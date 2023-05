Spomladansko-poletni pregled sladic: 6 slaščičarn in pekarn v Budimpešti, kjer boste vedno našli kaj okusnega

Si v toplejših dneh lahko privoščite masleno sladico brez rogov, brezplačno ali osvežilno? Tukaj so naše najljubše slaščičarne in pekarne v Budimpešti, kjer vas izbira ne bo razočarala!

VAJ

Pecivo VAJ, ki se nahaja na ulici József körút, je z razlogom postalo eno od najljubših srečanj v Budimpešti, saj je veliko več kot le pekarna. Tako kot njihovo pecivo tudi slaščice temeljijo predvsem na francoskih slaščicah in madžarskih klasikah, pogosto z malce VAJ-ovskega pridiha. Pri sveže pečenih izdelkih si vedno prizadevajo za harmonijo tekstur in okusov ter sezonskost, zato lahko s približevanjem poletja na pultu s sladicami pričakujete vse več sadnih dobrot. Poleg tega se bo podjetje VAJ kmalu pojavilo v Budi, kjer bo linija za slaščice igrala še večjo vlogo kot doslej.

1805 Budimpešta, József körút 30-32.

Édes Mackó

Svetla in neizogibna značilnost Városligeta je slaščičarna Édes Mackó s svojimi posebnimi sladicami. Poleg sveže pečenih in prosto pečenih rogačev in rogaških sladic so pred kratkim debitirali z novimi različicami rogaškega fondija, zato lahko slastne, tople in hrustljave rezine rogačev naredite še bolj nepozabne, če jih pomakate v različne prelive! Na voljo sta dva načina: klasični in posebni rogovi fondi, ki jih lahko naročite tudi z okusom maline, jagode in pasijonke. Ko imate svoje dobrote v rokah, lahko le še uživate v soncu na terasi slaščičarne.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.

PupiCake

Podjetje PupiCake je svoja vrata odprlo leta 2016 na ulici Bartók Béla út po zaslugi Orsolye Győrffy, ki se je pred tem slaščičarstva učila v slaščičarni Auguszt. Zaradi priljubljenosti slaščic sta Orsi in njen mož leta 2020 majhno prodajalno razširila na sedanjo velikost.

Ključna značilnost slaščičarne je, da je vse sveže izdelano na kraju samem v galeriji, zato goste ob vstopu skozi vrata pozdravi sladek vonj slaščic. Trgovina je bila namenoma zasnovana kot napol specializiran razstavni prostor, za pultom, kjer se okrasijo slaščice, pa je postavljen pult za sladice, da lahko gostje pokukajo v zakulisje.

Zaradi vsakodnevne menjave tort se je vredno vedno znova vrniti, saj je vsakič na voljo nekaj novega. Posebne možnosti vključujejo edinstvene začimbe, včasih pa se pri peki in okraševanju uporablja celo cvetje. Naj jih naštejemo le nekaj: bazilika-jagoda, rožmarin-brusnica, kamilica-limona, matcha-jazmina in pomarančni cvetovi-treska.

Polovico ponudbe sladic sestavljajo navadne torte, drugo polovico pa torte s prostim okusom. Kar zadeva sestavine, proste torte na več mestih dokazujejo, da lahko ljudje z občutljivostjo na hrano in sladkorno boleznijo brez težav uživajo v dobrotah. Za testo se uporabljajo polnozrnata moka, moka iz semen in moka iz rjavega riža, za okus je dodan brezov sladkor, pomembno pa je, da kos torte ne presega 30 gramov ogljikovih hidratov. Poleg tega je vsebnost ogljikovih hidratov in kalorij v pecivu navedena v trgovini in na spletni strani, kar je pionirski dosežek podjetja PupiCake, ki je trenutno edino, ki svojim strankam zagotavlja tako skrbne informacije.

Poleg lastnih tort podjetje PupiCake z veseljem ustvari tudi torte po naročilu, degustacije poročnih tort pa vam omogočajo izbiro torte za veliki dan.

1114 Budapest, Bartók Béla út 25.

Restavracija Bobo

Restavracija Bobo, ki se nahaja v enem od najbolj atmosferičnih okolij Bude, v objemu parka Haris, ponuja nešteto dobrot, med drugim ptičje mleko, priljubljeno sladico gostov restavracije, ki je poleti še posebej okusna. Poleg okusa je skrivnost tudi v domiselni postrežbi, kjer se pravo gnezdo iz sladkorne vate zlije z angleško kremo iz originalne madagaskarske burbonske vanilije, ki so jo izpopolnili Bobovi slaščičarski mojstri. Če vas zanimajo ti edinstveni okusi, je restavracija v vrtni jedilnici odprta vsak dan v tednu.

1022 Budimpešta, Marczibányi tér 7.

Anjuna Ice Pops

Če imate v poletni vročini raje naravne in rastlinske sladice, potem so Anjuna Ice Pops sladice za vas. Sladoledi, acai sklede in smoothiji, ki so zdaj na voljo na treh lokacijah v Budimpešti, so narejeni iz svežega sadja, čokolade, semen in rastlinskega mleka. Osvežilne pijače, ki so na voljo vse leto, je navdihnilo potovanje v Indijo, da bi svetu pokazali večni poletni občutek življenja, zavit v osvežilne dobrote. In če ne želite, da bi vaš hišni ljubljenček zamudil to izkušnjo, izberite arašidovo maslo in bananino pupsicle, ki bo zagotovo navdušil vaše štirinožne spremljevalce!

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 5. | 1024 Budimpešta, Lövőház utca 24. | 1051 Budimpešta, Sas utca 7.

Sladoledarna Diamante

Enega najboljših sladoledov v mestu najdete v Gazdagretu, in sicer v sladoledarni Diamante. V ponudbi je trenutno 42 okusov, vsi so sveže pripravljeni in imajo edinstven okus. Okusite lahko kombinacije, kot so slana karamela s pinjolami, bela čokolada s hrustljavo pistacijo, čili mango, brazilska temna čokolada ali pekanova mlečna krema. Nagrajena sladoledarna je odprta vse dni v tednu, v njej pa lahko ostanete celo do 21. ure in poskusite slastne, hladilne, a kremaste sladolede.

1112 Budimpešta, ulica Rétköz 47b