40+ dogodkov v Budimpešti in njeni okolici prvi konec tedna v juniju, ki se jim ni mogoče upreti

Junija je v Budimpešti in njeni okolici še veliko zanimivih vikend dejavnosti: festivali, koncerti, razstave, sprehodi, izleti, tržna doživetja, družinske dejavnosti

– vse najdete v naši zbirki.

Večdnevne dejavnosti ob koncu tedna v Budimpešti in okolici

Mednarodni festival kratkega filma v Budimpešti (od četrtka)

Na 11. festivalu Friss Hús vas čakajo novo prizorišče, s svežimi zvezdami in najboljši kratki filmi. Poleg svežih madžarskih in mednarodnih tekmovalnih filmskih blokov se festival vrača s tematskimi projekcijami in zanimivimi strokovnimi programi. Letošnji zvezdi festivala sta Zsófia Tóth in Atanáz Babinchak, uveljavljena filmska in gledališka igralca.

Festival arhitektov (petek-sobota)

V trenutni politični, okoljski in gospodarski krizi moramo temeljito premisliti, kako uporabljamo vire našega planeta in kako organiziramo svoje skupnosti, da si povrnemo pravico do zamišljanja mesta. Na temo preživetja bomo z vabljenimi gosti in občinstvom raziskali možne odgovore na izzive, s katerimi se soočata arhitekturna stroka in mestna politika.

Enajst pomladi – Gledališče in vizualne umetnosti v Bartóku (petek-sobota)

Od 2. do 3. junija bo na Bartók Béla Boulevarda zaživelo gledališče Eleven Tavasz. Na trgu Gellért, trgu Gárdonyi in okoli jezera Feneketlen se bodo odvijali različni javni dogodki, v priljubljenih gostinskih lokalih in trgovinah pa bodo potekale delavnice, glasbeni in gastronomski programi. Čarobna prodajalna Figaro Bűvészbolt bo znova očarala, starejši plesalci bodo zaplesali od veselja, organiziran pa bo tudi šov z velikanskimi mehurčki. Piknik Pokorny obljublja humorno razpravo o vprašanjih odnosov, ljubezensko zgodbo Marie Callas in Arista Onassisa v obliki gledališča pisem ter eksperimentalni solo klavirski projekt Tamása Vághyja, edinstven javni klavirski nastop.

Belvárosi Fesztivál (petek-nedelja)

15. izdaja festivala Belvárosi Fesztivál. Med 2. in 4. junijem bodo na šestih prizoriščih – na trgu Szabadság tér, Erzsébet tér, Zrínyi utca, Bástya park, Károlyi-kert in športnem centru V.30 Belvárosi Sportközpont – potekali brezplačni koncerti, družinski in športni programi ter obrtni sejmi.

Jazz Estek Szentendre (petek-nedelja)

Prvi konec tedna v juniju bo v okviru Jazz Estek Szentendre potekalo osem koncertov.

Gurmanski festival // Millenáris (petek-nedelja)

Od 2. do 4. junija vam ne bo treba zapustiti Budimpešte ali celo Millenárisa, da bi poskusili najboljše gastronomske ponudbe v državi. Tudi letos bo potekal zelo priljubljen MBH Bank Gourmet Festival, na katerem se bodo predstavili najboljši kuharski mojstri, Michelinove restavracije in restavracije s certifikatom Bib Gourmand. Tema letošnjega festivala je nova generacija, ki bo z novimi okusi in idejami oblikovala gastronomijo prihodnjih let. Poleg degustacij na prostem bodo potekale številne dejavnosti in sodelovalo bo 100 razstavljavcev.

Wekerlei Napok (sobota-nedelja)

3. in 4. junija bodo potekali 32. dnevi Wekerlei Napok z zanimivimi družinskimi in kulturnimi dogodki, obrtnim sejmom, bolšjim trgom, vožnjo s konjsko vprego z lokalno zgodovino, plesnimi predstavami, cirkuškimi in umetniškimi programi, spretnostnimi športnimi tekmovanji, koncerti in plesnimi dvoranami.

Festival vrtnic // Budatétényi Rózsakert (sobota-nedelja)

V Budatétényi Rózsakert, največjem rožnem vrtu v prestolnici, bodo med festivalom vrtnic 3. in 4. junija dva dni potekale zanimive strokovne predstavitve, predstavitve vrtnarskih izdelkov, sejmi in programi za otroke. Dogodek, ki je posvečen 150-letnici Budimpešte, je brezplačen.

