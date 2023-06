Novosti ob Blatnem jezeru: 7 krajev, ki jih lahko obiščete maja

V idiličnem okolju hribovja Pilis leži vas Csobánka, ki poleg čarobnih naravnih zakladov skriva tudi posebno lep grad.

V senci skalnatih ostenj Oszolyja, priljubljenega plezališča, lahko v slikoviti dolini potoka naletite na grad Margaret Lake, ki je del osupljive pokrajine že od konca 19. stoletja.

Grad, ki leži na bregu potoka Dera, je v letih 1897-98 zgradil Sándor Martin, zdravnik iz Budimpešte, da bi v čudoviti pokrajini na svežem zraku ustanovil nevrosanatorij in zdravilišče, ki ga je po svoji pokojni ženi poimenoval Margaretin gaj. Po podatkih časopisa Vasárnapi Ujság iz leta 1900 je bila pokrajina neprimerljive lepote znana kot Švica v Budimpešti.

Po smrti Sándorja Martina je grad Csobánkai nekaj časa stal zapuščen, leta 1909 pa je József Wettenstein, zdravnik in pulmolog iz Kluža, izumitelj pljučnega zdravila Comain, tu ustanovil pljučni sanatorij.

Med prvo svetovno vojno je območje postalo last Socialne misijonske družbe, prve na Madžarskem ustanovljene kongregacije ženskih menihov, in kmalu so odprli Ottokár Hadiárvaház (Ottokár Hadiárvaház), poimenovan po škofu Ottokárju Prohászki. V sirotišnici, spremenjeni v grad, so se izobraževali učenci do 18. leta starosti, ki so bili po zaslugi Misijonske družbe deležni kakovostne izobrazbe.

Stavba je bila leta 1946 nacionalizirana, leta 1950 pa se je vanjo preselil Inštitut za specialno izobraževanje. S spremembo režima se je nepremičnina vrnila Misijonski družbi, zdaj pa jo uporablja Fundacija svetega Frančiška Devinskega, ki jo je ustanovil frančiškanski menih Csaba Böjte. Dvorec Margitligeti je danes znan kot Hiša življenja Prohászke Ottokár in se uporablja kot romarski, umikalni in mladinski hostel.

Dvorec je trenutno zaprt za javnost, vendar se je vredno sprehoditi po grajskem parku, kjer lahko najdete številne redke vrste rastlin, kot sta veliki javor in rumenkasti oslad. V mirnem gozdnem okolju je kapela svetega Huberta, ki je doživela boljše čase, ter križišče s postajami, zunanjim oltarjem in majhnim ribnikom.