Pravljični festival ovinka Donave se začenja s skoraj 100 različnimi programi

Letošnji 10. festival in gledališko srečanje VéNégy bosta ponudila bogato kavalkarado vsestranskih umetniških programov z zvezdami gledališke in glasbene scene ter vzhajajočimi zvezdami. Od 22. do 25. junija bodo v Nagymarosu na voljo družinski sprehodi in sprehodi v naravo, delavnice, filmske projekcije, instalacije vizualne umetnosti in plesna hiša.

Cirkus in gledališče na festivalu VéNégy

Otvoritev festivala bo zaznamovala spektakularna predstava Velikega cirkusa iz Budimpešte s plesom na vrvi, v kateri se bo umetnik sprehodil po vrvi nad festivalom, kar simbolizira most med različnimi umetnostmi ter med preteklostjo in prihodnostjo.

To praznovanje obletnice in 10. gledališka olimpijada bosta priložnost, da si ogledamo več kakovostnih predstav kot kdaj koli prej. Na otvoritveni dan bo premierno uprizorjena predstava Essentia kvarteta János Feledi-Desső Oláh Vibratone Quartet, ki bo v živo izvedel priredbo 15 madžarskih kmečkih pesmi za tolkala, bas in klavir.

Mednarodna podjetja v Nagymarosu

Naslednji dan se bo v Moravskem gledališču Olomouc predstavila plesna predstava Krvoločni človek. Lorcove besede v prozi in poeziji bodo zaživele skozi gib, glasbo, barve in sence. Četrtega julija se vrača svetovno znana poljska skupina Song of the Goat Theatre, tokrat z edinstveno predstavo rock opere, ki z glasbo, besedo, sodobnim plesom in gibom reinterpretira Sofoklejevo Antigono.

Gledališče KTO v Krakovu vas bo popeljalo na domišljijsko potovanje v čarobni svet otroštva. Poleg hoduljarjev, velikanskih fantazijskih podob in spektakularne pirotehnike bo v Nagymaros kot prava zanimivost pripeljan tudi originalni starodobni avtomobil Benz iz leta 1926.

Češko gledališče V.O.S.A. bo prispelo z velikanskim kovinskim levom, visokim 5 metrov, dolgim 8 metrov in težkim 350 kg. Popeljali vas bodo v skrivni vrt sanj, kjer boste ob spremljavi žive glasbe odkrili kraljestvo velikanskih lutk, svetlečih rož, meduz in živega ognja.

Prvi slovaški sodobni cirkus, Younák Circus, prinaša legendo o najbolj znanem slovaškem junaku, razbojniku Juraju Jánošíku, v edinstvenem spoju gledališča, cirkusa in folklore.

Poleg predstav skupine V4 bo nastopilo tudi Akademsko gledališče Voskresensny iz Lvova iz Ukrajine. Pisatelj in pesnik Taras Ševčenko bo pripovedoval zgodbo o svoji državi, ki bo še bolj spektakularna zaradi uporabe premikajočih se strojev, gorečih kulis in pirotehničnih učinkov.

Zadnji dan bo na sporedu edinstvena plesno-gledališka predstava Milada Horáková Ondreja Šotha iz državnega gledališča Kassa. Ta večžanrska predstava je poklon krivično obsojeni odvetnici v času komunizma, ki je zdaj simbol upora proti totalitarnemu režimu.

Tako kot prejšnja leta bodo organizatorji nadaljevali s promocijo gledaliških vstopnic, v okviru katere si lahko tisti, ki kupijo vstopnico in si ogledajo predstavo, brezplačno ogledajo tudi druge programe in koncerte.

Drugi dogodki na festivalu

Čez dan bodo na voljo VéNégy Ovi, otroška igralnica in otroške predstave za družine ter vodeni izleti s kanuji in možnost občudovanja znamenitega ovinka Donave. Poleg vsega tega vas v Nagymarosu letos čaka več kot pol stotih glasbenih dogodkov, na katerih se ne bodo predstavile le nacionalne zvezde!

Več informacij: venegyfesztival.hu