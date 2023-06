Na mestu parkirišča v kraju Újlipótváros je nastal sodoben javni park

Najnovejši park v mestu Újlipótváros je na veselje prebivalcev gosto pozidanega območja nastal na parkirišču. Nov park Thurzo je zdaj odprt za javnost.

Območje, ki ga omejujejo ulice Thurzó, Visegrádi, Ipoly in Hegedűs Gyula, se je spremenilo v novo zeleno površino mesta Újlipótváros, park Thurzó, ki meri 5 000 kvadratnih metrov.

V parku je 77 dreves, med njimi posebne vrste, kot so tulipani, jagode in lilije, ter na tisoče rastlin, kot so fige, granatna jabolka, rododendroni in kivi. Vrt je prijazen pticam in žuželkam, saj so v njem postavljene ptičje krmilnice, ptičja gnezda, brlogi in dišeče rastline, ki privabljajo metulje.

Obiskovalcem parka so na voljo viseče mreže, ležalniki, mize za piknik, klopi, stoli, fontane za pitje in kamni za meglo. Otroci se bodo hitro navdušili nad steno za risanje, mizo za namizni nogomet in velikansko gugalnico, na voljo pa so tudi stojala za kolesa in servisno mesto.

V parku Thurzo so nameščene tudi moške in ženske sanitarije ter sanitarije za invalide, pa tudi previjalnica za dojenčke. Kmalu bo na voljo tudi brezplačni brezžični internet.