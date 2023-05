5+1 prijetnih kotičkov za posedanje na območju parka Városmajor to poletje

S prihodom lepega vremena prav nič ne preprečuje, da bi terase gostinskih lokalov zaživele, doživetje pa je samo še boljše, če ste v prijetnem zelenem okolju, pa naj gre za sladoled, kosilo ali večerno pijačo!

Majorka

Kultni gostinski lokal v Városmajorju je morda najbolj znan na tem območju, Majorka, poimenovana po parku, je priljubljena zimska in poletna gostilna domačinov in je vsako leto bolj prijetna. Na jedilniku so posebne osvežilne in alkoholne pijače, krepki burgerji in nebeške sladice, če pa pridete v času kosila, lahko poskusite tudi jedilnik za kosilo. Obisk bo še bolj poseben zaradi edinstvenega vzdušja, saj majhne mize po mraku osvetljujejo vrste lučk.

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 16.ü

Restavracija Maros Kertvendéglő

Če iščete pristno madžarsko hrano in obožujete značilno vrtno okolje z rdečimi kockami, ne zamudite restavracije Maros Kertvendéglő, ki odlično pričara nezamenljivo vzdušje pivskega vrta. Ob večerih lahko v zeleno obarvanih prostorih in pod majhno lučko uživate v številnih madžarskih jedeh, od somove enolončnice, mesne juhe ali juhe iz kopriv do sladic. Pri jedi v tem prijetnem, odmaknjenem in mirnem prostoru boste pozabili, da ste na vrtu hiše ob prometni cesti, doživetje pa še dodatno podkrepijo ljubke mačke na vrtu, ki čakajo, da jim pade grižljaj.

1122 Budimpešta, Maros utca 16.

Mlečni bar FRANKO

Na postajališču Szent János Kórház se skriva ta prikupni mlečni bar, kjer lahko pod kostanji sedite ne le v notranjosti, temveč tudi na prijetnem vrtičku, zasenčenem z dežniki. V Francu boste našli samo lokalno hrano in pijačo iz skrbno izbranih in kakovostnih sestavin, od različnih kvašenih kruhkov do božanskih sladic, ki jih dopolnjuje osvežilna limonada ali okusna kava. Tudi najmlajšim ne bo dolgčas, saj so na voljo otroško igrišče in pobarvanke, ki poskrbijo, da se ne bodo vrnili le zaradi slastne vroče čokolade.

1026 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 65.

Artigiani Gelato

Čeprav ne gre za klasično teraso, je to najboljša prodajalna sladoleda na tem območju: priljubljena prodajalna domačinov je že več kot 30 let odprta v ulici Csaba, tik ob parku. Družinsko vodena sladoledarna ima na izbiro veliko okusov, od običajnega vaniljevega do zelo posebnega kubanskega čokoladnega, na voljo pa so tudi brezglutenske, brezlaktozne in veganske jedi.

1122 Budimpešta, Csaba utca 8.

Meraki Bar grške hrane in Food Truck

Če se nahajate v bližini ene najbolj znamenitih stavb v mestu in si želite nekaj pojesti, se odpravite na parkirišče Körszálló po okusno in pristno grško hrano. Na jedilniku je praktično vse, od gyrostala, grške solate in sira halloumi na žaru do posebnih hladnih mezgov, ki jih spremljajo obvezne poletne osvežilne pijače.

1026 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 47.

aMajomhoz

Najbolj skrivnostni vrt v Budimpešti se je za sezono odprl konec aprila in ta neskončno vzdušna zelena oaza v osrčju parka je popoln kraj za popoldansko srečanje ali nočno pijačo s prijatelji. Letos na vrtu na koncu ulice Maros ne manjka osvežilnih in osvežilnih pijač, sočnih vin, posebnih koktajlov z ginom in tonikom ter sladkih in slanih prigrizkov. Na voljo bo tudi veliko zanimivih novih nastopov, med katerimi bodo tako nekateri najbolj znani glasbeniki, ki igrajo tukaj, kot tudi številni novinci na malem odru.

1122 Budimpešta, Maros utca 56.