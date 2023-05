30+ nepogrešljivih spomladanskih in cvetnonedeljskih dejavnosti na obali Blatnega jezera – maj 2023

Maja se severna in južna obala Blatnega jezera začneta razgibavati. Za vas smo pripravili več deset dejavnosti, da ne boste ničesar zamudili.

Majske dejavnosti na severni obali Blatnega jezera

Izlet ob mesečini na Badacsonyju (5. maj 2023)

Ni bolj vznemirljivega načina za začetek meseca maja, ki diši po bezgu, kot z intimnim pohodom ob mraku na goro Badacsony. Med našim pohodom boste lahko opazovali vse manifestacije preporoda narave. Seveda se bo o tem veliko govorilo: po kakšnih skalah hodite, kako se je tu zgodila kataklizma, ki je pred 3,5 milijona let ustvarila to veličastno goro, in kakšna bitja živijo na Badacsonyju. Vrhunec ture pa je čudovito osvetljeno Blatno jezero in njegova okolica, ki se vidi z razgledne ploščadi Kisfaludy.

Koncert Zbogom Brus Li // Veszprém (5. maj 2023)

Punk v Novem Sadu ni mrtev in je premagal celo Brucea Leeja – to dokazuje festival ljudskega punka ZBL. Že 30 let se uspešno ne jemljejo resno, igrajo pa neomajno mešanico tamburaštva, rockabillyja, hardcora in surf punka.

Dnevi Gizelle // Veszprém (7.-14. maj 2023)

Največji vsestranski festival umetnosti v mestu kraljice z brezplačnimi glasbenimi, likovnimi, literarnimi, družinskimi in drugimi dogodki.

Modern Art Orchestra Creative Crew – Interaktivni jazz koncert // Kapolcs (11. maj 2023)

Glasbeni nastop z mednarodno priznanim orkestrom Modern Art Orchestra. Program igrivo raziskuje meje med klasično in jazzovsko glasbo ter poudarja podobnosti in vzporednice med žanroma, seveda pa izpostavlja tudi razlike med njima. Program, sestavljen pretežno iz klasičnih jazzovskih skladb in njihovih priredb, na jasen in zabaven način poudarja osnove, koncepte in univerzalnost glasbe.

Balatonfüred Concourse d’Elegance (12.-14. maj 2023)

Tudi letos bodo na promenadi Tagore na ogled čudoviti starodobni avtomobili. Zaradi velikodušnosti domačih in tujih zbirateljev bo od 12. do 14. maja 2023 na promenadi Tagore na ogled približno petdeset edinstvenih in individualno sestavljenih avtomobilov muzejske vrednosti, ki že dolgo ne vozijo več po cestah.

Vinski izlet v Badacsony (13. in 27. maj 2023)

Med ogledom treh vinskih kleti bodo pokušali 3 do 3 različne vrste vina, lastnik pa bo povedal zgodbo o vinu, pokušene sorte ter ponudil degustacijo vina in prigrizke. Med ogledom vam bo naš vodnik pripovedoval o zgodovini vinske regije, nastanku Badacsonyja, njegovih posebnostih, legendah in ljudeh, ki tu živijo.

Super restavracije, ki jih je vredno obiskati v Balatonu:

Spomladanski gastronomski izlet po Balatonu: 5 odličnih restavracij, ki jih morate obiskatiPomladanski gastronomski izlet po Balatonu: 5 odličnih restavracij, ki jih morate obiskati

Blatno jezero je ena od gastronomskih trdnjav Madžarske, kjer lahko uživate v številnih kakovostnih kulinaričnih doživetjih, in to ne le v poletnih mesecih.

Degustacija vin in vinska večerja v kleti Váli // Badacsonyörs (13. maj 2023)

Vinska večerja, na kateri boste ob visokokakovostni hrani poskusili najboljša vina kleti Váli. Za dobro vzdušje bo poskrbel harmonikar Lajos Németh.

V. Kéknyelű Piknik pohodna degustacija // Szent György-hegy (13. maj 2023)

Ponovno bo organiziran Kéknyelű Piknik v čudovitem Istvándy Liget, kjer boste lahko uživali v 3-hodni izkušnji peke na žaru in več kot 10 kleteh Badacsony, 30 vrstah vin Kéknyelű, mojstrskih tečajih in DJ-ju.

Fröccstúra a Figula // Balatonfüred (13.-14. maj 2023)

Spomladanska toplota, sonce, pohod, Balcsi, razgled, sončni zahod na terasi vinske kleti Figula, nato pa zabava do onemoglosti.

Gledališče na mojem vrtu // Dörgicse (13.-14. maj 2023)

Zasebne hiše in počitniški domovi v vasi za en večer odprejo svoja vrata in zagotovijo kulturni prostor za vnaprej prijavljene gledalce. Gostitelj lahko postane vsakdo, ki je odprt za idejo, ki se mu zdi vznemirljiva in čigar vrt je primeren za veliko nalogo gostovanja gledališkega večera.