Hegyvidéki poletje (sobota in nedelja)

Družine, skupine prijateljev, samostojni popotniki in klubske skupnosti se lahko igrajo, klepetajo in uživajo v koncertih na vrtu MOMkult, na odprtem odru in na promenadi Sirály ob hrani in pijači.

Program v Budimpešti v četrtek (1. junij 2023)

Izgubljeni svet druge svetovne vojne // Scruton Belváros

8. maja pred 78 leti se je v Evropi končala druga svetovna vojna. Zgodovinar Dr. Áron Máthé bo na večeru razpravljal o tem, kako je vojna oblikovala svetovni red v 20. stoletju in kako je vplivala na zmagovite in poražene države.

Akinek nem inge / finisszázs // PostART, Budaörs

Finisszage na zadnji dan razstave “Akinek nem inge” v galeriji PostART. Umetniška skupina MOZAIK bo ta večer organizirala neformalni pogovor z vodenim ogledom, na katerem boste lahko izvedeli, kako so člani skupine iz različnih kosov oblačil ustvarili poetična, dramatična, humorna ali celo nadrealistična umetniška dela.

Glasbeni literarni večer Mártona Simona in iamyanka // Virág Benedek Ház

Márton Simon in iamyank že peto leto nastopata skupaj z nenehno spreminjajočim se, a vedno znanim večerom besedil, šumov, glasbe in prisotnosti.

Góbé I Gost: Zajnal // Kobuci

Ljudska glasba in glasba našega časa se ne le ujemata, temveč sta tudi del iste kulture in se medsebojno vplivata – to so presečišča, ki jih skuša raziskati skupina Góbé. Veliki poletni koncert fantov 1. junija bo na kobucijski oder privabil več gostov, med njimi tudi belgijskega violinista in kantavtorja Oscarja Bertena, s katerim so napisali novo pesem Rebeka, ki jo opisujejo kot ljudski hip-hop.

Program v Budimpešti v petek (2. junij 2023)

VIII P – Odprtje razstave Miklósa Dérija na trgu Rákóczi

Miklós Déri, fotograf, ki je posnel trg Rákóczi, je sodeloval na številnih nacionalnih in mednarodnih razstavah, leta 2016 pa je prejel veliko nagrado Andréja Kertésza. Razstavo bo v petek, 2. junija, ob 17. uri odprl Gábor Németh, pisatelj, scenarist in urednik, na Rákóczi tér.

Utazás a koponyám körül // Poletno gledališče Zsámbéki

Predstava gledališča Nézőművészeti Kft. v režiji in s Péterjem Schererjem v glavni vlogi.

Analog Balaton / gost: iamyank – Dürer Nagyterem Otvoritveni vikend

V šestih letih obstoja so že gostovali na največjih festivalih, osvajali nagrade in občudovali občinstvo. Zdaj s svojo predstavo odpirajo veliko dvorano Dürer.

Ricsimicsinájjunk klet Zaključek Vsi najbolj izvirni gala večeri

Skupina igralcev in gostov iz skupine Apertúra bo zaključila sezono, v kateri so tako pogosto nastopale uspešnice Gyurija Korde, Gorana Bregovića in Muse.

Noč agencij

2. junija bo 12 oglaševalskih agencij od 17. ure dalje odprlo svoja vrata javnosti s skupno skoraj 50 programi. Brezplačni dogodek ni namenjen le strokovnjakom, temveč vsem, ki se ukvarjajo z ustvarjalnostjo ali želijo le pokukati v zakulisje oglaševanja. Letošnja vroča tema je umetna inteligenca, saj bodo agencije umetno inteligenco raziskovale z več vidikov; na sporedu bodo tudi številne filmske in produkcijske teme; zvezde, ustvarjalci in glasbeniki bodo gostje večera, seveda pa ne bo manjkalo niti tem, povezanih z oglaševanjem, saj bo več prizorišč obravnavalo vprašanje izgorelosti pri ustvarjalnih osebnostih.

Sobotni programi v Budimpešti in okolici (3. junij 2023)

Sprehod ob potoku Bükkös – ogled divjih rastlin

Vodena degustacija divjih rastlin ob potoku Bükkös.

