5 prijetnih pivskih vrtov in pivnic v aglomeraciji Budimpešte za poletno siesto

Po priljubljenih lokacijah v prestolnici spomladi in poleti vam zdaj priporočamo prijetne pivske vrtove in pivske terase v aglomeraciji Budimpešte za prijateljsko nazdravljanje, skupno spremljanje tekem in sprostitev ob koncu tedna.

Pivovarna Rotburger, pivnica in pivski vrt, Pilisvörösvár

Pivnica Rotburger v Pilisvörösváru je iz družinskega podjetja prerasla v pivnico in pivovarno s prijetnim pivskim vrtom. Pivnica, ki deluje že od leta 1993, ima pokrit vrtni prostor za ljubitelje bavarskega piva, kjer lahko uživate v njihovih sveže točenih in ustekleničenih pivih Rotburger ter v bogati in nasitni hrani. Poleg nefiltriranega slada je vredno poskusiti tudi njihovo češnjevo rjavo pivo, pa tudi hišne burgerje in zvitke s pico.

2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 22.

Békebeli Sörkert, Gyömrő

V restavraciji Békebeli Sörkert v Gyömrőju od srede do nedelje poleg ročno izdelanih burgerjev strežejo tudi hladna točena piva. Na vrtu, obdanem z rastlinami in zaščitenem pred dežjem, so na voljo okusna hrana in pijača za potešitev žeje ter vse, kar potrebujete za sproščujoč oddih. Če ste razpoloženi za obilnejši obrok, lažji prigrizek ob pivu ali večerjo z živo glasbo, boste zagotovo našli hrano, pijačo in zabavo po svojem okusu.

2230 Gyömrő, Szabadság tér 3.

Komló és Tehén, Budaörs

Dom posebnih obrtniških piv in nebeških domačih burgerjev, Komló és Tehén v Budaörs nas letos ne bo pustil brez programa. Poleg kakovosti, ki jo že pričakujete, bodo na njihovi sončni terasi še naprej na voljo vrtni kino ter tekmovanje v uživanju klobas in krepkih. Na voljo bo več kot 150 vrst piva iz več kot 20 pivovarn ter pice, sočni burgerji in božanske sladice, ki bodo spremljale odlične pijače.

2040 Budaörs, Budapesti út 36.

Rizmajer Sörház, Szentendre

Ime Rizmajer morda ni neznano tistim, ki radi srkajo domača kraft piva, narejena s skrbno pozornostjo. Od ustanovitve pivovarne v Csepelu je o priljubljenosti pivovarne pričalo več Rizmajerjevih pivnic v Budimpešti, letos pa je Szentendre na svoj seznam dodal še eno Rizmajerjevo pivnico. Tudi tu ne manjkajo pijače, ki ste jih vajeni v prestolnici, pa tudi tlakovana terasa, neizogibne pivske drsalke, prigrizki, zavitki in burgerji.

2000 Szentendre, Fő tér 13.

Etyeki Sörterasz

S Etyeki Sörmanufaktúra je tesno povezana pivska Etyeki Sörterasz, kjer se lahko v senci dreves, na prijetnem pivskem vrtu in v rustikalnem okolju pivovarne sprostite ob svojem najljubšem pivu Etyek. Izvrstna piva pivovarne se točijo iz 12 pivskih pip v prostoru, ki ga je oživila belgijska pivska kultura, lakoto in utrujenost po prijetnem pohodu pa lahko potešite s hrano v slogu bistroja in BBQ.

2091 Etyek – Botpuszta, 1511/1 Kolumbusz utca, parcelna št.