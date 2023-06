3 neverjetni viseči mostovi v naši državi, ki jih je veselje prečkati

Veličastni viseči mostovi v naši državi vas vabijo na edinstveno pustolovščino s čudovito pokrajino in osupljivimi panoramskimi razgledi. Viseči mostovi so odlična destinacija za družinska potovanja. Raziščite!

Biser v zavoju Donave: naravoslovna pot Gyada

Gyadska pot, ki se začne pri kraju Katalinpuszta v Szendehelyju, je ena najlepših v vseh letnih časih in je nedvomno ena najbolj raznolikih v državi, saj vodi skozi gozdove, travnike in močvirja. Glavna znamenitost kraja, znanega kot biser v zavoju Donave, je nedvomno najdaljši viseči most na Madžarskem, do katerega lahko pridete v drugi polovici 5,2-kilometrske zanke.

Pot, ki jo premagate v približno 3 urah, ima le 230 metrov višinske razlike, zato lahko na pohod vzamete tudi starejše otroke, kar je odlična družinska izkušnja. Pot je ob vsej poti jasno označena z oznakami na drevesih. Od Verőce in Vác je oddaljena le 10 minut vožnje, parkirišče na izhodiščni točki pa je brezplačno (1300 HUF/dan).

Družinam prijazna pustolovščina: Oxygen Adrenalin Park

Ob južnem vznožju gorovja Mátra, obkroženega s čarobnimi pohodniškimi kraji, se nahaja park Oxygen Adrenalin Park, ki ponuja številne pustolovščine. Park se nahaja v predmestju Gyöngyös in na 16 hektarjih ponuja obiskovalcem različne igre na prostem, kot so nebesna kolesa in vodne ovire.

Kraji, ki jih lahko obiščete v Gyöngyösu

Na območju parka lahko prečkate brv kamnoloma Sástó, ki je dolga 183 metrov in visoka od 18 do 28 metrov ter je edinstvena na Madžarskem. V tej nepozabni pustolovščini bo uživala vsa družina, saj se odpira čudovit razgled na razgledni kamen Sástó, hiše v Gyöngyösu in linije reke Kékestető. Viseči most je dostopen s tobogana na stolpu.

Nenavadno potovanje skozi čas: sprehod po krošnjah v Tuzsonu

Sprehod po krošnjah je trenutno zaprt za obiskovalce, informacije o datumu odprtja bodo objavljene na spletni strani osmaradvanyok.hu!

Naravni rezervat prazgodovinskih ostankov Ipolytarnóc, nedaleč od Salgótarjána na severni meji, vabi pustolovce na 17 milijonov let staro potovanje skozi čas! Na 800 metrov dolgi poti vas spremljajo zobje morskega psa, okamenela drevesa in prazgodovinski odtisi, območje pa je prepredeno s številnimi zanimivimi naravoslovnimi potmi.

Na 110-metrskem sprehodu po krošnjah Tuzson, ki se začne na parkirišču, lahko opazujete prebivalce krošenj z ravni drevesnih krošenj in si s ptičje perspektive ogledate odprte prostore. Skrite živali v gozdu si lahko ogledate tudi s pomočjo kod QR. Družine z majhnimi otroki se lahko igrajo uganke v prihodnem stolpu.