Čarobni aristokratski grad le streljaj od Budimpešte

Ena najbolj znanih madžarskih aristokratskih rezidenc, grad Brunvszik, je v polnem sijaju v Martonvásáru, njegov osupljivi angleški vrt pa vas vabi na prijeten sprehod ob vsakem času dneva.

Manj kot pol ure vožnje iz Budimpešte je bil nekdaj pritlični baročni dvorec zgrajen med letoma 1783 in 1785, potem ko je Antal Brunszvik postal grof in mu je Marija Terezija podarila obsežno posestvo.

Po grofovi smrti je posestvo najprej prešlo na njegovega sina in nato na vnuka Ferenca Brunszvika, ki ga je dal obnoviti v neoklasicističnem slogu.

Njegov sin Géza Brunszvik je leta 1870 postal naslednji lastnik in po njegovi zaslugi je stavba dobila sedanji neogotski slog.

Nepravilen tloris, velika okna, vitki stolpi in oporniki enonadstropnega gradu, ki so bili v tistem času priljubljeni v Angliji, vse to pa ustvarja romantično vzdušje, odražajo značilnosti tega sloga.

Antal in Franz Brunszvik sta si prizadevala ustvariti tudi cvetočo kmetijo v okolici gradu, kar dokazuje veličasten angleški vrt, ki je edinstven v naši državi.

Čudovite ciprese, praproti, javorji in platane so tako impresivne, da je park večkrat obiskal tudi Beethoven.

Na 70 hektarjih vrta je tudi očarljiv ribnik, ki je nastal z zajezitvijo potoka Saint Lazarus, z otokom in odrom na prostem.

Nad odrom je Beethovnov doprsni kip, ki obiskovalce spominja na skladateljev obisk in njegovo prijateljstvo z družino Brunsvik.

Poleg čudovitega okolja so v stavbi tudi Beethovnov spominski muzej, izobraževalni center in znanstvena igralnica (Agroverzum), tako da lahko v njej nekaj zanimivega počne vsa družina. Poleg tega v gradu trenutno domuje Kmetijski raziskovalni center Madžarske akademije znanosti.

Grad Brunšvik

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

Odpiralni čas: vsak dan od 9:00 do 18:00

Vstopnina za odrasle: 1800 HUF, za študente in upokojence: 1000 HUF