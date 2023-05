9 čudovitih dogodkov in festivalov po vsej državi, ki jih maja ne smete zamuditi

Festivalska sezona je z majem v polnem zamahu in nič ne dokazuje tega bolje kot dejstvo, da smo razvajeni z izbiro vseh odličnih dogodkov, ki so nam na voljo. Zato smo poskušali zbrati najboljše med najboljšimi, da vam tudi ta mesec ne bo dolgčas.

Avasi Borangolás, Miskolc (11.-13. maj 2023)

Največji vinski in gastronomski dogodek v Miskolcu bo tudi letos poživil zgodovinske kletne vrste Avasi. Na vinskem sprehodu Avasi se po tlakovanih, vijugastih ulicah širi edinstveno vzdušje, vinske kleti vabijo in skrivnostne poti vabijo k raziskovanju. Med 11. in 13. majem lahko obiskovalci ob odličnem programu dogodkov odkrivajo 97 vinskih kleti in gastronomskih točk na 68 lokacijah. Za glasbeno raznolikost bodo poskrbeli Csík Band, Djabe, Sub Bass Monster, NKS in drugi, medtem ko bo BBQ letos v središču pestre gastronomske ponudbe. Na voljo bo tudi široka paleta vinskih, otroških in športnih dejavnosti. Dogodek je brezplačen!

Festival Öt Templom, Győr (11.-15. maj 2023)

Festival Öt Templom, ki bo med 11. in 15. majem potekal že osemnajstič, je edini madžarski festival o dialogu med kulturami in religijami, ki je prejel nagrado EFFE. Festival se nahaja na edini ulici v Györu – Újváros, ki jo gosti cerkev ene od zgodovinskih evropskih cerkva. Leta 2023 so organizatorji festivala v povezavi z 10. gledališko olimpijado izbrali mednarodne in nacionalne predstave na temo vojne in vojskovanja. Njihov cilj je v petih dneh predstaviti širok spekter pogledov na svet in umetniških rešitev, od Madžarske do Azije in Evrope, od družinskih sporov do velikih svetovnih vojn, od osebnih izkušenj do generacijskih travm.

Festival vina v Szegedu (12.-21. maj 2023)

Brezplačni desetdnevni festival vina v Szegedu, ki velja za najdaljši gastronomski in kulturni festival na Madžarskem, bo letos potekal med 12. in 21. majem. Kavalkarada na trgu Dóm bo ponudila vse, kar bo razveselilo oči (in ušesa). Na festivalu se bo predstavilo 160 vinarjev, ki bodo zastopali vseh 22 madžarskih vinskih regij, na voljo pa bo tudi izbor gastronomskih specialitet. Na dveh odrih na trgu Széchenyi bodo na sporedu jazz, blues in ljudska glasba, med glavnimi nastopajočimi pa bodo Groovehouse, Roy and Ádám, Captain Trap and Tha Shudras in Bence Vavra.

House Piknik – Veliki piknik, Pilisborosjenő (20. maj 2023)

Začetek sončne sezone lahko uradno proslavimo na House Pikniku v Pilisborosjenőju. Prizorišče je čudovito drevoredno polje ob opekarni, kjer lahko pričakujete noč vrtenja plošč z dodatnimi vizualnimi učinki. Na tej posebni tech-house zabavi bo vse, kar potrebujete za dobro zabavo: glasba, ples, okusna hrana, vaša najljubša pijača in prijeten piknik s prijatelji. Pohitite, saj je število vstopnic omejeno!

Piknik Etyek (20. maj 2023)

Piknik Etyek boste mnogi poznali, saj je festival med lokalnimi vinarji že vrsto let zelo uspešen. Vendar 20. maja ne pripravljajo le odprtih kleti, okusne hrane in sejmov, temveč vas vabijo tudi na neponovljivo Grape Garden Party. Podroben program enodnevnega festivala bo objavljen pozneje, vendar to ni edini razlog, da spremljate piknik Etyek, saj se poleg vikend odprtih kleti vsak mesec zvrstijo tudi različni tematski dogodki.

Piknik Zsolnay, Pécs (20.-21. maj 2023)

Piknik Zsolnay 20. in 21. maja vam bo ponudil pravi kulturni praznik na prostem, zvečer pa bo na voljo piknik. V središču programa so glasba, razstave, kulinarika in zabava za otroke, zato bo v njem lahko užival vsak član družine. Nastopajo duo Veronika Harcsa in Bálint Gyémánt, Komorni orkester Kollár-Klemencz in kvartet Kozma Orsi, ne smete pa zamuditi niti fascinantne 41. razstave Hungarian Press Photo.

Zsámbéki Pünkösdi Fesztivál (26.-28. maj 2023)

Letno gledališče Zsámbék bo letos že drugič odprlo sezono s še enim velikim festivalom, ki bo potekal od 26. do 28. maja. Na odru na dvorišču gradu Zichy bo v treh dneh potekal sijajen glasbeni program, ki bo vključeval pub koncert skupin 30Y, Felefánt, József Wunderlich in nenazadnje Henri Gonzo and the Paper Dragons. Vse to bo spremljala čarobna kulisa starodavnega grajskega dvorišča. Vstopnice so zdaj na voljo na spletni strani Gledališče Zsámbéki.

Festival Gyulai Pálinka (26.-28. maj 2023)

Gyula, prestolnica pálinke, bo letos gostila 23. festival Gyulai Pálinka, na katerem se bo vse vrtelo okoli enega najpomembnejših in najbolj znanih madžarskih hungaricumov. Med tridnevnim dogodkom bodo v grajskem okrožju največje destilarne pálinke, poleg degustacij pa bodo potekali tudi številni zanimivi programi, predstave o pálinki in veliki koncerti. Na prireditvi bodo med drugim nastopili György Korda in Klári Balázs, BSW, Tankcsapda in Tamás Horváth, dnevne in sezonske vstopnice pa so že na voljo!

Tatai Patara – Festival zgodovine turške dobe (26.-28. maj 2023)

Grad Tatai in slikovita okolica Starega jezera sta prizorišče priljubljenega vsakoletnega festivala Tatai Patara – turški zgodovinski festival, ki bo letos potekal med podaljšanim binkoštnim vikendom, od 26. do 28. maja. Na festivalu se lahko potopite v vsakdanje življenje Madžarske 16. in 17. stoletja, se preizkusite v nekaterih takratnih obrti in poskusite hrano tistega časa. Na voljo bodo tudi razstava, konjske predstave, koncerti vojaških orkestrov, zgodovinske gledališke predstave, showmani in žonglerji z ognjem, ki bodo v Tati pričarali pristno vzdušje turške okupacije.