Družinski pohod – 10 preizkušenj gozdnih škratov

Pustolovščina, svež zrak in gibanje na prostem. Najmlajši lahko dobro spijo v nosilki ali pridejo na tekaškem kolesu, starejši pa lahko izčrpajo energijo in družina skupaj poišče zaklad s pomočjo Vetrovnega zemljevida.

VII Veliki bolšji sejem // Virág Benedek Ház

Prihranite vrednost in reciklirajte. Kajti tisto, kar je za druge smeti, ima lahko za nas vrednost. Poiščite zanimive, edinstvene okraske, brskajte, menjajte, kupujte, kdo ve, kaj boste morda našli!

Junijska tržnica z indijskim kosilom v Rimu

Obalna tržnica v Rimu na pragu poletja ponovno odpira svoja vrata in pozdravlja kupce in obiskovalce z odličnim vzdušjem in nasmejanimi izdelki. Za kosilo bodo tokrat na voljo jedi indijske kuhinje.

Družinski dan in odprtje restavracije // Restavracija Danu, Nagymaros

Družinski dan z odprtjem restavracije je v restavraciji Danu doživel veliko preobrazbo. Otroci lahko prevzamejo novo igralnico, od 12.00 do 18.00 pa se lahko udeležijo različnih rokodelskih dejavnosti in ljudskih iger.

Otroški dan v Kismarosi

Otroci in odrasli so vabljeni na otroški dan v Kismarosu. Na voljo bodo skalni grad, poslikava obraza, rodeo kolesa, športne dejavnosti, likovne in rokodelske dejavnosti, logične in družabne igre, najstniški disko z DJ Supijem in številne druge zabavne dejavnosti.

Turneja predstav InvesztiTúra v ovinku Donave

Pohodi s predstavami v ovinku Donave na razdaljah 50, 30, 20, 15 in 4 km.

Red Fan Studio // Kertünk bár és kilátó, Vác

V naslednji epizodi serije zabav Bulizz Nappal! bara in razgledne točke Kertünk pozdravljajo letošnje poletje s čudovito drum & bass zabavo.

Rézfán fütyülők – družinski dan v orkestru Danubia

Prvo soboto v juniju bodo v dvorani za vaje orkestra Danubia Orchestra za otroke in njihove starše pripravili zabavne in osvežilne melodije ter zanimive in smešne glasbene zgodbe. Orkester je na tisoče otrokom dokazal, da klasična glasba ni resna, ampak kul, Danubijini koncerti pa so zabaven način, kako klasično glasbo približati otroškim srcem. Na teh predstavah je dovoljeno plesati, peti in govoriti. 3. junija bo velika zabava za tiste, ki želijo ugotoviti, kdo v orkestru piha na pihala.

Akustični koncert Ana & Willamos // Neti söröző, Szob

Ana in Willamos vas vabita na akustični koncert. Izvajala bosta svoje pesmi in znane priredbe, vključno s klasičnimi rockovskimi uspešnicami in sodobnimi skladbami.

Magácska x Brassers // Kacsakő Bisztró, Szentendre

Pridite v Szentendre na kamenčke, limonado in dva odlična koncerta! Zvečer bosta nastopili dve skupini: Brassers in Magácska.

Noč zborov – Zvok trga! // Palotanegyed

Sodelujoči zbori bodo prišli iz vse države in tujine ter na vznemirljivih notranjih in zunanjih prostorih Palotanegyed hkrati izvedli koncerte različnih žanrov na 8 prizoriščih – včasih celo na isti ulici.

Kártyajáték – večer glasbe in poezije Zoltana Becka in Miklósa H. Vecseja // Ludwig Lounge Special

Večer glasbe in literature Zolána Becka in Miklósa H. Vecseija tokrat vabi v muzej Ludwig na program dobrega razpoloženja. Med igro občinstvo vleče iz kupa kart, na katerih so zapisane različne besede, umetnika pa o njih razmišljata z glasbo, poezijo in anekdotami.

Noémi Barkóczi x Laci Sallai akustika // PostART

Noémi Barkóczi, znana po svojih edinstvenih pesmih, je bila zadnjih nekaj let v ozadju, v drugi polovici lanskega leta pa je z Barno Szőke in Kristófom Gulyásom posnela nov album z naslovom Dolgom volt (Imela sem službo). Noémin prepoznavni univerzum je takoj prepoznaven po pesmih na novem albumu, ki je še bolj barvit in drzno orkestriran kot prejšnji. Ta večer boste lahko prisluhnili tudi enostrunski oddaji Lacija Sallaja, v kateri je izbral pesmi iz zadnjih desetih let.

