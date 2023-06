Kot da niste v Budimpešti: 7 kul lokacij in aktivnosti na obali za poletje

Poletje je bilo nekoliko dolgotrajno, vendar je na srečo do junija že zacvetelo. Poleg plaž vam predstavljamo 7 zanimivih nasvetov, kje drugje se lahko ohladite v vročini.

Mély-tó jezero

Manj znano, a bolj atmosferično Mély-tó jezero (Újhegyi Lake) je nekakšna oaza v kraju Újhegy v občini Kőbánya, ki je v veselje prebivalcev tega okrožja. Privlačnost tihega rudniškega parka je očitno v mirnem, raztegnjenem vodnem zrcalu, ki skorajda privablja tiste, ki se želijo ukvarjati s športom in se sprostiti. Na zelenih površinah urejenega javnega parka je mogoče igrati badminton, rolkati in se voziti s skuterji, v fontani sredi jezera je mogoče vsake pol ure prirediti piknik, za tiste z dovoljenjem pa je na voljo tudi ribolov.

Ena od manj znanih budimpeštanskih oaz se skriva sredi predmestnega naselja Ena od manj znanih budimpeštanskih oaz se skriva sredi predmestnega naselja

Privlačnost mirnega parka Bányató je nedvomno v mirnem, raztegnjenem vodnem ogledalu.

Močvirje Merzse

Na obrobju Budimpešte, poleg letališča Ferihegy, leži edino pravo močvirje v prestolnici, močvirje Merzse, ki je zadnji ostanek nekdanjega močvirja na območju Pešte. Rastlinstvo in živalstvo 40 hektarjev velikega naravnega rezervata lahko raziskujete na 6 kilometrov dolgi učni poti s 15 postajami, ki vodi po pešpoteh okoli močvirja do novega lesenega razglednega stolpa. Prijeten sprehod na prostem razkriva bogastvo rastlinskih in živalskih vrst: trstičje v bližini vode, gaj zaščitenih ptic, zajce, srne in lisice ob robu ter celo zvok letal v daljavi na obali jezera, kjer kikirikajo žabe in brenčijo žuželke.

Jezero Balázs-tó

Jezero Balázs-tó, ki je nastalo v začetku dvajsetih let 20. stoletja in dobilo ime po svojem nekdanjem lastniku, se nahaja na ulici Vajk v okrožju XVIII. Skriti ribnik, ki ga obkrožajo odrasla drevesa in park, je tako odmaknjen, da bi ga lahko, če ga ne bi iskali, šli mimo. Vodna površina, velika en hektar, ki je nastala pri pridobivanju gline, je na sredini globoka 7-8 metrov, na obali pa 2-3 metre. Jezero Balázs-tó od leta 1945 uporablja ribiško društvo in je zaradi mesečnega vlaganja rib in gostoljubnosti pravi ribiški raj. Zlahka dostopna jezerska obala in bližnje otroško igrišče sta kot nalašč za družinsko rekreacijo, vendar naj bo tiho, da ne preplašite rib!

Jezero Kánai-tó

Na meji med okrajema XI in XXII se nahaja tudi mirna in neokrnjena jezerska obala, obdana z zelenim pasom, in sicer jezero Kánai-tó. S tramvajem št. 41 se zapeljete do postaje Kőérberek, kjer lahko vstopite v povsem nov svet, saj vas tramvaj odpelje prav do jezera. Podolgovato jezero, ki je nastalo leta 2005 z nabrekanjem potoka Hosszúréti, obsega 3 hektarje vode. Tudi če se ne želite ukvarjati z ribolovom, je urejeno območje okoli jezera še vedno odličen kraj za uživanje. Dva mostova čez jezero sta idealna za sprehode in piknike, klopi za počitek in sončenje, zaradi ločenih ognjišč pa celo za peko na žaru.

Jezero Naplás-tó

Največja stoječa voda v Budimpešti bogati območje Cinkota v okrožju XVI. Jezero Naplás-tó, znano kot budimpeštanski Balaton, je v zadnjih letih postalo priljubljeno med številnimi obiskovalci, saj so bile na njem izvedene številne izboljšave, vključno z 22 metrov visoko razgledno ploščadjo, 5 kilometrov dolgo kolesarsko potjo in parkom za prosti čas s klopmi. Poleg tega je bila v bližini jezera zgrajena skupnostna kmetija, kjer lahko pohodniki spoznajo prebivalce kmetije. Do jezera je le nekaj minut hoje od avtobusov 46 in 146.

Zaliv Kis-Duna-öböl

Le nekaj minut hoje od postajališča avtobusa 151 na ulici Határ, ob promenadi Györgyja Kolonica, lahko naletite na divji zaliv Kis-Duna-öböl, ki ima posebno naravno vrednost. Po prenovljenem lesenem mostu lahko v vodah rečnega korita in njegovi neposredni bližini opazujete edinstvene divje živali, kjer poleg vodnih rastlinskih vrst in gajbic najdemo tudi živahno živalstvo. Med vrstami, ki jih lahko najdete tukaj, so vodne žuželke, ptice in ribe. Po zalivu se je vredno sprehoditi tudi po promenadi Györgyja Kolonica.

Suppama – najem SUP-a v Pesterzsébetu

Podjetje Suppama Madžarska je pred kratkim spustilo novico, ki je pretresla čarobno obalo Donave Pesterzsébet, da je v Budimpešti zdaj na voljo avtomat, ki vsakomur omogoča izposojo opreme SUP in uživanje v strasti do tega vodnega športa ali celo preizkus te fantastične izkušnje. Revolucionarni novi avtomatizirani sistem izposoje vključuje 16 sodobnih in elegantnih desk SUP, vesla in udobne rešilne jopiče, ki jih lahko po hitri prijavi prevzamete in se podate na valove Donave v čudoviti okolici.