iz Szolnoka, so se odprle v soseski Opere, le streljaj od čudovito prenovljene palače Drechsler. Izbira sega od klasične različice s sirom in kislo smetano do obilne polnjene različice in polnega ekstra UFO Lángosa, ki je s sočno vlečeno svinjino, sirom in slanino zanesljiv protistrup za mačka. Ne glede na to, katero različico izberete, si boste zagotovo z velikim nasmeškom obrisali mastni obraz.

1065 Budimpešta, Hajós utca 7.

Hansai

Imate radi daljnovzhodno kuhinjo, a vam potovanje v Vietnam ne pride prav? Ni problema: zahvaljujoč podjetju Hansai se morate za pristno azijsko izkušnjo okusov odpraviti le do Angyalfölda! Ne glede na to, ali boste izbrali juho z morskimi sadeži, pikantni udon curry ali ocvrtega kraljevega raka s slanim rumenjakom, se boste zaradi slastno bogatih okusov v restavraciji Hansai v trenutku počutili kot na ulicah Hanoja.

1139 Budimpešta, Országbíró utca 1.

Könnyű desszertek

Najnovejša sladica v mestu, Könnyű Angi, je odprla svojo notranjo slaščičarno v mirnem stanovanjskem predelu Újbuda, kjer si lahko vsak dan v tednu privoščite sladko poslastico. Z več kot ducatom sladoledov, neustavljivimi torticami, okusno kavo in osvežilnimi limonadami Könnyű desszertek poskrbi, da bo vsak obisk nepozabno doživetje.

1112 Budimpešta, Tippan utca 2.