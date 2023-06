Gastronomska tura po ulici Bartók Béla út: 11 odličnih lokalov na bulvarju okrožja XI

V delu Újbude, ki ga mnogi poznajo in ljubijo, Bartók Béla út, vas peljemo na majhno gastronomsko turo: 11 krajev iz kulturnega središča XI. okrožja, kjer lahko poskusite košček Bartók-negyed.

Zajtrk: pekarna Bartók

Enota pekarne na ulici Béla Bartók, ki je paradni konj pekarn s kvašenim testom, je svojo priljubljenost ohranila vse do danes. Majhno trgovinico lahko spoznate od daleč, saj si stranke med seboj podajajo kljuko vrat pozimi in poleti, v mrazu in vročini. Toda zunaj bolj živahnih obdobij pred službo in po njej vam ni treba dolgo čakati, da dobite svoj najljubši orehov ali kakavov polž, skutno bageto ali mehki rogljiček, ki ga lahko pojeste ob kavi, sedeč za mizami ali na klopci na ulici Bartók Béla út.

114 Budimpešta, Bartók Béla út 15/b

Kava: Kelet Kávézó és Galéria

Kelet Kávézó és Galéria, ki je neizogibna točka na ulici Bartók Béla út in nam je pri srcu, jo je treba obiskati. Ime Kelet je sinonim za kavo, prav tako dobro pa je, če sem pridete zjutraj, opoldne in zvečer. Mlinčki redno menjavajo široko paleto kav najvišje kakovosti, od vročih do ledenih, kavni napitki, ki jih pripravljajo, pa pokrivajo širok spekter. Če iščete mirno kavo med sestanki, poukom ali celo prijeten kotiček s prijatelji na ulici Bartók Béla út, v kavarni Keleti ne boste razočarani.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 29.

Peka: PupiCake.

PupiCake je nedvomno eden najbolj priljubljenih lokalov na ulici Bartók Béla út. Če sedite na terasi tega slaščičarskega raja ali za njegovimi velikimi okenskimi stekli, lahko med uživanjem v pecivu zlahka začutite vzdušje ulice Bartók Béla út. Izbira tort in peciva, piškotov in slaščic se spreminja iz dneva v dan, vsak dan pa so na voljo tudi veganske in brezplačne sladice. Njihova skrivnostna sestavina je, da so njihove torte narejene s srcem in dušo, zato se po tem, ko boste poskusili eno, ne boste želeli vrniti po več.

1114 Budapest, Bartók Béla út 25.

Sprostite se: Ultramarinos Martinez

Ultramarinos Martinez je zagotovo ena od najnovejših restavracij in španskih delikates na ulici Bartók Béla út. Ultramarinos se je tako hitro prikradel v srca soseske, da včasih ne vemo, kako nam je sploh uspelo shajati brez njega. Prijazna postrežba in sproščeno vzdušje gresta tu z roko v roki: po dolgem dnevu ali s skupino prijateljev se lahko sprostite ob odličnih španskih tapasih in pijači. Vzdušje dopolnjujejo občasni španski stavki in pristna glasba.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 16.

Pivo: KEG Sörművház

Pod kostanji na ulici Orlay ob cesti Bartók Béla se skriva eden od najbolj priljubljenih pivskih rajov na bulvarju, pivnica KEG Sörművház. Poleg nenehno spreminjajoče se ponudbe kakovostnih kraft piv pa ne pozabite na odlično kulinariko KEG-a. Sezonske predjedi, glavne jedi, sladice in neponovljivi burgerji so postreženi skupaj z 32 pivi na pipi. Če ni čas za večerjo, si lahko na prijetni terasi privoščite božanski večhodni meni za kosilo.

1114 Budimpešta, Orlay u. 1.

Vino: Ménesi Borbár

Ime Ménesi Borbár ne bi smelo nikogar niti za trenutek preslepiti, seveda smo še vedno na ulici Bartók Béla út, le streljaj stran. Ponudba vinskega bara sega od lahkih in dišečih madžarskih belih vin do polnih rdečih vin in ponuja najboljše iz Madžarske na kozarec. Ménesi Borbár ni le na ulici Bartók Béla út, ampak je tudi obvezen kraj za ljubitelje madžarskih vin, saj v njem najdete odlična vina z znamenitimi Ménesijevimi burgerji in legendarnimi Ménesijevimi krožniki.

1118 Budimpešta, Ménesi út 1.

Dolce Vita: Allegro

Raznolikost ulice Bartók Béla út je neizpodbitna in Allegro je dober primer tega, saj ponuja dolce vita v koščkih. Sredozemska kuhinja in občutek za življenje, čudovita notranjost in visokokakovostna gastronomija so moto restavracije Allegro, kjer je cilj enak: dan za dnem s hrano očarati srca gostov. Ni boljšega kraja za preživljanje lenobnega popoldneva ali blagodejnega poletnega večera kot Allegro, kjer v pečici pečene pice, focaccia, slastni koktajli, mimosa in pistacijev tiramisu posladkajo kulinarično pustolovščino.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 23.

Praznujte: Hadik & Szatyor Bár

Hadik je še en nepogrešljiv dragulj na ulici Bartók Béla út, ki je svoj razcvet doživela v 10. letih prejšnjega stoletja. Skupaj z barom Szatyor ni le izvor programov ter literarnih in kulturnih dogodkov, temveč tudi kulinarično svetišče na ulici Bartók Béla út. Je popolna destinacija za vsakodnevne in praznične trenutke, za kosilo, večerjo, nemoteno kavo ali celo večerno pijačo.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 36.

Sladoled: Kő fagyi? pri Bartóku

Ni dvoma, da je v vročini ulični pult v podjetju Kő fagyi? na ulici Bartók Béla út, prepoln kremnih sladoledov, majhna odrešitev. Tako kot v pekarni lahko tudi v sladoledarni Kő fagyi? spoznate že od daleč, vendar je vredno vsake minute in potrpljenja, da počakate, da pridete na vrsto, in prosite za ledeno mrzlo kepico. Ponudba se nenehno spreminja, kakovost pa je nespremenljiva: vedno je pravi užitek nadaljevati sprehod po ulici Bartók s pravim sadjem v roki, zavitim v cmok.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Eksperiment: Caphe by Hai Nam

Obstaja tisoč in en razlog za obisk kraja Bartók Béla út in Caphe by Hai Nama je eden od njih. Kő fagyi? v celotni prestolnici je le ena od vietnamskih kavarn v soseščini prestolnice, in sicer prav tu, v objemu Bartóka. In ko ste že tukaj, ne odidite, ne da bi poskusili slane, hrustljave rezančne palačinke z riževo moko, priljubljeno poslastico hanojskih ulic, in sendvič Bánh mi!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Brunch: MITZI – kava, kuhinja, bar

Na samem začetku ulice Bartók Béla út, blizu vrveža trga Szent Gellért, se nahaja ne tako majhen lokal Mitzi, ki ponuja nebeško hrano in pijačo, ob koncih tedna pa tudi prigrizke za zajtrk. Čez dan so gostom na voljo krožniki Mitzi, juhe, solate, polni ekstra narezek in domači rezanci, zvečer pa so pijače prava paša za oči. Ob koncih tedna pa so glavne jedi bruncha – burrito, polnjeni francoski toast in omleta – postrežene z Mitziato, kapučinkom iz vrtnic in cimeta.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 1.