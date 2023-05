V Budi se ponovno odpira dolgoletni bar, v katerem se je zadrževala tudi Yoko Ono

O dolgoletnem klubu Miniature Club je mogoče pripovedovati nešteto zanimivih zgodb, saj je to ime zagotovo ime vsaj enega sorodnika ali prijatelja, ki je obiskal to nepogrešljivo destinacijo nočnega življenja v Budimpešti.

Če bi ta kraj lahko povedal zgodbo…

O nekdanjem lokalu Miniature Espresso krožijo številne legende, od katerih nekatere verjetno niso niti polresnične. Zagotovo pa vemo, da je v stavbi pred njenim odprtjem živel Adam Clark, da je bil v njej med drugo svetovno vojno skrit top in da je bil v njej nekoč mostarski salon brata Sárija Fedáka.

Miniatűr je svoja vrata za javnost odprl leta 1951, v naslednjih desetletjih pa je bar gostil nešteto znanih osebnosti. Znano je na primer, da so se v lokalu Miniatűr med drugim zabavali Tamás Cseh, János Kádár, Árpád Göncz, Marcello Mastreanni in Yoko Ono.

Klasično vzdušje s sodobnim pridihom

Namen notranje opreme je bil obuditi vzdušje polnih klubskih večerov, ki so bili v letu 2000 še vedno zelo priljubljeni, zato so skušali spremeniti čim manj, hkrati pa ohraniti klasično vzdušje.

V barvni shemi prevladujeta zlata in črna barva, z bordo žametnimi stoli, ogledali in angeli v zlatem okvirju, črno-belimi plakati svetovno znanih glasbenikov, lestenci in lučmi LED.

Edina večja sprememba je skrajšanje bara, ki pa je zasnovan tako, da je lažje in hitreje postreči strankam, ki jim ni treba dolgo čakati na okusen koktajl.

Fantastični koktajli in kakovostna barska hrana

Vsi koktajli so poimenovani po izmišljenih likih iz zgodb iz preteklosti ali po osebah, ki so bile pomembne osebnosti v preteklosti Miniature, tako da lahko postanejo del sedanjosti. Pijačam so dodani kratki opisi, ki vam bodo morda olajšali izbiro.

Primer je Manyika, ki je bila desetletja vodja bara in v njenem času je Miniatűr postal resnično znan. Omeniti pa moramo še en kultni koktajl, Lady White (prevod Bela dama), ki je bil po nekaterih zapisih najbolj priljubljena alkoholna pijača tistega časa in ki ga zaradi pomanjkanja izvirnega recepta lahko poskusimo v povsem drugačni, a vznemirljivi obliki.

Beremo tudi o koktajlih, ki so jih navdihnili barski pevci in pianisti, ne smemo pa izpustiti pijače 244, ki spominja na resnično retro zgodbo: ko je bil Miniatűr številka 244 kot prvovrstna, glasbena restavracija gostinske družbe North Buda.

Omenjeni koktajli so od leve proti desni: 244, Lady White in Manyika. Foto: Dobra fotografija s potovanja – Kriszti Németh

Poleg pijače lahko tudi kaj prigriznemo, ne glede na to, ali izberemo antipasti, pršut ali sirov krožnik, res pa je, da so vsi siri in narezki iz Italije, tako da lahko uživamo v okusu najkakovostnejše hrane.

Siri so postreženi s suhim sadjem, semeni in grissini, pršutni krožnik pa s tanko narezano milansko salamo in pršutom crudo ter majhnim toastom. Na meniju je tudi toastilla, ki je na voljo v goveji in vegetarijanski različici, če pa želite nekaj sladkega, se lahko odločite za profiterole iz bele in temne čokolade.

Poleg vsega tega nas v prihodnjem obdobju čaka še veliko zanimivih dejavnosti, vključno z degustacijo gina 26. maja, ki jo bo vodil Gin Tony, ki bo večer popestril s svojim strokovnim znanjem.

3. junija bo nastopila skupina Swing Brothers, 9. in 10. junija pa bo gin ponovno v središču pozornosti, saj bo Miniatűr uradni afterparty Gin Market Budapest, na katerem se boste po dogodku lahko zabavali do jutra.