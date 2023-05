Najlažja poletna poslastica: jagodni rižev puding (recept)

Končno je tu maj, ko so tržnice polne kupov svežih, dišečih jagod. Kupili smo jih veliko količino in jih združili z domačim jagodnim rižem za lahek, kremast poletni piškot, ki bo zagotovo navdušil!

Sestavine (za približno 15 rezin)

Za biskvit:

3 jajca

60 g sladkorja

65 g moke

3 g pecilnega praška

1 ščepec soli

Za rižev puding:

1 žlica masla

150 g okroglozrnatega riža

200 ml vode

500 ml mleka

1 ščepec soli

130 g sladkorja

3 žličke vanilijevega sladkorja

lupinica 1 limone

400 ml smetane za stepanje

11 g želatine v prahu + 50 ml vode

Za nadev:

300 g svežih jagod

Priprava:

Najprej pripravite rižev puding tako, da v ponvi stopite maslo in na njem prepražite riž, nato dodajte vodo. Dodamo sol in mleko ter med pogostim mešanjem kuhamo do mehkega, nato dodamo sladkor in limonino lupinico. Ko je pripravljen, ga odstavite in ohladite.

Medtem ko se rižev puding hladi, pripravite biskvit. Pečico segrejemo na 170 °C in pekač velikosti 20 × 30 cm obložimo s papirjem za peko. Jajca razbijemo na pol, presejemo moko in dodamo pecilni prašek.

Beljake stepemo s ščepcem soli in po malem dodajamo sladkor. Ko dosežemo čvrsto konsistenco, dodamo rumenjake ter v več korakih vmešamo pecilni prašek in moko ter pazimo, da ne razbijemo pene. Testo vlijte v pekač in ga pecite približno 10 minut, nato ohladite in odstranite papir za peko.

Ko se rižev puding ohladi, narežite jagode na majhne koščke, želatino v prahu pa namočite v hladno vodo. Smetano za stepanje stepite do srednje trdih vrhov in začnite sestavljati torto.

Želatino stopite, jo še toplo vmešajte v rižev puding in vmešajte stepeno smetano. Tretjino kreme namažemo na biskvit in po vrhu potresemo sesekljane jagode, nato pa po vrhu namažemo še preostalo kremo. Torto postavite v hladilnik za vsaj 4 ure.

Ko se krema strdi, torto narežite na poljubne rezine in postrezite s svežimi jagodami.

Za recept se zahvaljujemo Melanii Gál.