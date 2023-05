Casa Christa: pojav biodinamike v madžarski gastronomiji

Delavnica z naslovom „Pojav biodinamike v madžarski gastronomiji” ki jo je naročil Casa Christa Agriturismo, je bila zelo uspešna.

Gre za drugo strokovno okroglo mizo na temo biodinamičnega kmetovanja, ki je potekala v Casa Christa in na kateri so sodelovali strokovnjaki, kot so avstrijski biodinamični kmet in vinar Michael Andert, biodinamični vinogradnik Zsolt Zadravecz, Egly Márk, predsednik vinske regije Balaton-Highlands, Gianni Annoni, lastnik restavracije Trattoria Pomodoro.

Razpravo je vodil Péter Tungli, vodja gastronomskih in vinskih projektov Veszprém2023.

Dogodka so se udeležili predstavniki vinarjev in vinskih kleti iz regij Balaton-felvidék in Balaton-okolje (brez trditev o popolnosti: Róbert Gilvesy, Balázs Sike, Dániel Bökő, Palkó Rókusfalvy), lastnik kleti in restavracije Zelna, kleti Strommer, kleti Homola, kleti Koronczai, Steve Spiegelberg, družina Csapody, restavracija Kistücsök z južne obale Blatnega jezera, vinski trgovci, vinarji, gastronomski strokovnjaki). Prisotni so bili tudi predstavniki priznanih restavracij iz glavnega mesta, kot sta solastnik in vodja restavracije Szent Andrea Restaurant and Skybar ali vodja in kuhar restavracije Alessio.

Medtem ko sta bila na delavnici oktobra 2022 predstavljena pomen in delovanje biodinamičnega kmetovanja in vinarstva, so v tokratni razpravi udeleženci preučili, kako se izdelki biodinamičnega kmetovanja pojavljajo v gastronomiji, kako se uporabljajo in kako je mogoče končne izdelke biodinamičnega kmetovanja približati uporabnikom in gostom. Obravnavali so filozofsko ozadje biodinamike, nauke Rudolfa Steinerja in njeno vsakdanjo uporabo.

Razpravljali so tudi o pomenu izobraževanja ljudi o pomenu in bistvu biodinamičnega kmetovanja, o lepoti bližine narave ter o pomenu izobraževanja v gostinstvu in potrošniškem sektorju.

Zahvaljujoč avstrijskemu biodinamičnemu kmetu je bilo predstavljenih 65 različnih izdelkov, med njimi vina, zelenjava, začimbe, meso, testenine itd. Gostitelji so ponudili tudi degustacije predstavljenih izdelkov.

Z uporabo teh sestavin so bile udeležencem med pogovorom na voljo degustacije, za zaključek dogodka pa je bil pripravljen meni iz biodinamičnih sestavin, ki je spodbudil k razmišljanju.

Poleg zanimivih predstavitev in strokovne okrogle mize so imeli udeleženci priložnost za neformalne pogovore in razpravo o vprašanjih, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje.