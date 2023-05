7 nezgrešljivih zanimivosti in programov v vedno čarobnem Lillafüredu

Pri nas bi lahko našteli nekaj naselij s tako impresivno, slikovito lepoto, kot je Lillafüred, kjer lahko brez težav preživite več dni in odidete popolnoma napolnjeni. Pokažemo vam, katere znamenitosti in programske možnosti v okolici so vredne ogleda!

Hostel Palace

Prva stvar, na katero pomislimo, ko govorimo o Lillafüredu, je Palotaszálló, ki se skriva v slikoviti pokrajini, obdani s tremi gorami, s pogledom na dolino potoka Szinva in jezero Hámori. Hotel, zgrajen v neorenesančnem slogu, daje naselju resnično pravljično vzdušje, ob katerem se zares počutite, kot da ste protagonisti posebne zgodbe. Če želite preživeti nekaj noči v Lillafüredu, vam 131 udobnih sob v hostlu ter wellness in spa zagotavljajo ponovno polnjenje.

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 1.

Jezero Hámori

Druga značilna znamenitost Lillafüreda je umetno povečano jezero Hámori, ki je globoko 9 metrov in leži okoli hostla. Njegova primarna naloga je oskrba z vodo in zmerno nihanje vode, primeren pa je tudi za potapljanje in čolnarjenje. Samo 100 metrov od čudovite gostilne Palace Inn se lahko odpravite celo na vodo, zahvaljujoč izposojevalnici čolnov, ki se nahaja tukaj. Nekaj je gotovo, tega doživetja ne smete zamuditi, saj ponuja še bolj impresiven pogled na grad in njegovo zeleno okolico.

Razgledna točka Zsófia

Od avgusta lani je razgledna točka Zsófia ponovno odprta in pohodnikom obljublja res impresiven razgled. Ime je dobil v čast ustanoviteljici združenja Borsodi Bükk, grofici Zsófii Teleki, ženi glavnega škofa barona Béle Borsod. Stari razgledni stolp je preživel dve svetovni vojni, nato pa so ga leta 1950 porušili in na njegovem mestu, na strani hriba Dolka, postavili anteno. Na samem vrhu prenovljenega stolpa, imenovanega tudi kraljica razglednikov, na nadmorski višini 390 metrov lahko občudujete patinasti hotel Palace, jezero Hámori in rokave doline.

Slap Lillafüredi

Najvišji umetni slap na Madžarskem preliva vodo z višine 20 metrov. Slap, ki ga napaja potok Szinva, je nekoč tekel v jezero Hámori, vendar je bila voda med gradnjo gostilne Palace preusmerjena, tako da je nastal slap z udobno terasasto potjo ob njem. Vhod v Anino jamo ob vznožju slapu je zlahka dostopen s sprehajalne poti. Poleg tega pred slapom čaka celo kip Józsefa Attile, saj je pesnikovo pesem Oda navdihnil čas, ki ga je preživel v Lillafüredu.

Lahka železnica Lillafüred

Če nam prisluhnete, na svojem enodnevnem izletu zagotovo ne smete zamuditi vožnje z lahko železnico Lillafüred, saj hitri vlaki obiskovalce popeljejo skozi najbolj spektakularne točke v okolici, drsejo skozi gozdove in tunele. Gozdna železnica iz Miskolca prihaja iz urbanega okolja v dolini Szinva in Garadna, kjer se najprej vije ob obali jezera Hámori, nato nas pripelje do starodavne topilnice Újmassai, gojišča postrvi, in končno konča svojo pot v Garadná.

Gojnica postrvi Lillafüred

Nekaj kilometrov od Lillafüreda najdete prijetno vzdušje ribje restavracije v gozdu, ki je odprla svoja vrata leta 1991 in kmalu postala znana po vsej državi. V restavraciji, ki je odprta skozi vse leto, lahko poleg klasične ocvrte postrvi najdete tudi jedi iz krapa, jegulje in soma, včasih odete v povsem novo preobleko. Vse božanske jedi za vas pripravljajo lastnoročno, za začimbe pa poskrbijo rastline z začimbnega vrta restavracije.

3517 Miskolc III.ker Újmassa 01177/1 hrsz.

Sedežnica Lillafüred

Če ste Lillafüred že občudovali na kopnem, železnici in vodi, ga lahko občudujete tudi v zraku. Žičnica začne iz območja letovišča in prevaža svoje potnike v Jávorhegy, kjer ponuja čudovit razgled na zaklade gorovja Bükk. Pot, dolga 1.080 metrov, traja približno 16-18 minut, vmes pa se dotakne številnih znamenitosti regije pod zaščito Natura 2000, zato velja za eno izmed pravih turističnih zanimivosti regije.

3517 Miskolc, Erzsébet Sétány 77.