Ponovno odprtje priljubljenega rekreacijskega območja ob Donavi z brezplačno jogo in žarom

Tako kot prejšnja leta tudi letos ne bo šlo brez Senčne plaže: rekreacijska plaža s pogledom na Donavo bo odprla svojo tretjo sezono z jogo, žarom in prijetnim vzdušjem.

20. maja bo priljubljena rekreacijska plaža Albertfalva, plaža Arasztó, odprla svojo tretjo sezono. Eksperimentalna plaža, ki so jo ustvarili Valyo, mesto in reka – ki mestu vrača 400-metrski odsek Donave – vsako leto ponuja nove vsebine.

V zadnjih letih so se na plaži vrstile pisane klopi in leseni ležalniki, mize za piknik in jame za žar. Na voljo so kompostnik, vrt in celo igrišče za odbojko na mivki.

Na otvoritvi sezone 20. maja od 15.00 dalje se lahko vključite v obnovo plaže z zbiranjem možganov, pobiranjem smeti in zalivanjem rastlin. Prijetno vzdušje bosta zaokrožila žar in joga od 16. do 17. ure.

Za več informacij in dogodek sezone na Facebooku kliknite tukaj.