Skriti dragulj v ovinku Donave: izlet po Dunabogdányju in okolici

Dunajski ovinek je ena najbolj priljubljenih destinacij za tiste, ki se želijo umakniti od vsakdanjega vrveža, vendar se ne želijo preveč oddaljiti od prestolnice. Vendar vam ni treba potovati vse do Višegrada, da bi si ogledali najlepše kraje.

Vörös-kő

Najbolj spektakularen razgled na vzhodno Višegrajsko gorovje je z razgledne točke dveh panoramskih razglednih točk: Vörös-kő, znan po svojem simboličnem betonskem stebru, se nahaja na ravni jasi in ponuja osupljiv razgled. Z značilne panoramske razgledne točke lahko vidite vasi ob Donavi vse do Szentendreja in budimpeškega hribovja, ob jasnih dnevih pa lahko vidite celo do Mátre.

Počivališče Moli

Ena izmed najbolj priljubljenih postaj na nacionalni modri poti je počivališče Moli, ki se nahaja na vrhu 526 metrov visokega hriba Barát. Počivališče, do katerega vodi pot na pobočju gore, ponuja razgled na celoten ovinek Donave, zaradi gorovja Visegrád pa je razgled še bolj čaroben. Počivališče je poimenovano po Lajosu Molnáru (z vzdevkom Moli), članu in pohodniškemu vodniku Društva prijateljev narave Vörös Meteor in Sveta madžarskega društva prijateljev narave. Kamnita klop in spominska plošča na njej sta bili slovesno postavljeni leta 1975.

Heim Sütöde

Podjetje Heim Sütöde, ki je bilo lokalno ustanovljeno konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, se je z leti precej razširilo: zaradi uspeha svojih nebeških slaščic ima zdaj vzorčno trgovino v več sosednjih vaseh. Ponudba obsega pecivo, kruh, torte, pecivo, sendviče, štruklje in pite, dobrote pa spremlja kava.

2023 Dunabogdány, Hajó u. 1.

Szentgyörgypuszta

Szentgyörgypuszta, nedaleč od Dunabogdányja in upravno del Visegráda, je pravi skriti zaklad, v katerega se je legendarna igralka Hilda Gobbi tako zaljubila, da je ob svojem prvem obisku kupila vilo. Čeprav je notranjost stavbe, znane tudi kot vila Podkev, trenutno zaprta za javnost, jo je vredno občudovati od zunaj in si ogledati, kako je umetnica preživljala svoj vsakdan. Tu je svoja zadnja leta preživel tudi pesnik Lajos Áprily, ki je v svojih spisih zapisal številne zgodbe o tem območju, dolina, ki je središče vasi, pa še vedno nosi njegovo ime. Na bregu Donave, ko zapustite pobočje, boste našli restavracijo Gondűző, ki ima 200-letno zgodovino in ponuja izbor jedi iz sveže ulovljenih rib.

Izvir József

Dobro razvit izvir, znan tudi kot vodnjak Disznós, in počivališče ob njem sta odličen postanek za pohodnike na tem območju, saj v bližini ni objektov za napajanje. Na počivališču so tudi nadstrešek za dež, koš za smeti in kažipoti, koča Imrejevega doma pa je oddaljena le nekaj metrov.

Razgledna točka Zsitvay

Čeprav je v ovinku Donave precej razglednih točk, panorama z vrha razgledne točke Zsitvay izstopa od ostalih. Razgledna ploščad, visoka 378 metrov, je bila zgrajena leta 1933 ob 20. obletnici madžarskega turističnega združenja in je dobila ime po njegovem predsedniku Tiborju Zsitvayu. Pri gradnji je bilo pomembno, da se je razgledna točka ujemala z okoliško citadelo in Salomonovim stolpom. Ob jasnem vremenu lahko z njene strehe vidite celo prestolnico, zavoj Donave pa je z neba viden tudi ob oblačnem vremenu. Do razgledne ploščadi ni treba samo pešačiti, le 200 metrov stran je plačljivo parkirišče, od koder se lahko do panoramskega razgleda povzpnete po desetminutnem sprehodu, ki ga zlahka opravite z otroškimi vozički in majhnimi otroki.

Cerkev Szent Jánosa Nepomuka

Eden od skritih draguljev vasi je katoliška cerkev, skrita med hišami, katere predhodnico je zgradila družina Zichy v čast Szent Jánosu Nepomuku. Ta stara cerkev je bila porušena leta 1936, majhna, popolnoma obnovljena cerkev, ki jo vidite danes, pa je bila dokončana leta 1997. Po občudovanju stavbe je vredno raziskati očarljiv cerkveni vrt, če si želite resnično mirne zelene oaze.

2023 Dunabogdány, Plébánia u. 17.

Restavracija Forgó

Če ste lačni in si morate po dnevu na prostem oddahniti, se odpravite v restavracijo Forgó, ki že več kot 30 let ponuja raznovrstne sezonske in sezonske jedi. Velika terasa prijetne restavracije ima čudovit razgled na Donavo, zato lahko uživate v trenutnih dobrotah in hkrati občudujete slikovito pokrajino.

2023 Dunabogdány, Strand u. 2