F.O. System / gost: Amber Smith, Choke City – Dürer Kert • Nagyterem Otvoritveni vikend

Skrivnost, predkomunistični duh časa in madžarsko pionirstvo temnega vala. Po razpustitvi leta 1991 je skupina po splošnem povpraševanju od leta 2006 igrala le po en večji koncert na leto, tokrat pa pripravlja dvojni koncert in bo po razprodanem januarskem koncertu v veliki dvorani Akvárium Kluba nastopila še v veliki dvorani Dürer.

Predstavitev albuma Grabovski x Predstavitev albuma Szintaxis // Gödör

Tretjega junija vas bodo Grabovski v Gödör uvedli v svet svojega novega albuma, ki bo izšel jeseni: predstavili vam bodo štiri nove pesmi, ki so jih pravkar posneli. To bo njihov prvi in edini samostojni nastop v Budimpešti letos do načrtovane jesenske izdaje. Pridružili se jim bodo prijatelji iz Târgu Mureșa, Szintaxis, ki bodo ob tej priložnosti na Madžarskem predstavili svoj prvenec Fel az égre!

Nedeljski programi v Budimpešti in okolici (3. junij 2023)

Vodna tura po Donavskem ovinku // Szob

Društvo zmajev in naravoslovcev Dunai Sárkányok organizira brezplačno vodno turo posebej za učitelje.

Budimpešta – Zebegény na dveh kolesih

Prijetna vožnja s kolesom na dan narodne enotnosti do slikovite vasice Zebegény.

Pasji piknik – zabavno srečanje in sejem za pse

Tudi letos so vsi lastniki štirinožcev in dvonožcev vabljeni na nepozabno celodnevno zabavo na čudovitem travniku pasje šole Happy Dog.

Pohod po gobah in gobje kosilo v Rengetegbenu // Szentendre

Še en pohod po gobah v Rengetegu, ki ga bo vodil gobarski inšpektor Bendegúz Nagy. Izlet traja približno 2 uri, po njem pa se lahko vrnete v bife Rengeteg na jelenovo enolončnico z mušnicami in drugimi gobami.

Sejem oblikovanja WAMP // Várkert Bazár Neoreneszánsz kert

Na sejmu oblikovanja WAMP madžarski oblikovalci predstavijo svoje majhne serije izdelkov, pa naj gre za oblačila, nakit, dodatke, notranje oblikovanje, fotografijo ali celo gastronomske dobrote.

Samostojni koncert Jánosa Kardosa-Horvátha // Szuterén Gasztrotér

János Kardos-Horváth, frontman skupine Kaukázus, je 14. maja ob 18. uri v okviru 1. Pestújhelyjevega mini festivala vina povabljen na večer akustičnega kitarista, liričnega in zabavnega samospeva.

Koncert Horse Juci – Hosszú Hétvége // Auróra

Na nedavnem Hosszú Hétvégu lahko spoznate obetavnega mladega pevca. Juci Lovas je 20-letna pevka in avtorica pesmi. 2021 piše svoje pesmi in od takrat nastopa kot samostojna skupina.

Lajkó Félix / ContraBayando // A38 Hajó

Glasbo Félixa Lajkója je težko žanrsko ali slogovno opredeliti, saj je enako bogata s klasično glasbo, madžarskimi in drugimi vzhodnoevropskimi ljudskimi glasbenimi motivi, jazzom in bluesom, tisto, kar lahko združi te na videz različne elemente, pa je virtuoznost Félixa Lajkója in udarna moč njegove igre, njegova sugestivnost do občinstva.

Teljesen odavagyok – koncert ob predstavitvi albuma Sára Sergő // Három Holló

Prvenec solo albuma “Teljesen odavagyok” (Popolnoma sem izgubljena) pevke in tekstopiske Sáre Sergő je pomemben mejnik v njenem življenju. Nove in preoblikovane pesmi pripovedujejo o različnih življenjskih potovanjih: včasih v klovnovskem, retro balatonskem vzdušju, srce parajočem ali nezakonito zapeljivem.