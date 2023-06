Koncerti in ulična umetnost oživijo vrata v bazen Káli

V okviru cikla dogodkov “Barvita vas, barvita hiša” ki ga organizira Mala kulturna baza v Zánki, bodo to poletje številni kraji v vasi zaživeli s koncerti, ulično umetnostjo in sodobnimi slikami.

Kulturna baza malih kmetij

„Skupaj obarvajmo Zanko!” – je bil poziv Kisbirtoške kulturne baze, ki je iskala prostore v Zánki, ki bi jih lahko sodobni umetniki oživili z uličnimi umetninami v slogu vasi in Blatnega morja.

V okviru projekta Barvita vas, barvita hiša bo to poletje v Zanki, znani tudi kot vrata v bazen Káli, nastalo šest takšnih mojstrovin, ki jih bodo spremljali improvizacijski koncerti nekaterih najzanimivejših madžarskih underground pop izvajalcev.

Kisbirtok Kultbázis, edinstveno prireditveno prizorišče z vsem čarom Blatnega jezera, je izbralo nadarjene umetnike, ki so tako ali drugače povezani z Blatnim jezerom. Slike slavijo ustvarjalnost in ročno delo Dorottye Jakócs, Gergelyja Voida, Zoltána Németha MNU, Mentha, Attile Gyulaija in FatHeata.

Predstavitev ulične umetnosti in sodobnih slikarskih del bodo spremljali povabljeni glasbeniki. 27. maja, 24. junija, 29. julija, 19. avgusta in 22. septembra bodo – DJ Qucee, Eckü, Miki Havas, Barnabás Monostory, Zoltán Cséry in Petra Pákay nastopili vsak s svojim gostujočim glasbenikom.

23. septembra bo v kulturni bazi Kisbirtok potekal finale, na katerem bodo v prenovljenem skednju skupaj nastopili lokalni otroški in ženski zbori ter sodelujoči underground pop, jazz in soul glasbeniki.

Istega dne bo priložnost, da se sprehodite skozi vsa dokončana dela, ki jih bodo predstavili umetniki sami.

Kliknite tukaj za prvi predstavitveni dogodek.

Program podpira Evropski sklad za regionalni razvoj VEB 2023.