GyereKert // Veszprém (13., 14., 20., 21., 27., 28., 29. maj 2023)

Na največjem otroškem festivalu v zgodovini Veszprema vas čakajo brezplačni koncerti, lutkovne gledališke predstave, obrtne dejavnosti, igrala in številna nepozabna doživetja.

Mednarodni festival sodobne umetnosti TÁNC XXV // Veszprém (15.-21. maj 2023)

Mesto Veszprém bo že petindvajsetič v sezoni Evropske prestolnice kulture gostilo Mednarodni festival sodobnega plesa TÁNC. V ospredju bo ples, predstavili pa se bodo tudi lutkovno gledališče in glasbeni ustvarjalci, povezani s plesom. Predstave bodo na odrih Agóra Veszprém, Hangvilla, Univerza Pannon in drugih prizoriščih na prostem: z domače scene na primer Carmina Burana Szeged Contemporary Ballet, Immersion Zoltána Farkasa in Ildikó Tóth ali svetovna premiera Fortejeve predstave The Hammer of the Place. Med drugim bodo na ogled tudi plesne predstave iz Francije, Belgije in Romunije, ki si jih bo vredno ogledati.

River Roots (Velika Britanija) // Papírkutya, Veszprém (16., 17., 18. maj 2023)

Gem Neilan in Matt Harrington, ki skupaj ustvarjata glasbo že 14 let, v Veszprém prinašata živahno mešanico alternativne akustične glasbe s folklornimi in reggae odtenki, raznolikimi zvočnimi pokrajinami ter igrivim, vzpodbudnim vzdušjem. Njuna iskrena glasba vas popelje na potovanje, vas spodbudi k plesu in navdihne. Pevski duo je gostoval po vsem svetu, od Glastonburyja do Boomtowna, od festivala Bali Spirit do Luminate na Novi Zelandiji, zdaj pa ju lahko srečate na Papírkutya.

Spomladi je lahko odlična balatonska dejavnost tudi raziskovanje majhnega jezera na tem območju:

Blatno jezero: 7 očarljivih jezer v okolici Blatnega jezeraBlatno jezero: 7 očarljivih jezer v okolici Blatnega jezera

Težko se je odtrgati od pogleda na madžarsko morje, vendar je v okolici Blatnega jezera nekaj očarljivih jezer, ob katerih je prav tako zabavno preživeti nekaj časa.

Bagossy Brothers Company // Gyárkert, Veszprém (19. maj 2023)

Skupina Bagossy Brothers Company, ki letos praznuje 10. rojstni dan, bo nastopila v najnovejšem prizorišču v Veszpremu, Gyárkertu.

Vinski triatlon v Badacsonyju: Reloaded! (19.-21. maj 2023)

Tradicionalna serija prireditev Bortriatlon vam zdaj ponuja še bolj aktiven način, da se vključite v degustacijo treh kultnih sort vinske regije, spoznate strokovne skrivnosti kmetov ter uživate v različnih gastronomskih in kulturnih programih.

II. polmaraton in maraton Trigo Badacsony (20. maj 2023)

Na teku na tej kultni lokaciji se lahko udeležite osmih razdalj (400 m, 3 km, 7 km, 12 km, 21 km, 21 km dvojno, 42 km, 42 km dvojno).

Pozno spomladanska idila – gorska tura po Svetem Juriju (21. maj 2023)

Na ekskurziji boste spoznali nastanek te veličastne gore v luči najnovejših raziskav, njeno bogato naravno in neživo dediščino ter kulturno zgodovino. Zgodovina gorskega zmaja ne bo ostala skrivnost. Spoznali boste tudi kulturo in etnografijo vinogradov in vina, ob koncu ture pa vas bosta pozdravila slikovita poljska kapelica in baročna arhitektura gore.

Novi kraji, ki jih lahko odkrijete ob Blatnem jezeru:

Novosti ob Blatnem jezeru: 7 krajev, ki jih morate obiskati aprilaNovosti ob Blatnem jezeru: 7 krajev, ki jih morate obiskati aprila

Če želite na Blatnem jezeru prvič spoznati pravo pomlad, vam predstavljamo nekaj novih krajev in novosti, ki jih lahko odkrijete ob svojem prvem obisku.

Óváros Tržnica // Veszprém (21. maj 2023)

Vsakih štirinajst dni vas čaka nova ponudba izdelkov, rokodelskih izdelkov in tematskih programov, zaradi česar nedeljsko nakupovanje postane pravo skupnostno doživetje.

Pisani večeri v Felsőörsu (25. maj 2023)

Piroska Pető bo imela predavanje o Blatnem višavju z naslovom Naša vinogradniška dediščina. Piroska je avtorica več knjig o balatonskih vinogradih in fotografinja balatonskih vinogradov. Program je brezplačen.

