5+1 osupljivih panoramskih točk za spomladanske izlete ob Blatnem jezeru

Izraz “madžarsko morje” zaživi takoj, ko zagledate čudovito panoramo, ki jo ponujajo edinstvene razgledne točke Blatnega jezera. Spomladi je gneča še skromnejša, zato je vredno odpotovati!

Razgledišče Batsányi, Balatongyörök

Do panoramskega razgledišča Balatongyörök, ki se razteza do vrha hriba Pap, vodi z glavne ceste razmeroma široka gramozna cesta, ki se postopoma vzpenja. Stolp na 269 metrih nadmorske višine nosi ime po Jánosu Batsányiju, pesniku, ki se je rodil v Tapolci in del svojega šolanja preživel v Keszthelyju. Panoramska razgledna točka je oddaljena le 30 minut hoje in ponuja slikovit razgled na lepoto zaliva Szigligeti in edinstveno pokrajino balatonskih pričevanjskih gričev. Za modro-modrim morjem Madžarov se dvigajo gore Fonyód, medtem ko se v daljavi dvigajo hribi Somogyi.

Razgledni stolp, Tihany

Razgledni stolp v Tihanyju ponuja neprekosljiv razgled na celoten polotok z balatonskimi zalivi, notranjim jezerom in znamenitimi stolpi opatije Tihany. V daljavi se vidi gorovje Füred, v daljavi pa most v dolini Kőröshegy in hribi Somogy. Razgledna ploščad, zgrajena leta 2017, se nahaja na 216 metrov visokem hribu Apáti, do katerega najlažje pridete z brezplačnega parkirišča za razgledni stolp, ki je oddaljeno približno pol ure hoje. Če se ne ustrašite zamisli o nekoliko daljšem panoramskem pohodu, se z železniške postaje Aszófő odpravite proti cerkvenim ruševinam Apáti, od koder do stolpa vodi označena pot.

Razgledna točka Jókai, Balatonfüred

Do razglednega stolpa Jókai v Balatonfüredu je mogoče priti iz dveh smeri, čeprav je dostopen le po strmi, zmerno zahtevni poti, vendar čarobna panorama polotoka Tihany odtehta pretečene kilometre. Od jame Lóczy do razgledišča vodi majhna gramozna in rahlo spolzka pot na zeleni trikotniški oznaki, veliko bolj spektakularen pohod pa si lahko obetate, če od razgledne ulice sledite modri stezi Balatonske modre poti. Naša prva postaja je križ na hribu Tamás, od koder je prav tako lep razgled, od tam pa se lahko povzpnemo do prijetnih počivališč in zanimivih informativnih tabel na poti Zlati mož. Slednje pripovedujejo o zaščitenih rastlinskih in živalskih vrstah naravnega rezervata.

Panoramska pot Szaplonczay, Fonyód

Lahkoten popoldanski sprehod po promenadi Szaplonczay v Fonyodu, biseru južne obale, z romantičnimi potmi, ki se vijejo med znamenitimi mestnimi vilami in čudovitim Blatnim jezerom. Z več točk ob promenadi lahko uživate v čudovitem razgledu na Madžarsko morje in visoke gore Balatonskega višavja nasproti. Če pogledate v drugo smer, vas prav tako pozdravi čudovit razgled: ob poti se vrstijo vile Bélatelep, ki jih je ustanovil Manó Szaplonczay in so bile zgrajene v 90. letih 19. stoletja. Panoramsko sprehajališče je obloženo s kamnitimi klopmi ter posebnimi kipi in spomeniki.

Razgled na hrib Soós, Balatonkenese

Do razgledišča na hribu Soós v Balatonkenese lahko pridete z avtom ali peš po učni poti Tátorján, ki je dobila ime po pozno spomladi cvetoči rastlini. Na vrhu sedimentne stene, ki se dviga nad mestom, je nekoliko grotesknega videza daljnovodni stolp, ki služi tudi kot razgledni stolp in ponuja izjemno panoramo balatonske pokrajine z nenavadnim vzdolžnim pogledom na jezero in vasi ob jezeru. Po severni obali lahko vidite vse do polotoka Tihany, na južni obali pa lahko vidite celo nebotičnik Siofok.

+1 Naša najljubša skrivnost: kapela svetega Mihaela, Vonyarcvashegy

136 metrov visok hrib svetega Mihaela je bil nekoč otok, legenda pa pravi, da je 40 ribičev, ki so bežali pred uničujočo nevihto na Blatnem jezeru, leta 1729 na vrhu zgradilo kapelico. To je edina ribiška kapela na Madžarskem, od koder se razprostira neprekosljiv razgled na hribe Keszthely in Blatno jezero, pa tudi na hribe prič, ki so posejani od Szigligeti do Badacsonyja. Kapelica, spomenik v mirnem okolju, je ena od manj znanih znamenitosti regije Balaton, do katere se lahko odpravite s kratkim, prijetnim sprehodom. Na območju je več miz s klopmi, kjer se lahko sprostite v parku z jatami ptic.