Balatonfüred junija gosti navdihujoče predstave

Poletna sezona se v Balatonfüredu začenja s pisanimi in navdihujočimi dialogi. Mednarodno priznani oder TED bo 10. junija že drugič postavljen na ogled balatonske kulture, mode, znanosti in tradicije.

TEDxBalaton je pravi intelektualni vrvež, kjer se kultura združuje z gastronomijo, cilj ustanoviteljev pa je združiti običajno izkušnjo konference TEDx z balatonskim vzdušjem in kakovostno izmenjavo znanja.

Navdihujoče zgodbe znanih govorcev

Teme konference TEDxBalaton se bodo tudi letos dotikale trajnosti, inovacij, umetnosti in navdihujočih človeških zgodb, ki jih bodo predstavili znani govorci. Pisatelj Krisztián Nyáry bo predstavil, kako je Blatno jezero ostalo počitniška destinacija, kakršna je danes, in kako je postalo del madžarske identitete, ki se je spreminjala skozi stoletja.

Poleg tega bo Ádám Guld, raziskovalec generacij, poročal o odnosu različnih starostnih skupin do Blatnega jezera in o tem, kako je ta odnos strukturiran, medtem ko bo Anna Lili Tóth, turistična ekonomistka, prikazala, kako se je razvijal odnos med severno in južno obalo ter kakšne vezi in statusni simboli so se razvili ob vsaki obali.

Poleg generacijskih razlik bo flavtistka Dominika Ács spregovorila o življenjskih odločitvah mladih, kako to motivacijo podpira veliko mesto ali majhna vas in kaj lahko Blatno jezero ponudi tem mladim.

Moda, arhitektura in trajnost

Diána Ürge-Vorsatz, profesorica na Srednjeevropski univerzi in podpredsednica Medvladnega odbora ZN za podnebne spremembe, bo analizirala podnebno krizo. V svoji predstavitvi bo pojasnila, zakaj moramo spremeniti tehnologije, ki jih uporabljamo, način življenja in kako lahko zgradimo boljšo kakovost življenja, kar je izrednega pomena tudi za naravne zaklade, kot je regija Blatnega jezera.

Modni strokovnjak Bence Csalár bo razpravljal o vprašanjih mode in telesne podobe ter o vlogi Blatnega jezera kot prvega poletnega spomina v življenju mnogih ljudi pri samopodobi.

Arhitekt Dávid Smiló bo govoril o rdečem kamnu, pomembnem materialu balatonskega višavja, in njegovi vlogi, arhitekt Domonkos Wettstein, avtor knjige Balatonska arhitektura, pa bo predstavil nagrajeno in vrhunsko krajinsko arhitekturo iz šestdesetih let prejšnjega stoletja in predvsem različne razvojne smeri Balatona.

Če Balaton, potem jadranje ne sme manjkati, zato bosta zakonca Litkey, Árpád in Zsuzsi, ustanovitelja športnega kluba PÖFF, predstavila jadranje kot množični šport. Njuna pobuda je edinstvena, saj želita jadranje narediti dostopno vsem.

Poudarek na balatonski gastronomiji

Za mnoge se balatonska gastronomija začne s plamenom, zato bo Beáta Harcsa, strokovnjakinja za trženje in komunikacije, pokazala, kaj pomenita kakovost in inovativnost z jedjo, ki je postala priljubljena po vsem svetu, zlasti kadar jed predstavlja državo na mednarodni ravni.

Mónika Halmos, fitoterapevtka, sommelierka cvetja in paprike, bo povzela užitno cvetje okoli Blatnega jezera in povedala, kako se povezujejo zavestna prehrana, podnebnim spremembam prijazno ekološko vrtnarjenje in zelena prihodnost.

Občinstvo bo izvedelo tudi več o tipični balatonski pijači, vinu. Barnabás Kovács, svetovalec in ekološki kmet, bo vinogradnikom pomagal najti najboljše ekonomske rešitve za pridelavo vina.

Poleg gastronomije bo poskrbljeno tudi za zgodovinska doživetja: Olivér Loránd Kovács, znanstveni direktor Arheološkega inštituta Madžarskega narodnega muzeja, bo raziskal antični dragulj Balatonskega višavja, Villa Romana Baláca Hungary, največjo rimsko vilo na tem območju. Doktorska študentka Judit Keszey pa nas popelje v zgodovino balatonskih otrok.

Za več informacij o konferenci TED, ki bo potekala 10. junija v Balatonskem rekreacijskem in konferenčnem centru v Balatonfüredu, kliknite tukaj.

Konferenco TEDxBalaton podpira program Evropske prestolnice kulture Veszprém-Balaton 2023.