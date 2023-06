7 čudovitih rožnih vrtov v Budimpešti, v katerih se lahko naužijete vonja poletja

Ste ljubitelj vrtnic? Predstavljamo vam nekaj čudovitih rožnih vrtov v Budimpešti, ki jih lahko obiščete v prihodnjih mesecih.

Rožni vrt, Margitsziget

Rožni vrt, ki se nahaja sredi Margitsziget, poleg živalskega parka, si mora ogledati vsak obiskovalec Budimpešte, saj je že stoletja dišeč otok cvetja. Prebivalci najbolj obiskanega cvetličnega vrta v prestolnici naj bi začeli odpirati svoje cvetne liste v začetku poletja, vendar se je vredno odpraviti na daljši sprehod tudi spomladi, ko je otok zaradi živo obarvanih enoletnic in zelenja dreves čudovit za pogled.

Stolp Gül Baba in vrt vrtnic

Türbe (grobnica, mavzolej), zgrajen med letoma 1543 in 1548, je najsevernejše sveto mesto v islamu in stoji na vrhu romantične tlakovane ulice Gül Baba na rožni strani. Pred nekaj leti so v okviru obsežnega turško-madžarskega projekta ponovno oživili ne le türbe, temveč tudi okoliški viseči vrt, in danes andalgo obdaja na tisoče rastlin: med primerki vrtnic, tulipani, narcisami, plezalkami in 140 drevesi se lahko sprehodite od torka do nedelje med 10. in 18. uro.

1023 Budimpešta, Mecset utca 14.

Várkert Bazár

Če bi zidovi Várkert Bazár lahko govorili, bi pripovedovali o stoletjih, polnih dogodkov. Eden najslavnejših madžarskih arhitektov Miklós Ybl je načrte za stavbo izdelal sredi 19. stoletja, neorenesančni kompleks pa je bil dokončan leta 1883. Sprva se je uporabljal v komercialne namene, nato pa je bil v njem Ifjúsági Park, kultno zabaviščno prizorišče v času socializma, nato pa je 30 let stal zapuščen. S prenovo leta 2014 je bil dodan 8.700 kvadratnih metrov velik vrt, ki spomladi in poleti gosti pisane cvetlične grede in zanimive dogodke na prostem.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 2-6.

Hiša Millenium

Med obnovo mestnega parka je bil ob vhodu v Hišo tisočletja zasajen edinstven vrt vrtnic. V rožnem vrtu, ki se bohoti v vseh odtenkih mavrice, 1 500 rastlin oživlja vzdušje zlate dobe Budimpešte. V središču dišečega vrta je vodnjak Zsolnay, ki je usklajen z romantičnimi značilnostmi stavbe in krona knežji občutek življenja, ki vas očara, ko se sprehajate po parku. Vabljiva trata je idealna za piknik z odejo ali dokončanje zanimive knjige.

1146 Budimpešta, promenada Olofa Palmeja 1.

Trg vrtnic

Rožni trg je v vseh letnih časih zvest svojemu imenu. Na trgu, kjer stoji ena najlepših in največjih neogotskih cerkva v Budimpešti, župnijska cerkev svete Elizabete Árpádske, ob lepem vremenu sprejema pare in oboževalce z vrtom vrtnic. Na romantičnem trgu cerkev, njena čudovita rožnata okna ter dnevne in večerne luči ustvarjajo neponovljivo vzdušje.

1074 Budimpešta, Trg vrtnic

Vrt vrtnic Budatétény

2,5 hektarja velik vrt ni le največji vrtni vrt v prestolnici, ampak se ponaša tudi z nazivom največjega rožnega vrta na Madžarskem. V okrasnem parku skoraj 9 000 vrtnic, posajenih pred 60-70 leti, na začetku pomladi odpre svoje cvetne liste. Vrt, ki je bil obnovljen leta 2017, ponuja prodnate poti, obložene s klopmi, ter številne kulturnozgodovinske zanimivosti, obisk pa je brezplačen. Za manjše skupine je na voljo tudi voden ogled po predhodni najavi.

1223 Budimpešta, Park utca 2.

Szent István Park

Na mestu nekdanje industrijske četrti je pred skoraj 90 leti skoraj iz nič zaživel Park svetega Štefana, ki je zdaj zeleno središče mesta Újlipótváros. Mestni park se ponaša z različnimi drevesnimi vrstami, vključno z zrelimi akacijami, platani, lipami, brezami in zaščitenim cigarovcem, ki spominja na nastanek prvotnega parka. Poleg peščenega igrišča, ki je priljubljeno med družinami, so v parku spomladi in poleti cvetlične grede ter vrtnica z 240 različnimi vrtnicami.

Več čudovitih cvetličnih vrtov in arboretumov v Budimpešti in okolici:

V Budimpešti in okolici je 27 cvetličnih vrtov in arboretumov, v katerih se lahko prepustite vonju pomladi27 cvetličnih vrtov in arboretumov v Budimpešti in okolici, v katerih se lahko prepustite vonju pomladi

Pomlad je prišla.