Halott Pénz // Gyárkert, Veszprém (26. maj 2023)

Pesmi skupine Halott Pénz so lani največkrat predvajali na radiu, njihova pesem “Darabokra törted a szívem” je bila na YouTubu ogledana že več kot 40-milijonkrat, po več sto koncertih pa so še vedno ena najbolj priljubljenih skupin v državi. Njihove največje uspešnice pa boste lahko 26. maja skupaj z njimi zapeli v Gyárkertu.

Veszprém, sprehod po živi skrinjici draguljev (27. maj 2023)

Na brezplačnem sprehodu Veszprém, živa skrinjica draguljev lahko ljubitelji glasbe odkrivajo glasbeno preteklost in sedanjost mesta.

Ogled kleti Sabari // Káptalantóti (27. maj 2023)

Poskusite edinstvene „sadove” te majhne pričeve gore. Kot običajno vas bodo kmetje pričakali z domačim pecivom, štruklji, lángosom in mastnim kruhom.

Improworkshop z Attilom Kiskovácsom // Kapolcs (27. maj 2023)

V tem 3-urnem programu lahko vsakdo preizkusi svojo spontanost v številnih kratkih ustvarjalnih igrah. Za program ni potrebno predhodno usposabljanje, saj vam bomo od osnov pokazali, kako deluje improvizacija.

Koncert na Krasu – Vilkó Takács Večer „Ena sama kitara” // Úrkút (27. maj 2023)

27. maja se bo z večerom Vilmosa „Vilkó” Takácsa z eno kitaro začel cikel koncertov Tune in to Nature, in sicer na ne tako nenavadnem prizorišču. Strune bodo zazvenele v edinstveni geološki čudežni deželi, divjem in čarobnem prazgodovinskem krasu Úrkút v narodnem parku Balatonske planote.

Festival igrač Vöröstó // Vöröstó, Barnag in Tótvázsony (27.-29. maj 2023)

Po lanskoletni skupni igri bo tudi letos potekal festival iger, zato se boste lahko zabavali in tekmovali na čudovitih vrtovih in skednjih gostoljubnih družin v krajih Vöröstó, Barnag in letos Tótvázsony.

Družinska nedelja na smučarskem gradu Tihany (28. maj 2023)

Vsako četrto nedeljo v mesecu v letu 2023 lahko brezplačno obiščete kmečke hiše v Tihanyju, kjer boste odkrili delček ribiškega in ljudskega življenja v mestu.

Potovanje po dolini Nivegy // Balatoncsicsó (28. maj 2023)

Na tem obsežnem sprehodu po lokalni zgodovini vas bo vodil Balázs Törő, folklorist, ki ne pozna le preteklosti doline Nivegy, ampak vam na zanimiv način pripoveduje tudi zgodbe sedanjosti.

Ogled samostana Salföldi (29. maj 2023)

Kdo so bili romarji in kaj so počeli? Kakšno vlogo so imeli v madžarski zgodovini? Kdo je bil sveti Pavel Puščavnik? Na tem vznemirljivem vodenem ogledu na binkoštni ponedeljek se vam bodo porajala številna vprašanja. Če ste radovedni, boste dobili odgovore, seveda pa boste spoznali tudi edinstveno geologijo hriba Örsi-hegy, njegove naravne vrednote, tako žive kot nežive, in še veliko več.

Balatonske dejavnosti v maju na južni obali in v njeni okolici

Zakaj imamo radi madžarsko književnost? – Glasbeno potovanje Róberta Hrutke in Istvána Turczija skozi čas// Balatonboglár (3. maj 2023)

Glasbeno potovanje skozi čas nagrajenca Fonograma Róberta Hrutke, skladatelja filmov Kincsem, Üvegtigris, Magyar vándor in drugih madžarskih filmov, ter nagrajenca Józsefa Attile in Prima Primissima, pesnika, urednika in univerzitetnega predavatelja Istvána Turczija, vas bo popeljalo od prvih pesniških velikanov do sodobnih klasikov in sodobnih pesnikov.

XXIV Balatonski krog // Zamárdi (13. maj 2023)

Balatonski krog bo potekal tudi letos, spletne prijave pa sprejemamo do 3. maja.

Be Massive Horizon Daytime Party x Gömbkilátó // Balatonboglár (20. maj 2023)

Balatonska sezona Be Massive Horizon se začne na kultni lokaciji: Gömbkilátó, 165 metrov visokem vulkanskem hribu na vrhu Várdomba.

Ljubi me – gledališče Udvartér – 10. gledališka olimpijada // Balatonföldvár (27. maj 2023, )

Morda verjamemo, da je naš spletni jaz resničnost, vendar v vsakdanjem življenju ne moremo storiti ničesar. Ko podoba, ki smo si jo ustvarili na spletu, zbledi, se izkaže, da za lepo izdelano masko ni ničesar.

Plázs Grand Opening // Siófok (26., 27., 28. maj 2023)

Med podaljšanim binkoštnim vikendom se lahko v mestu Plázs v Siófoku potopite v doživetje.