V številnih delih države lahko premikamo meje zmogljivosti pri pohodih

Od prvega uradnega dogodka leta 1981 je tradicija zmogljivih voženj v naši državi dolga. In seveda ne brez razloga, saj je poleg številnih priložnosti, da na vožnji za zmogljivost dokažete svojo telesno pripravljenost, to tudi odličen način preživljanja časa na prostem in v naravi.

Vožnja na zmogljivosti je edinstvena kombinacija pohodništva in športa, pri kateri morajo udeleženci premagati vnaprej določeno in izbrano razdaljo na določeni poti in v določenem času. Čeprav je užitek bivanja v naravi prisoten tudi pri izvedbenem pohodu, je v ospredju čas.

Resnična lepota pohodništva

Seveda se postavlja vprašanje, kaj je prava lepota izvedbenih pohodov, ki iz leta v leto privabljajo toliko ljudi? Poleg kakovostnega preživljanja časa na prostem, v naravi in skupnosti pohod ponuja tudi izkušnjo raziskovanja priljubljenih in manj znanih poti ter evforično vznemirjenje ob izzivu in preizkušanju samega sebe.

Dani Fiantok, ki je v 12 urah opravil enega od najbolj znanih pohodov Gerecse50 performance, nam predstavi okus slednjega:

Na voljo je veliko izbire, saj se številne ture začnejo ob koncih tedna in praznikih v številnih delih države.

Izbirate lahko med različnimi izzivi, ki ustrezajo vaši trenutni ravni telesne pripravljenosti, dolžini pohoda in višinski razliki.

Telesna in duševna priprava

Čeprav so pohodi za zmogljivost odprti za vse in ne zahtevajo posebne priprave, je dobro, da z rednim pohodništvom izboljšate svojo zmogljivost. Preden se odpravite na eno od največjih življenjskih doživetij, je vredno razmisliti tudi o številnih dejavnikih.

Pri tako dolgem pohodu je duševna priprava prav tako pomembna kot telesna. Slednja je še posebej pomembna, ko morate z vsemi temi koraki in kilometri za seboj znova najti motivacijo ali ko morate premagati težko zagato.

Koristni nasveti

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da so pri pohodih na dolge razdalje ključnega pomena udobna oblačila, pa tudi to, da se oblečete v tehnična oblačila, ki se lahko sušijo in dihajo.

Posebnega pomena – če ne celo najpomembnejša – je obutev, ki jo nosimo med trekingom, saj bodo dobro izbrani par pohodniških nogavic, dobro obuti par pohodniških ali tekaških čevljev, zasnovanih za dolge razdalje, dragocen spremljevalec.

Za pomoč na poti lahko dobro uporabimo tudi pohodniške palice in lahke tekaške ali pohodniške nahrbtnike, v katere lahko pospravimo tekočino, hrano, dežni plašč, sončna očala, najnujnejše stvari in celo zamenjavo čevljev.