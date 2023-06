Okusna vina in nepozabne dejavnosti v neprekosljivi lepoti Badacsonyja

Bortriatlon, priljubljena serija prireditev, ki je bila uvedena z namenom vzpostavitve tradicije, se letos osredotoča na tri kultne sorte vinske regije: sivi prijatelj, modri jezik in italijanski rizling.

Dogodek že vrsto let poteka pod okriljem združenja Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület in ob zglednem sodelovanju vinogradnikov tega območja.

Organizatorji se veselijo nadaljevanja uveljavljene tradicije in poleg odličnih vin iz Badacsonyja ponujajo tudi pester program, dragocene nagrade, popuste in nešteto presenečenj.

Za dodatno nagrado so na voljo tudi certifikati Badacsonyi Borbarát, tisti, ki bodo v enem vikendu obiskali vse kleti, pa bodo nagrajeni z brezplačnim vodenjem po vinskih kleteh, ki ga organizira Badacsonyi Turisztikai és Borút Egyesület.

V sedmih vinskih kleteh, ki sodelujejo v Bortriatlonu, bo od 19. do 21. maja potekal vikend Szürkebarát, od 16. do 18. junija Kéknyelű Zsendülésre, od 13. do 15. oktobra pa Rizling Vakáció.

Med vinskim triatlonom bodo kleti in terase ponovno napolnili glasba in dobra volja, na voljo bodo okusni prigrizki in posebna vina z vulkanskih tal Badacsonyja, obiskovalci pa bodo lahko uživali tudi v lepoti slikovite pokrajine.

Za lažji prevoz med kraji bodo organizatorji ob sobotah za obiskovalce zagotovili brezplačne prevoze.

Prizorišča in programi triatlona na meji 2023:

Badacsony

Istvándy Borműhely

Németh Pince

Éliás Birtok

Badacsonytomaj

Fata Pince

Borbély Családi Pincészet

Badacsonyörs

VáliBor- Váli Péter

Sipos Borház