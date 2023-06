14 super brezplačnih dogodkov v Budimpešti junija letos

Oglejte si nekaj odličnih brezplačnih dejavnosti v prestolnici junija letos! Na voljo so koncerti, družinske in otroške dejavnosti, razstave in športni dogodki. Zabavajte se!

Festival Belvárosi // več prizorišč (2.-4. junij 2023)

V središču prestolnice bodo na šestih različnih prizoriščih (Szabadság tér, Erzsébet tér, Zrínyi utca, Bástya park, PIM, V.30 Belvárosi Sportközpont) postavljeni odri za različne koncerte lahke in svetovne glasbe, literarne dogodke in plesne predstave. Organizirani bodo tudi družinski in športni programi.

Arheološki dan in noč // Madžarski narodni muzej (2. in 3. junij 2023)

Brezplačni družinski programi v Madžarskem narodnem muzeju prvi konec tedna v juniju. V dvodnevnem programu boste lahko spoznali vidne osebnosti preteklih obdobij, ki so bile vzorniki članom skupnosti, ideje in ideale, ki so vplivali na razmišljanje ljudi, ki so živeli v preteklosti, njihovo podobo Boga in stvari, za katere so k njim molili. Na voljo bodo tudi kuharski šov, predstavitve kostumov, vodeni ogledi, velikanska pustna igra in sejem obrti. Čez dan bo nastopil orkester Denarne straže, zvečer pa bosta nastopila Palya Bea in skupina Juríj.

Glasbeni sejem BFZ in družinski dan // Aquincum (3. junij 2023)

Prvi poletni konec tedna se Budimpeštanski festivalski orkester iz koncertnih dvoran preseli na odprto prizorišče. Glasba bo 3. junija med 11. in 19. uro na vseh koncih muzeja in arheološkega parka Aquincum v okviru glasbenega sejma in družinskega dneva BFZ zasedla osrednje mesto. Potekali bodo komorni koncerti vseh zvrsti: za najmlajše bosta na voljo Glasbeni festival in Kakavov koncert, za starejše pa baročna, tolkalna in pihalna glasba ter degustacije instrumentov, ljudski ples, obrtne dejavnosti in ogledi muzeja.

Festival vrtnic // Budatétényi Rózsakert (3.-4. junij 2023)

V največjem rožnem vrtu v prestolnici Budatétényi Rózsakert bodo v času Festivala vrtnic 3. in 4. junija dva dni potekale zanimive strokovne predstavitve, predstavitve vrtnarskih izdelkov, sejmi in dejavnosti za otroke. Dogodek, ki je posvečen 150-letnici Budimpešte, je brezplačen.

Brezplačni sprehod “Szép város Kolozsvár” (Lepo mesto Cluj-Napoca) // Pokopališče Fiumei úti (4. junij 2023)

Ekipa pokopališča Fiumei úti vas 4. junija od 11. ure dalje vabi na brezplačni sprehod. Na uro in pol do dve uri trajajočem sprehodu se bomo osredotočili na prestolnico Transilvanije in pripovedovali zgodbe ljudi, katerih življenje je zaznamovala Cluj-Napoca. Med drugim boste spoznali življenje Ferenca Erkla in Zsigmonda Móricza v znamenitem mestu.

Festival secesije // Več prizorišč (6.-10. junij 2023)

Umetnostni muzej tudi letos organizira festival secesije z brezplačnimi programi. Glavno prizorišče dogodka, ki bo potekal od torka do sobote, je vila Ráth György v Budimpešti, kjer bo na ogled 600 umetniških del iz edinstvene zbirke secesije muzeja uporabne umetnosti. Poleg vile bodo programi potekali tudi v Sonnenbergovi hiši in Scrutonovem skupnostnem prostoru ter na arhitekturnem sprehodu, tokrat v Terézvárosu. Programe festivala – z izjemo mestnega sprehoda – lahko obiščete brezplačno.

