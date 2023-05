Predmestni maki v Budimpešti odpirajo svoje cvetne liste

Lani ob tem času so obiskovalce in meščane navdušila neprekinjena polja makov v predmestju Budimpešte. Letos ni nič drugače, saj pisani cvetovi na polju na veselje mnogih ponovno odpirajo svoje cvetne liste.

Po dolgih in deževnih dneh je poletje in eden njegovih prvih znanilcev, mak, nenadoma pred vrati.

Približno maja lani ob tem času je prvič odjeknila novica, da se je polovica prestolnice navdušila nad častitljivim makovim poljem v predmestju Budimpešte.

Letos v Rákospaloti ni nič drugače, saj sosednje polje na desni strani zunanje ceste Fóti čez staro cesto Fóti ponovno cveti.

Cvetlično polje, ki se običajno zlije s podeželjem in tu in tam prekine polja, je prava poslastica za meščane, ki radi preživijo nekaj časa in si napolnijo baterije v tem koščku narave.