5 zanimivih razstav, ki si jih lahko junija ogledate v Budimpešti

To poletje si lahko v Budimpešti ogledate različne umetniške razstave, mi pa smo za vas pripravili izbor, ki si ga lahko ogledate junija. Izbirate lahko med razstavami na prostem in brezplačnimi razstavami!

Fotografska razstava Hon-vágy

Kako je s toplino doma? In kako je, ko to toplino pogrešate? Kako danes živijo ljudje, ki živijo v energetski revščini? Organizacija Habitat for Humanity Hungary razpisuje fotografski natečaj, s katerim želi ozaveščati o aktualnosti tega vprašanja. Profesionalni in amaterski fotografi so poslali svoje slike, ki odražajo trenutno energetsko krizo in težave pri ogrevanju. Razstava najboljših del je bila pripravljena v novem skupnostnem prostoru nevladne organizacije, ki je bil odprt maja in je brezplačno na ogled do 16. junija. Za ogled ur odprtja razstave kliknite TUKAJ.

Do 16. junija 2023 | Habitat Kreatív Központ

TÜKÖR KERT – razstava v muzeju ELTE Füvészkert

Vrt kot življenjski prostor, ki je bistvenega pomena za naše življenje ter telesno in duševno zdravje, že četrtič gosti umetnike. Péter Balázs in Erik Mátrai na skupni razstavi TÜKÖR KERT raziskujeta odnos med človekom in naravo. Čeprav imata umetnika različna orodja, je njun pristop k okolju v osnovi enak. V tem zaščitenem mestnem prostoru z bujno floro dela, ki jih je ustvaril človek, tiho opozarjajo na dragoceno zbirko umetniškega vrta ELTE. V bolj organskem muzejskem okolju s svobodnim občutkom lahko občudujete motive, ki jih je navdihnila narava, in celo najdete svoj odsev.

Do 17. junija 2023 | ELTE Füvészkert

Free Your Mind And The Rest Will Follow

Galerija K bo predstavila dela Zsomborja Barakonyija, slikarja, katerega glavna tema je Budimpešta. Umetnik je v zadnjih 15 letih razvil edinstven vizualni svet in slikarsko tehniko, ki črpa iz stoletne zgodovine umetnosti, zlate dobe hollywoodskega filma in skejterske subkulture s konca 20. stoletja. Barakonyijeve realistične, a v resnici zelo abstraktne podobe na prvi pogled razkrivajo pravi postmodernistični duh: Lesene plošče za svoja dela pripravlja s spretnostjo renesančnih mojstrov, vendar svojih slik ne slika s čopičem, temveč jih razgrinja s pomočjo šablon in akrilnega spreja (kot pri street art grafitih), pri čemer črpa globok navdih iz klasičnega filma, vendar njegove prelivajoče se, svetleče se barve postavljajo pod vprašaj samo bistvo gibljive slike.

Do 23. junija 2023 | K Galéria

Kot ti in jaz – Mlada madžarska fotografija

Hiša Mai Manó tudi to poletje ne bo razočarala: razstava „Kot ti in jaz” predstavlja teme, tehnične poskuse in žanrske posebnosti sodobne madžarske fotografije s skoraj 100 sodobnimi deli 30 mladih fotografov. Namen razstave je predstaviti individualne glasove skozi fotografijo, hkrati pa odgovoriti na vprašanje, ali obstaja enotnost v izkušnjah generacije, rojene med letoma 1980 in 1996, ki je na lastni koži doživela digitalni razcvet.

Do 19. avgusta 2023 | Mai Manó Ház

100 let sezone – Naši arhitekturni spomeniki na obali Blatnega jezera

Nova razstava na prostem na bazarju v grajskem vrtu, ki je brezplačna, zajema skoraj 100-letno obdobje kulturne zgodovine regije Balaton. Razstavljene stavbe v letovišču odražajo različna obdobja ter različne družbene in arhitekturne koncepte, od zadnjih desetletij 19. stoletja prek turističnega razvoja po odločitvi v Trianonu, arhitekture šestdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja do današnjih dni. Vsaka tabla pripelje stavbo, ki še vedno stoji na Blatnem jezeru, na obrežje Donave v Budimpešti, predstavi njeno sodobno podobo, funkcijo in arhitekturni značaj ter z arhivskimi posnetki obudi spomine na stoletno poletje.

Od 7. junija 2023 do konca poletja | Várkert Bazár