Sezona 100 let – razstava na prostem // Várkert Bazár (od 7. junija)

Nova razstava na prostem v Várkert Bazár, ki je brezplačno na voljo javnosti, zajema skoraj 100-letno obdobje kulturne zgodovine regije Balaton. Razstavljene stavbe v letoviščih odražajo različna obdobja ter različne družbene in arhitekturne koncepte, od zadnjih desetletij 19. stoletja prek turističnega razvoja po odločitvi v Trianonu, arhitekture šestdesetih in osemdesetih let 20. stoletja do današnjih dni. Tabele pripeljejo eno balatonsko stavbo, ki še vedno stoji, na breg Donave v Budimpešti in predstavljajo njen sodoben obraz, funkcijo in arhitekturni značaj ter prek arhivskih slik obujajo spomine na stoletno poletje.

Brezplačna joga pri Ligetu (vsako sredo od 7. junija)

Od 7. junija bo v Hiši Millenium potekala brezplačna joga v Mestni ligi. Vsak teden do konca septembra, nato pa vsaka dva tedna, bodo ljubitelji joge lahko uživali v vinyasa flow, jin in spinalni jogi. Tečaji so na voljo le članom programa Liget+, za prijavo kliknite TUKAJ.

Praznični teden knjige (8.-11. junij 2023)

Letos bo eden najpomembnejših literarnih dogodkov leta potekal med 8. in 11. junijem na trgih Vörösmarty, Vigadó in na nabrežju Donave. Štiridnevni dogodek bo vključeval odrske predstave na prostem, koncerte popularne glasbe, podpisovanje knjig in program dogodkov sodelujočih založb.

Noč gibanja // Hősök tere (16. junij 2023)

16. junija bo Noč gibanja spodbudila prebivalce Budimpešte k gibanju. Športni festival bo ponudil 25 brezplačnih športov. Prizorišče bosta Hősök tere in Városliget, kjer se boste lahko pobliže spoznali s številnimi zanimivimi gibi, od zumbe do SUP-a in kajtanja. Naj bo to znak, na katerega ste čakali, da začnete živeti bolj aktivno ali poskusite nekaj novega. Udeležba je brezplačna, priporočljiva pa je prijava, če želite zbrati petkratno število točk.

Generali Otroški otok // Hajógyári-sziget (16.-18. junij 2023)

Generalijev otroški otok začenja počitniško sezono s tridnevnim festivalom v senci dreves na Hajógyári-sziget otoku. Ena največjih brezplačnih družinskih prireditev v državi bo med 16. in 18. junijem, od 10. do 18. ure, ponudila koncerte priljubljenih izvajalcev, lutkovno gledališče, ples, kviz, šport, žonglerje in umetnike, skakalni grad, umetnost in obrt ter še veliko več, na katerih bodo družine lahko uživale.

Free Your Mind And The Rest Will Follow – razstava v Galeriji K (do 23. junija)

Galerija K predstavlja dela Zsomborja Barakonyija, slikarja, katerega glavna tema je Budimpešta. Umetnik je v zadnjih 15 letih razvil edinstven vizualni svet in slikarsko tehniko, ki črpa iz stoletne zgodovine umetnosti, zlate dobe hollywoodskega filma in skejterske subkulture s konca 20. stoletja. Barakonyijeve realistične, a v resnici zelo abstraktne podobe na prvi pogled razkrivajo pravi postmodernistični duh: lesene plošče, ki jih uporablja za svoja dela, so pripravljene s spretnostjo renesančnih mojstrov, vendar njegove slike niso naslikane s čopičem, temveč so popršene s šablonami in akrilnim sprejem (kot street art grafiti).

Trg melodij v Józsefvárosu (več datumov in lokacij)

Atmosferična glasba v živo v različnih delih mesta Józsefváros. Občina Józsefváros in JKN vsak teden do sredine oktobra organizirata glasbeni festival pomlad-poletje-jesen. Tako bo na primer 2. junija na trgu Mátyás nastopila skupina Expression, 23. junija pa bo na ulici Déri Miksa igrala skupina RETROM, ki igra pristno romsko glasbo.

Brezplačni vrtni kino na Budapest Gardenu (vse poletje)

Tudi letos bodo na Budapest Gardenu potekale brezplačne filmske projekcije na prostem, ki se bodo začele ob sončnem zahodu in bodo potekale vse poletje ob različnih urah od 8. do 9. ure. Vrtni kino je postavljen na peščeni površini, kjer lahko uživate v prigrizku ali pijači, kupljeni v Budapest Gardenu. Na repertoarju so družinski filmi, filmske uspešnice in stare klasike.