6 idiličnih namestitev v bližini vode za udobna poletna domača potovanja

Z višanjem temperature in ur sonca postaja vse bolj nujno načrtovati poletna potovanja, pri izbiri popolne namestitve pa je lahko pomemben vidik začetek dneva s hladilnim čofotanjem.

Gostišče Dandelion

Nedaleč od mesta Kiskunfélegyháza se skriva udobno prenočišče, kjer razkošna masažna kad in savna zagotavljata udobje utrujenim popotnikom po dolgem dnevu. Poleg neskončno prijetne notranjosti, bližina narave, urejen in gozdnat ogromen vrt ter mirna jezerska obala naredijo čas, preživet tukaj, zares nepozaben. Brez programa ne boste ostali niti tisti, ki imate raje aktivno sprostitev namesto lenarjenja na plaži, saj so v okolici številne sprehajalne in pohodniške poti.

6100 Kiskunfélegyháza, III. okrožje Tanya 151.

Koča Nyírjes

Edinstveno zasnovana panoramska namestitev, ki se nahaja v osrčju Palócfölda, ob vznožju Cserháta, bo zagotovo ukradla srca vseh ljubiteljev narave. Počitniška hiška na robu gozda, opremljena z zasebnim vrtom, masažno kadjo in potovalnimi kolesi, je odlična izbira, če si želite napolniti baterije na svežem zraku.

2660 Balassagyarmat

Gostišče Póstelek

Namestitev neposredno ob jezeru v osrčju Körösöka čaka tiste, ki bi se radi sprostili v mehkem naročju narave, na robu gozda. Peskovnik ob vodi, otroški bazen, ogromen vrt in masažna kad, ki pripadajo hiši, zagotavljajo, da bo čas, preživet tukaj, vsem ostal v spominu.

5623 Békéscsaba, Gerla Tanya 2078.

Apartmaji Aranykert Vének

Okusno opremljeni, hišnim ljubljenčkom prijazni apartmaji se nahajajo nedaleč od Győra, le nekaj minut hoje od brega Donave, z neposredno povezavo do Aranykert Öko-Fürdőto. Slikovita okolica je vsekakor vredna raziskovanja, za kar lahko uporabite tudi kolesa, ki so na voljo v hotelu.

9062 Vének, Petőfi utca 1/B.

Grafitna kabina

Moderna hiša A-frame s čisto notranjostjo se nahaja na robu Nagykanizse, vendar daleč od mestnega hrupa, poleg jezera Csónakázó in je obdana s petsto hektarjev velikim gozdom. Njena posebnost je sprostitvena mreža na galeriji, panoramski jacuzzi na terasi in sončni odprti prostori.

8800 Nagykanizsa, Rizling utca 2.

Apartma Fodor

Apartma se nahaja na obali Holt-Körösa in ima lastno obalo in ribiški pomol, hišo pa obdaja pokrita terasa, ki je kot nalašč za skupno peko na žaru. Poleg pogleda na reko je poseben bonus, da ni neposrednih sosedov, tako da nič in nihče ne more motiti vašega počitka.

5540 Szarvas, Motyó Zug