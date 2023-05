5 fantastičnih mest za zajtrk v Veszpremu, kjer lahko dan začnete v slogu

Veszprém, mesto kraljic, v teh dneh ni poln le odličnih programov in izvajalcev, temveč tudi fantastičnih mest za zajtrk, s katerimi lahko začnete dan.

KUNSZT!

Prva in še vedno edina fuzija oblikovalske trgovine, galerije in bistro kavarne v Veszprému je nedvomno odličen način za začetek dneva. Na njihovem meniju za zajtrk ne boste našli le jedi, kot so najbolj priljubljene jajčne jedi, obilen angleški zajtrk ali Eggs Benedict, okronano s poširanimi jajci, temveč lahko dan v Veszprému začnete tudi z veganskim mlečnim rižem in toastom z gobami. Če želite ob odlični kavi poskusiti nekaj novega, vam bodo croissant vaflji in sendviči Tunacado zagotovo prinesli veliko užitkov.

8200 Veszprém, Óváros tér 1.

Pekarna Makmoiselle

Prva pekarna s kvašenim testom v Veszpremu, priljubljena pekarna Makmoiselle, je pred kratkim praznovala tretji rojstni dan. Njihovi pekovski izdelki, narejeni iz ekološke moke in večinoma ekoloških sestavin, francoskega in belgijskega masla ter z dodano ljubeznijo, so znani po vsem mestu. Eden najbolj priljubljenih izdelkov družinske pekarne je kakavov polž iz belgijske čokolade in kultna makova žemljica navznoter, ki je ne smete zamuditi ob kavi za začetek dneva. Njihove dobrote lahko odnesete s seboj, vendar jih je morda najbolje pojesti na kraju samem, če si želite pojedine na kraju samem.

8200 Veszprém, Megyeház tér 2.

Pekedli Szatócsbolt

V Pekedli Szatócsbolt, ki se nahaja v središču mesta Veszprém, boste našli vse, kar bi lahko potrebovali za svoje gospodinjstvo, in še več. Trgovina z živili mestnih proizvajalcev ima očarljivo majhno teraso in sklede, polne pridelanih dobrot. Na pultu vam postrežejo svež kvašen kruh, sir, pršut in klobase, svinjsko meso ter izbor kislih kumaric, požirek kave ali pijače proizvajalcev pa je še posebej dobrodošla spremljava. In če vam je všeč, kar ste poskusili, ne pozabite nekaj kupiti!

8200 Veszprém, Rákóczi Ferenc u. 1.

Derce Pékbisztró

Polica za polico dobrot, kruha iz divjega kvašenega testa in peciva, ki se razlijejo s pulta v pekarni Derce Pékbistro. Če se vam ne mudi domov z Dercejevimi dobrotami v roki, se je vredno ustaviti za trenutek in, če se vam mudi, za dober zajtrk. Sveže narezan kvašen kruh lahko namažete s siri in namazi Tekeresvölgy in srkate posebno kavo, medtem ko si ogledujete tartine, polže in galete. Njihove izdelke lahko najdete na tržnici Pekedli in v starem mestnem jedru, njihovih skrivnosti pa se lahko naučite na delavnicah.

8200 Veszprém, Deák Ferenc u. 2.

Sladoledno dvorišče in kavarna Füge

Na prijetnem mediteranskem dvorišču v središču Veszprema, obdanem z vonjem svežih rogljičkov, se nahaja sladoledno dvorišče in kavarna Füge. Vsak dan v tednu lahko ob jutranji kavi naročite nebeško sezonsko pecivo, uživate v dnevno spreminjajoči se ponudbi sendvičev ali si dan popestrite z domačo skutino vrečko. A na nekaj morate biti pozorni: poskrbite, da boste po zajtrku pustili prostor za nekaj kepic originalnega obrtniškega sladoleda!

8200 Veszprém, Rákóczi Ferenc u. 3.