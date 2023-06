Orkester Danubia to poletje pripravlja pester program za otroke

Orkester Danubia tudi to poletje ne bo pustil, da bi najmlajši zamudili glasbo: 3. junija bodo otroci lahko spoznali pihala, 1. julija pa Mozarta, „zvezdo čokoladnih kroglic”.

Prve sobote v juniju in juliju, ob dežju ali soncu, bodo v dvorani za vaje orkestra Danubia na voljo zabavne in osvežilne melodije ter zanimive in zabavne glasbene zgodbe za otroke in njihove starše. Orkester je v preteklih letih na tisoče otrokom dokazal, da klasična glasba ni resna, ampak kul, Danubijini koncerti pa so zabaven način, kako klasično glasbo približati otroškim srcem. Na teh nastopih ni treba sedeti na stolu, dovoljeno je plesati, peti in govoriti, Mátéju Hámoriju, vodji in dirigentu orkestra, pa bi se zdelo čudno, če občinstvo ne bi skočilo pokonci in zapeli ob kakšni melodiji.

Poletni otroški programi orkestra Danubia v letu 2023

3. junij 2023, 10.30 – Rézfán fütyülők (Pihalni žvižgači)

Najsijajnejši, najudarnejši, najbolj kul instrumenti v orkestru, ki so narejeni iz zlata (no, bakra) in lahko igrajo neverjetno glasno ali čudovito tiho, imajo v krvi jazz, klasiko, šavs ter vso dobro in vznemirljivo glasbo. Velika zabava čaka vsakega, ki želi izvedeti, kdo žvižga na tem posebnem pihalnem orkestru.

1. julij 2023, 10:30 – Mozart, zvezda čokoladnih kroglic (nenavaden Mozartov portret za otroke)

Če med skladatelji obstajajo „zvezde” je Mozart zagotovo ena izmed njih. Poleg njegovih del je njegova osebnost navdihnila nešteto umetnikov in celo izdelovalcev čokolade, in to z razlogom. Dirigent Máté Hámori najmlajšim z obilico zabave predstavi Mozartov raznoliki glasbeni svet, od otroškega genija do drame Rekviema. Skladateljevo življenje in osebnost predstavi z odlomki iz pisem, citati in zabavnimi zgodbami, tako da lahko mladi poslušalci poleg Mozartove glasbe in osebnosti spoznajo tudi njegov vpliv in pomen za današnji čas – vse to na resnično dinamičen, barvit in prijeten način. Upamo, da bodo vsi poslušalci ob koncu predstave odnesli delček Mozartove čarobnosti.